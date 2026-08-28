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Lihtsad uudised 28. augustil

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Photo: Raigo Pajula/Office of the President of the Republic of Estonia
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"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Ülle Madise on Eesti ainus presidendikandidaat

Õiguskantsler Ülle Madise on ainus kandidaat Eesti presidendivalimistel. Kandidaatide esitamine lõppes esmaspäeval.

Esmaspäeva hommikul esitas Madise kandidatuuri 75 riigikogu liiget 101-st.

Vabariigi valimiskomisjoni meedianõunik Kadri Masing ütles ERR-ile esmaspäeva õhtul, et valimiste esimeseks vooruks rohkem kandidaate ei esitatud.

Riigikogus presidendiks valimiseks vajab Madise vähemalt 68 häält. Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku hinnangul on Madisel valituks saamiseks piisavalt toetust.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Praegune president Alar Karis teiseks ametiajaks ei kandideeri.

Ülle Madise. Source: Iris Tähema/ERR

Nepali mudavoolude järel võib olla kadunud kaks eestlast

Nepali põhjaosa tabanud suurte üleujutuste ja mudavoolude järel võib olla kadunud kaks Eesti kodanikku.

Välisministeerium teatas neljapäeval, et nende andmetel võisid Eesti kodanikud viibida üleujutuste ja mudavoolude ajal Hiina - Nepali piirialal.

Pärast katastroofi pole nendega ühendust saadud.

Eesti aukonsul Nepalis suhtleb kohalike võimudega, et saada lisateavet.

Kolmapäeval tabasid piiriala ulatuslikud üleujutused. Neljapäeva hommikuse seisuga oli hukkunud vähemalt 162 inimest. Kadunud on umbes 400 turisti, neist 341 välismaalased.

Aerofoto Nepali piiriala tabanud mudavoolust. Source: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Jigme Dorje

Eesti kaitsetööstusettevõte investeerib Läti tehasesse 200 miljonit eurot

Wolfram Europa investeerib 200 miljonit eurot, et rajada Lätis Jēkabpilsi lähedale lõhkeainete ja lõhkepeade tootmiskompleks.

40 hektari suurune tehas rajatakse maale, mille kasutamiseks sõlmiti pikaajaline leping Läti riigimetsade haldajaga.

Ehitus ja tootmise käivitamine toimub kolmes etapis alates 2027. aastast. Kui kompleks täies mahus tööle hakkab, loob see 200 töökohta.

Wolfram Europa teatel hakatakse tehases tootma sõjalisi lõhkeaineid, lõhkepäid ja vastase liikumist takistavaid süsteeme.

Täisvõimsusel suudab tehas aastas toota kuni 300 tonni RDX või 100 tonni HMX lõhkeainet. Lisaks saab seal kokku panna 100 000 tankitõrjemiini ja 200 000 lõhkepead aastas.

Wolfram Europa pressikonverents ekabpilsis Lätis. Source: Wolfram Europa

Eesti esitas 2027. aasta Oscarile filmi "Meie Erika"

Eesti valis 2027. aasta Oscari kandidaadiks German Golubi debüütmängufilmi "Meie Erika", mis räägib Eesti olümpiavõitjast, trekirattur Erika Salumäest. Film kandideerib Ameerika Filmiakadeemia aastaauhinnale rahvusvahelise filmi kategoorias.

Pärnus sündinud Salumäe võitis Eestile esimese olümpiakulla pärast riigi iseseisvuse taastamist 1991. aastal.

Filmi valinud komisjoni sõnul on "Meie Erika" nostalgiline draama Eesti lähiajaloo olulisest ajajärgust, mis aitas tugevdada iseseisvuspüüdlusi.

Golubi sõnul on filmi valimine Oscari kandidaadiks suureks auks kogu võttegrupile.

Oscari nominendid kuulutatakse välja 21. jaanuaril. Auhinnatseremoonia toimub 14. märtsil Los Angeleses.

"Meie Erika" Source: Liisabet Valdoja

Tallinna kudumisreivid ühendavad käsitöö ja tantsimise

Tallinnas toimuv peosari kutsub inimesi tantsupõrandal kuduma ja heegeldama. Hilisõhtune üritus pakub alternatiivi tavapärastele ööklubidele ning sobib nii algajatele kui ka kogenud käsitööhuvilistele.

Põhjala tehases toimuvatele kudumisreividele on oodatud nii kogenud kudujad ja heegeldajad kui ka need, kes pole varem vardaid ega heegelnõela kätte võtnud.

Korraldajate sõnul on kudumise ajal tantsimine lihtsam, kui esialgu võib tunduda. Samuti võib ürituse õhkkond anda käsitööks uut inspiratsiooni.

Üks korraldajatest Kaari Põlder ütles, et hakkas tänu üritusele ise uuesti heegeldama. Ta tõdes, et kuuldes võib isegi tantsida ja üllatusena tuli see, kui kiiresti ta sellega harjus.

Knitting. Source: Ksenia Chernaya/Pexels

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Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

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