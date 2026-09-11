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Lihtsad uudised 11. septembril

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Photo: ERR
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"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Liisu Lass. Source: Kairit Leibold/ERR

Saatejuht palus otse-eetris juhtunu pärast vabandust

Eesti Televisiooni saatejuht Liisu Lass palus vabandust vahejuhtumi pärast poliitikasaates "Esimene stuudio". Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga tundis end debati ajal halvasti. Ta muutus saate ajal nähtavalt nõrgaks ja istus maha. Teine saatejuht Andres Kuusk ja stuudios viibinud poliitikud aitasid tal püsti tõusta. Lõpuks viidi Vaga stuudiost välja ning kohale kutsuti kiirabi. Vaga viidi haiglasse ja ta pääses öösel koju. Poliitik avaldas hiljem, et tal on südame rütmihäire, mis diagnoositi juba kevadel.

Lass ütles, et saate meeskond tegi vea, kui ei katkestanud saadet kohe. Ta rõhutas vajadust selgemate juhiste järele, kuidas otseülekandes terviserikke korral toimida.

Päevakajaliste saadete toimetuse juht Peep Kala palus samuti vabandust. Kala ütles, et juhtunu on põhjalikult läbi analüüsitud. Otseülekannete jaoks koostatakse uued juhised. Juhtum tekitas ühiskonnas laiemat arutelu empaatia, meediakäitumise ja poliitikute reaktsioonide üle. Peaminister Kristen Michal kritiseeris sotsiaalmeedias Vaga ründajaid.

Kristen Michal. Source: Siim Lõvi / ERR

Peaministri sõnul on riigieelarve kulusid täis

Peaminister Kristen Michal võrdles koostamisel olevat järgmise aasta riigieelarvet reisikohvriga, mis on juba nii täis, et sinna midagi juurde enam ei mahu.

Teise valitsuspartei Eesti 200 juht ja haridusminister Kristina Kallas ütles, et palgatõusu suhtes tuleks kõigil ootused madalal hoida. Kallas nentis, et nagu alati on ootused kõrged, aga võimalused oluliselt madalamad.

Üleujutus Pärnus. Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR

Pärnu vihmasajud tõid kindlustusfirmadele kahjuavaldusi

Möödunud nädala reedel tekkis Pärnus tugeva vihmasaju järel üleujutus. Nüüd saavad kindlustusfirmad palju kahjuavaldusi, sest inimestel olid üle ujutatud keldrid, garaažid ja hoonete esimesed korrused.

Kindlustusfirma ERGO esindaja Caterina Lepvaltsi sõnul on kahjud üsna samasugused: kahjustada on saanud nii hooned kui ka inimeste kodune vara.

Kahju võib jääda hüvitamata, kui inimesed ise ei järgi elementaarseid turvanõudeid. Näiteks juhul, kui maja aknad või uksed jäeti tormi- või tugeva saju hoiatusele vaatamata lahti.

Elektriliinid. Source: Ken Mürk/ERR

Google'i plaanid Soomes võivad tõsta Eestis elektri hinda

Google investeerib Soome 13 miljardit eurot, et ehitada sinna suuri andmekeskusi. Need keskused on väga mahuka energiatarbimisega. Seetõttu võib Soomes jääda vähemaks elektritootmise ülejääki, mida Eesti on siiamaani saanud soodsalt osta.

Eesti energiaettevõtte Enefit juhatuse liige Tiit Hõbejõgi selgitas, et elektrihind seetõttu seal tõuseb. See tähendab hinnatõusu ka meil neil perioodidel, mil oleme harjunud Soomest täiendavat elektrivaru saama, ütles Hõbejõgi.

Eesti on viimastel aastatel ostnud 40 protsenti oma elektritarbimisest sisse Soomest ja teistest põhjamaadest.

Eesti Rahvusraamatukogu Tallinnas Tõnismäel. Source: Martin Siplane

Rahvusraamatukogus lõppes raamatute kolimine

Pikka aega remondis olnud Eesti Rahvusraamatukogu peahoones Tallinnas on nüüd taas riiulid täis raamatuid.

Raamatukogu peavarahoidja Kaire Lass ütles, et lahti oli vaja pakkida 62 000 pappkasti, kus olid raamatud, ajakirjandus, noodid ja muud trükised. Lahtipakkimiseks kulus 158 päeva. Selle tööga tegelesid Rahvusraamatukogu töötajad ja 60 vabatahtlikku.

Eesti Rahvusraamatukogu avatakse taas külastajatele mais 2027.

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Editor: Argo Ideon, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

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