Lihtsad uudised 18. septembril

Eesti poliitikuid vedanud rong ületas Ukraina piiri vahetult enne Vene droonirünnakut

Eesti poliitikud ja riigitegelased sõitsid rongiga läbi Lääne-Ukraina veidi enne seda, kui Vene droon tabas Poola piiri lähedal asuvat raudteejaama.

Rünnak toimus Jahodõnis, umbes kahe kilomeetri kaugusel Poola piirist. Veidi varem oli sama raudteed mööda sõitnud diplomaatiline rong, kus olid Eesti ja teiste riikide kõrged esindajad. Ukraina teatel võis rünnaku sihtmärk olla just see rong. Keegi viga ei saanud.

Rongis oli teiste seas president Kersti Kaljulaid, kes naasis Kiievis toimunud YES-i konverentsilt. Temaga koos sõitsid endine minister Tiit Riisalo, Reformierakonna riigikogu liikmed Mati Raidma, Marko Mihkelson ja Eerik-Niiles Kross ning välisministeeriumi asekantsler Mariin Ratnik.

Lääne-Ukrainas droonitabamuse saanud rong. Source: Ukrainian rescue services/Telegram

Eesti arutab Prantsusmaa tuumaheidutusega liitumist

Eesti peab NATO liitlase ja tuumariigi Prantsusmaaga läbirääkimisi võimaluse üle osaleda Prantsusmaa tugevdatud tuumaheidutuse algatuses, ütles peaminister Kristen Michal AFP-le.

Michal ütles Rovaniemis toimunud Arktika tippkohtumisel, et selle algatusega liitumiseks on vaja teatud võimeid ja valmisolekut.

Michali sõnul kaitseb Eestit juba NATO tuumaheidutus ja Prantsusmaa toetab Eesti julgeolekut ka siin paiknevate sõduritega. Kui tekib võimalus teha tuumavaldkonnas tihedamat koostööd, siis tõenäoliselt seda ka tehakse, ütles valitsusjuht.

Peaminister Kristen Michal. Source: Priit Mürk/ERR

Kasvavad kulud sunnivad restorane üle Eesti uksi sulgema

Restoranide sulgemisest on sel aastal saanud peaaegu igakuine nähtus. Viimasena teatas tegevuse lõpetamisest Tallinnas Kalamajas asuv Ülo. Pealinnas on sulgenud või sulgemas ka populaarsed söögikohad La Tabla, Lendav Maaler, Rudolf, Vatican, Pomo, Barbarea, O2, Tai Boh ja St. Vitus.

Ülo kaasomanik Steve Heinlo ütles, et kliendid kulutavad vähem raha. Tööjõu-, maksu-, gaasi- ja elektrikulud aga kasvavad. 2024. aastal teenis Ülo 619 000 euro suuruse käibe juures 24 000 eurot kasumit. Eelmisel aastal vähenes käive 18 protsenti ning restoran jäi kahjumisse.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit soovib toitlustuse käibemaksu langetamist 24 protsendilt 13 protsendile. Praegune määr on liidu sõnul Euroopa Liidus suuruselt teine.

Liidu hinnangul võib Eesti 2028. aastaks kaotada ligi 600 toitlustusettevõtet ja 2800 töökohta, kui olukord ei muutu.

Restoran Ülo sisekujundus, mille autorid on Steve Heinlo, Ville Jehe ja Indrek Unt, oli 2019. aastal arhitektuuripreemia nominent. Source: Margus Tammik

Jaan Tallinn tõusis 10,3 miljardi euroga Äripäeva rikaste edetabeli tippu

Tehnoloogiaettevõtja Jaan Tallinn tõusis tänavu Äripäeva rikaste edetabelis esikohale. Tema vara väärtuseks hinnatakse 10,3 miljardit eurot. Edetabelis on kolm miljardäri ning kümme kõige rikkamat on mehed.

2003. aastal Skype'i asutajate hulka kuulunud ja praegu tehisintellekti valdkonnas tegutsevale Tallinnale järgnevad esiviisikus Wise'i kaasasutajad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus, Bolti asutaja Markus Villig ning meedia- ja meelelahutusärimees Margus Linnamäe.

Kõige kõrgemal kohal olev naine on Kristi Veeber, kes on 131,3 miljoni euro suuruse varaga 46. kohal.

Suurem osa Jaan Tallinna varast on seotud tehisintellektiga. Ainuüksi tema osalus vestlusrobot Claude'i loonud USA ettevõttes Anthropic ulatub ligi 9,8 miljardi euroni.

Jaan Tallinn. Source: Government Office.

Tallinna all on 50 kilomeetrit torusid, milles saab kõndida

Tallinna all paikneb kokku umbes 3000 kilomeetrit torustikke. Neist 50 kilomeetrit on nii suured, et inimene saab nende sees kõndida.

Mõned maa-alused torud on tulnud nähtavale tänavatööde ajal. Näiteks on terve suve tehtud töid Tallinnas Hipodroomi ristmikul ning suurem osa ehitusest toimub maa all. Seal olevad vanad torud paigaldati ligi sada aastat tagasi, kui Tallinnas kasutati veel ühist kanalisatsioonisüsteemi.

Tallinna Vee arendusjuht Marti Vaksmann ütles, et praegu ehitab ettevõte Hipodroomi ristmiku alla eraldi sademeveetorustikku. See peab vastu pidama 50 aastat.

Vaksmanni sõnul ei ole reoveekollektorites kõndimine just kõige meeldivam töö, kuid see kuulub ameti juurde.

Jüri Muttika ja Tallinna Vee arendusjuht Marti Vaksmann jalutavad Tallinna all sademevee kollektoris. Source: ERR

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