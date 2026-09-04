Lihtsad uudised 4. septembril

Ülle Madise soovib olla kõigi Eesti inimeste president

Kolmapäeval valis riigikogu Eesti presidendiks Ülle Madise. Ta ütles pärast tulemuse selgumist Tallinnas pressikonverentsil, et kõik erakonnad ja kandidaadid, kes on valitud riigikogusse, esindavad rahvast ning väärivad austust ja lugupidamist.

"Kõikide saadikute taga on nende valijad ja nad on kõik võrdselt väärtuslikud," sõnas Madise.

Eesti järgmine president leiab, et riigipea roll ei muuda tema põhiolemust inimesena. Madise siht on ka edaspidi püüda asjadest rääkida nii, nagu need on. Samuti tahab ta olla lahke, katsuda inimesi tiivustada ja näha pigem head. Seal, kus on probleem, tuleb leida lühim ja parim tee selle probleemi lahendamiseks.

Ülle Madise astub Eesti presidendi ametisse 12. oktoobril. Kuni selle ajani on president Alar Karis.

Ülle Madise pressikonverents pärast presidendiks valimist Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kaitseminister Hanno Pevkur lahkub ametist

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur Reformierakonnast teatas kolmapäeva õhtul, et astub ametist tagasi. Ta põhjendas oma sammu sellega, et võtab poliitilise vastutuse kaitsevaldkonnas avastatud segaduste eest.

Prokuratuur algatas teisipäeval kriminaalmenetluse, et uurida riigikontrolli nii tänavu kui ka eelmisel aastal tehtud etteheiteid kaitseministeeriumi töövaldkonnale. Riigikontrolli hinnangul valitseb Eesti riigikaitse raamatupidamises suur segadus.

Kolmapäeval kirjutas meedia, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes aga polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud.

Pevkur ütles, et tema selle lepingu üle läbirääkimisi ei pidanud ja kaitseminister ei pea detailidega tegelema. "Kaitseminister ei loe üle sokke ja padruneid," sõnas ta.

Hanno Pevkur Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eestis läks tänavu esimesse klassi 14 700 õpilast

Üle Eesti läheb tänavu 1. klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima ca 160 000 õpilast. Haridusminister Kristina Kallas soovis õpilastele kooliaasta alguse puhul uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises.

"Ärge leppige alati esimese vastusega," ütles minister. "Õpetajatele soovin loovust ja vastupidavust. Mõnikord sünnib ju kõige parem õppimine just siis, kui tund läheb natuke teises suunas, kui plaan ette nägi."

Kutseõppes asub tänavu üle Eesti õppima üle 26 000 õpilase. Üliõpilasi on sel aastal üle 47 000.

Kooliaasta algus. Source: Ken Mürk/ERR

Läti põllumehed ootavad Eesti firma investeeringut

Kui Eesti ettevõte Agrone ostab Lätis kaks piimakombinaati, siis Läti tootjad ootavad, et sealsed farmerid hakkavad oma piima eest rohkem raha teenima.

Baltimaade piimaturg on ühine, sest piima müüakse sinna, kus on kasulikum. Ka naabrite juures valmistatud tooteid on kõikjal poes saada.

Et Eesti ettevõtte investeering saaks teoks, on tarvis veel heakskiitu nii Eesti kui ka Läti konkurentsiametilt.

Lehmad. Foto on illustratiivne Source: Ken Mürk/ERR

Politsei ei lähe enam kukkunud eakale inimesele appi

Seni on kodus kukkunud eakaid püsti aitamas käinud politseinikud. Siseministeerium aga otsustas, et häirekeskus enam politseinikke appi saata ei tohi. See töö jääb nüüd kiirabi ja omavalitsuste sotsiaaltöötajate teha.

Kohalikud omavalitsused aga ei tööta ööpäevaringselt ja nende töötajatel ei ole sageli ametiautot, millega abivajaja juurde sõita.

Ka sotsiaalministeerium ei arva, et see uus kord on mõistlik. Viimase aasta jooksul on politsei pidanud aitama 600 kukkunud hädalist.

Politseiauto. Source: Ken Mürk/ERR

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