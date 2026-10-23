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Lihtsad uudised 23. oktoobril

Lihtsad uudised
Photo: Siim Lõvi/ERR
Lihtsad uudised

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Read a selection of this week's news stories below.

Välisministeeriumist lahkuv Jonatan Vseviov pürgib peaministriks sotsiaaldemokraatide ridades

Pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja julgeolekuekspert Jonatan Vseviov lahkub ametist ning liitub sotsiaaldemokraatidega. Ühtlasi kandideerib Vseviov 2027. aasta riigikogu valimistel erakonna peaministrikandidaadina. Varem on ta olnud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides ja juhtinud kaitseministeeriumi.

Sotsiaaldemokraatide erakonna esimees Lauri Läänemets selgitas, et Jonatan Vseviov tunneb Eesti julgeoleku- ja välispoliitikat põhjalikult ning omab suurt rahvusvahelist kogemust.

Vseviovi sõnul pakub sotsiaaldemokraatlik erakond praegu Eestile intelligentset ja edasiviivat poliitikat.

Jonatan Vseviov liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga Source: Siim Lõvi/ERR

Ajateenistusest viilijatelt võib riik varsti juhiloa ära võtta

Järgmisest aastast võib kaitseressursside amet peatada nende kutsealuste juhtimisõiguse, kes korduvalt eiravad kutset kohustuslikuks arstikontrolliks ajateenistusse asumiseks.

Praegu peab amet juhilubade peatamiseks halduskohtult luba küsima. Edaspidi piisab sellest, kui kutsealust on tagajärgedest eelnevalt hoiatatud.

Kaitseressursside ameti teatel on muudatuse eesmärk hoida kokku kohtute aega.

Ajateenijad. Source: EDF/Hannes Parmo

Tallinnas valmis Eesti suurim seinamaaling

Tallinnas, Ülemiste Citys, valmis ligi 5000 ruutmeetri suurune spreitehnikas seinamaaling. Selle valmistamiseks kulus üle 2000 töötunni ja umbes 3000 liitrit värvi.

Kunstnik Silver "SBoy" Seeblum kujutab teosel Ülemiste vanakest, kes legendi järgi elab lähedalasuvas Ülemiste järves ja küsib aeg-ajalt, kas Tallinn on valmis. Maalil istub vanake järve ääres sülearvuti taga.

Kunstniku sõnul oli maali lõpetamine juba päris raske, aga ta teeks seda uuesti.

Seinamaal "Ülemiste Vanake järvekontoris" Source: Ken Mürk/ERR

Eesti rahvatantsijate video kogus kiiresti üle miljoni vaatamise

Sotsiaalmeedias kogus üle miljoni vaatamise Tallinna Ülikooli rahvatantsurühma Soveldaja video, kus tantsitakse Eesti rahvariietes ameerika räppar Future'i loo "Mask Off" saatel.

Sellega liitus Eesti ülemaailmse "Born From Culture" trendiga, mille algatas koreograaf James Fenwick. Video filmimiseks Tallinnas kulus kaheksa tundi ja selle tegemiseks polnud rühmal eelarvet.

Koreograaf Elo Unt ütles, et tema hinnangul tuli tantsuvideos toredasti välja eestlaslik olek, meie olemise viis.

Soveldajad tantsuklippi filmimas. Source: ERR

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Editor: Aili Vahtla, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

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