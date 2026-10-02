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Lihtsad uudised 2. oktoobril

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Photo: Milrem Robotics/ERR
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"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eestis on tõkestatud hulk Venemaa sabotaažikatseid

Kaitsepolitsei on viimastel aastatel Eestis ära hoidnud märkimisväärse hulga Venemaa kavandatud sabotaaži- ja rünnakukatseid, ütles kapo peadirektor Margo Palloson.

Kui varem üritas Venemaa toime panna rünnakuid sümboolsete objektide vastu, siis nüüd on rõhk kaitsetööstuse ettevõtetel, et takistada Ukrainasse sõjalise abi jõudmist.

Kapo hinnangul oli kaitsetööstusettevõtte Milrem Lasnamäel asuva hoone süütamine Vene eriteenistuste tellitud sabotaažiakt. Süütamine leidis aset ööl vastu 15. augustit.

Palloson sõnas siiski, et Eesti saab hakkama ja on turvaline riik.

Margo Palloson. Source: ERR

Valitsus otsib riigieelarve vastuvõtmiseks lisahääli

Üle aastate on Eesti parlamendis tekkinud olukord, kus valitsus vajab riigieelarve vastuvõtmisel opositsiooni tuge. Lisahäälte hankimiseks aga tuleb ka opositsiooni soove arvestada.

Näiteks ütles Keskerakonna esindaja Lauri Laats, et eelarves tuleks langetada toiduainete käibemaksu ja kütuseaktsiisi. Ka Isamaa tahab kütuseaktsiisi vähendamist, kuna energia hinnad on tõusnud kõrgele.

Riigikogus arvatakse, et lisahääled võiksid tulla sotsiaaldemokraatidelt, kes võiksid selle eest riigieelarvest midagi vastu saada.

Stenbocki maja. Source: Siim Lõvi /ERR

Rohelised ja Eesti 200 kaaluvad ühinemist

Valitsuses olev Eesti 200 ja vähese toetusega Eestimaa Rohelised otsivad koostöövõimalusi ning on võimalik, et need erakonnad ka juba enne riigikogu valimisi liituvad.

Septembris toetas Emori küsitluses erakonda Eesti 200 1,9 protsenti ja rohelisi 1,1 protsenti vastanutest.

Politoloog Tõnis Leht arvas, et sellest koostööst võib pikemas plaanis olla kasu. Ta ütles, et kui kaks madala toetusega erakonda liituvad, siis kiiret toetuse tõusu ei ole aga oodata.

Marti Soosaar veab roheliste poolt ühinemist Eesti 200-ga. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tallinna tellitud seinamaalingud soditi üle

Tallinna linnavalitsus üritas seinamaalingute abil vähendada sodimist linnaruumis, kuid mitmed valminud teosed on juba vandaalide poolt rikutud.

Näiteks on kirjutatud loosungeid Poska tänaval asuva maalingu peale ja Weizenbergi tänava müürile, kuhu linn lasi maalida luigejärve.

Põhja-Tallinna linnaosavanema Manuela Pihlapi sõnul on sodimine probleem, mis on aasta-aastalt kasvanud. Linnaosavalitsus tegi pärast Põhja-Tallinnas asuva seinamaalingu rikkumist ka avalduse politseile.

Seinamaalingud Tallinnas. Source: Siim Lõvi / ERR

Tartu linn kavatseb ehitada uue silla

Tuglase tänava kergliiklussild üle Emajõe hakkab olema umbes 100 meetri pikkune. See on mõeldud ainult jalakäijatele ning kergliiklejatele.

Uue silla ehitus aitab vähendada Tartu kesklinna liikluskoormust. Sild ja Ujula tänava pikenduse rattatee võiksid valmida nelja aasta pärast, 2030. aastal.

Jalgrattad Tartus Source: Airika Harrik/ERR

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Editor: Argo Ideon, Marcus Turovski, Johannes Voltri

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