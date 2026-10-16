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Lihtsad uudised 16. oktoobril

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Photo: Ken Mürk/ERR
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"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Read a selection of this week's news stories below.

Ülle Madise astus Eesti presidendi ametisse

Ülle Madise astus esmaspäeval Eesti presidendi ametisse, andes riigikogus ametivande.

Madise saabus koos abikaasa Lauriga Kadriorus asuvasse presidendi kantseleisse, kus neid võtsid vastu president Alar Karis ja Sirje Karis. Seejärel suunduti Toompeale, kus Karis pidas oma viimase kõne presidendina ning Madise andis ametivande ja pidas oma esimese kõne riigipeana.

Õhtul toimus Kadrioru kunstimuuseumis vastuvõtt, millest võtsid osa ka endised presidendid Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja Alar Karis.

Ülle Madise on 51-aastane ja pärit Tartust. Aastatel 2015–2026 töötas Madise õiguskantslerina. Esimesed ametlikud visiidid presidendina tegi Madise Lätti ja Soome.

President Ülle Madise ametisse nimetamise puhul toimus Kadriorus vastuvõtt. Source: Ken Mürk/ERR

Ukraina rünnakute järel vähenes Yandexi liiklus Eesti veebilehtedele ligi 100 protsenti

Venemaa Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele tulev liiklus vähenes pärast Ukraina rünnakuid ettevõtte andmekeskustele peaaegu nullini.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) teatel langes 13. oktoobriks Yandexi päringute arv septembri keskmisega võrreldes 420 korda. Kokku vähenes päringute arv 99,8 protsenti.

Ukraina ründas eelmisel nädalal kolme Yandexi andmekeskust, mis asuvad Moskva lähedal, Sasovos ja Kalugas.

RIA sõnul on veel vara öelda, kas see mõjutab Venemaa küberrünnakuid Eesti vastu. Rünnakuteks kasutatakse Yandexist sõltumatuid süsteeme.

Küberturvalisus (pilt on illustratiivne). Source: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)

Politsei pidas Tallinnas Nõmmel kinni kümme ebaseaduslikult riigis viibinud inimest

Politsei pidas pühapäeva õhtul Tallinnas Nõmme linnaosas kinni kümme ebaseaduslikult Eestis viibinud inimest. Neist üheksa viidi kinnipidamiskeskusesse ja üks haiglasse.

Kella 19.30 paiku sai politsei teate kahest mehest, kes seisid Valdeku tänaval ühe maja juures ja paistsid olevat eksinud. Politsei pidas mõlemad mehed kinni. Tegemist oli Sudaani kodanikega, kes viibisid Eestis ebaseaduslikult.

Mehed rääkisid politseile, et läheduses varjavad end veel teisedki. Politsei asus piirkonda läbi otsima, kasutades droone, maastikusõidukeid ja koeri. Otsingutel aitas ka päästeamet.

Droon märkas metsas liikuvaid inimesi ning politsei leidis sealt veel kaheksa meest. Üks meestest kukkus põgenedes ja vigastas kätt.

Kõik kümme meest viibisid Eestis ebaseaduslikult ning isikut tõendav dokument oli neist vaid ühel.

PPA auto. Source: Siim Lõvi / ERR

Hiiumaal ei saa naised enam sünnitada

Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Endiselt pole selge, kuidas korraldada sünnitajate transport mandrile ja tagasi ning kes selle eest maksab.

Kärdlas elav Kärolyn Kivistik ootab oma viiendat last, kelle sünnitähtaeg on 8. novembril. Haiglakott on tal juba pakitud. Kuna ta ei soovi sünnituse ajal reisida, läheb ta tõenäoliselt nädal varem Tallinna. Pere hinnangul kaasneb sellega ligi 1000 eurot lisakulusid.

Hiiumaa haiglas on sünnitusabi osutamiseks vajalikud ruumid ja seadmed, kuid puuduvad töötajad. Lastearst läks juulist pensionile ning septembris puudus neljal päeval ka naistearst.

Haigla juhi Riina Tamme sõnul esitati esmaspäeval haigla nõukogule tegevuskava, kuid sünnitajate mandrile ja sealt tagasi toomise küsimus on endiselt lahendamata.

Tamme hinnangul on tegemist regionaalpoliitilise probleemiga, mis ei puuduta ainult Hiiumaad.

Hiiumaa haigla, Kärdlas. Source: ERR

Eesti esimene selge keele standard aitab tekste arusaadavamaks muuta

Oktoobri alguses jõustus Eesti esimene selge keele standard, mis annab soovitusi avaliku teabe arusaadavamaks kirjutamiseks.

Standardi koostanud komisjoni juhtinud Kristel Ressi sõnul tuleb teksti kirjutades kõigepealt mõelda sellele, kes seda lugema hakkab. Näiteks külmas paadis telefonist juhiste lugemine erineb kodus teksti lugemisest.

Ressi sõnul on standard abivahend, mitte rangete reeglite kogum. Ta sedastas, et esimest korda on kõik need soovitused koondatud ühte lühikesse juhendisse.

ERR-i keeletoimetaja Ester Põldma sõnul on soovitustest kasu kõigile, kes kirjutavad veebitekste. "Lugeja peaks juba esimesel lugemisel aru saama, mida lausega öelda tahetakse," ütles Põldma.

Vigases eesti keeles silt Tallinnas. Source: Mait Ots/ERR

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Editor: Andrew Whyte, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

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