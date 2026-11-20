Saaremaal lasti vette Eestis valminud sõjalaev

Saaremaal Baltic Workboatsi laevatehases lasti kolmapäeval vette seni suurim Eestis ehitatud sõjalaev - 45 meetri pikkune Euroguard.

Alus läks maksma 95 miljonit eurot, millest 65 miljonit panustab Euroopa Kaitsefond. Laev valmis kümne riigi koostöös.

Kevadel algavad merekatsetused ja siis proovitakse mitu kuud veel laevale paigaldatavat tehnoloogiat. Laev on võimeline sõitma ka ainult kaldalt juhtides ilma meeskonnata.

Eestis ehitatud Euroguard sõjalaev Nasva sadamas. Source: Margus Muld/ERR

Põhja-Eestis hakkab tööle rohkem kiirabimeeskondi

Terviseamet plaanib järgmisel ja ülejärgmisel aastal pealinna piirkonda kiirabibrigaade juurde teha, sest praegune võimekus on jäänud liiga väikeseks.

Ligikaudu pool Eesti elanikkonnast elab Tallinnas ja Harjumaal. Väljaspool Tallinna ei ole Harjumaal aga suuri haiglaid, mistõttu tuleb patsiente pealinna transportida.

Tallinnas on kiirabi väljakutsete arv tavaliselt kõige suurem reede öösiti. Kõige kiirematel päevadel on üle 200 väljakutse ööpäevas. Lisaväljakutseid toovad kaasa ka suured avalikud üritused linnas.

Kiirabi kättesaadavus on Eestis piirkonniti ebaühtlane. On piirkondi, kus kiirabi jõuab kohale keskmiselt kuue minutiga, kuid on ka kohti, kus keskmine ooteaeg ületab 30 minutit.

Kiirabiauto Tallinnas. Source: Siim Lõvi /ERR

Pärnumaal avastati salasigarettide tehas

Pärnumaal Maima külas avastati eelmisel reedel salasigarettide tehas. Tegu on esimese töötava salasigarettide tehasega, mis Eestis on viimase kümne aasta jooksul avastatud.

Politsei ning maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid kinni 11 inimest, keda kahtlustatakse tubakatoodete suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Läbiotsimiste käigus leiti ligi 27 miljonit salasigaretti.

Kõik juhtumi täpsemad asjaolud, sealhulgas see, kes tootmise korraldas, mis eesmärgil ja kuhu sigaretid pidid jõudma, selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Salasigarettide tehas Pärnumaal. Source: MTA

Tallinnas röövis mees bussijuhilt linnaliinide bussi

Ööl vastu laupäeva ründas Tallinnas joobes reisija oma tööpäeva lõpetanud bussijuhti. Ründaja muutus nii agressiivseks, et juht pidi enda turvalisuse pärast minema bussist eemale. Bussis teisi reisijaid ei olnud.

Seejärel sõitis kurjategija bussiga Vana-Lõuna peatusest Depo ehituspoe juurde. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Tallinna bussijuhte on tänavu rünnatud seitsmel korral. Näiteks on kasutatud juhi vastu pipragaasi, visatud küljeaknasse kivi ja lihtsalt vägivaldselt kallale tuldud.

Tallinna linnaliinibuss. Foto on illustratiivne. Source: Ken Mürk/ERR

Tallinn keelab linnas loomade ja lindude toitmise

1. detsembrist on linnalindude ja -loomade toitmine Tallinnas keelatud. Tuvidele, kajakatele ja partidele enam toitu anda ei või. Ainult oma koduaias on see lubatud.

Erandina lubatakse talvel toita väikeseid värvulisi.

Linde toidetakse kõige sagedamini kaubanduskeskuste ja bussipeatuste läheduses. Probleem on ka rottide ja oravatega.

Rikkujaid hoiatatakse esmalt suuliselt ja kirjalikult. Kui see ei mõju, ootab linnutoitjat rahatrahv.

Tuvid Tallinnas Lasnamäel. Source: Ken Mürk/ERR

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