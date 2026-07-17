Lihtsad uudised 17. juulil

Venemaa Peipsi järvel toimunud laskeharjutusest Eestile teada ei andnud

Venemaa tegi eelmisel nädalal Peipsi järvel laskeharjutusi, millest Eestile aga teada ei antud.

Politsei- ja Piirivalveameti sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit ette laskeharjutustest Peipsi järvel, kuid samas oli amet siiski toimuvaga kursis.

Kaitseminister Hanno Pevkur ei avaldanud, kui lähedal Eesti piirile Venemaa sõjaväelased olid.

Pevkuri hinnangul võis Venemaa sõduritele olla antud ülesanne harjutada meredroonide tabamist.



Laskeharjutusi tehti oma territooriumil ning Venemaa on varemgi viinud läbi õppusi maismaapiiril ajutise kontrolljoone läheduses.

The Estonian-Russian border runs through the middle of Lake Peipus. Source: Helen Wright/ERR/OSM

Eestis jõustusid palgaläbipaistvusega seotud seadusemuudatused

Esmaspäevast hakkasid kehtima seadusmuudatused palgainfo kohta.

Edaspidi on palgainfo töösuhetes selgem ja värbamissüsteem läbipaistvam.

Pakutav palk peab olema teada enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida.

Eesmärk on vältida olukordi, kus töötaja varasem palk mõjutab põhjendamatult tema tulevast töötasu ja töötingimusi.

Selleks, et vähendada soolist palgalõhet ja tagada võrdväärne töötasu, on kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel nüüd kirjas ka eraldi seaduses.

Muudatustega võtab Eesti osaliselt üle Euroopa Komisjoni palkade läbipaistvuse direktiivi.

Cash in a wallet. Source: Pixabay

Tallinna jõuluturu korraldab see aasta taas tuttav ettevõte

Tallinna jõuluturu korraldamise hanke võitis taas 5+ Capital, kes on jõuluturgu korraldanud juba üle kümne aasta.

Tegu oli ainsa pakkujaga, sest selle aasta üheaastane korraldusõigus rohkem huvilisi ei meelitanud.

Kesklinna linnaosavalitsuse jõuluturu hanketingimustes oli seekord kirjas, et Raekoja platsile tuuakse müügilettide kõrvale ka tegevusmajad ning turgu hoitakse kauem lahti kui paaril varasemal aastal.

Turg on talvel avatud 20. novembrist 6. jaanuarini iga päev vähemalt kella 12-st kuni õhtul kella 20-ni. Samas mitte kauem kui kella 23-ni.

Tallinn's Christmas market opened on November 22, 2024. Source: Ken Mürk/ERR

Pariisi püstitati Balti keti mälestusmärk

Pariisi linnapea ning Eesti ja Läti peaminister avasid esmaspäeval Pariisi kesklinnas Balti keti mälestustahvli.

Pariisi linnapea Emmanuel Grégoire avas mälestusmärgi Seine'i jõel asuval väikesel saarel.

Mälestusmärk austab 1989. aasta 23. augustil toimunud massimeeleavaldust, kus kaks miljonit inimest moodustasid enam kui 670 kilomeetri pikkuse inimketi läbi Eesti, Läti ja Leedu. Niiviisi avaldati meelt jätkuva Nõukogude okupatsiooni vastu.

Eesti peaminister Kristen Michal ja Pariisi linnapea Emmanuel Grégoire tõid Balti keti kaudu paralleele praeguse olukorraga Ukrainas, rõhutades vabaduse ja iseseisvuse tähtsust.

Tseremoonial osalesid ka Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad, Leedu parlamendiliige Rasa Budbergytė ja Läti peaminister Andris Kulbergs.

Baltic Way memorial in Paris Source: Guillaume Bontemps - Ville de Paris

Kiletatud kurgid kaovad Eesti poodidest

2030. aasta 1. jaanuarist ei leia Eesti ega teiste Euroopa Liidu riikide poodidest enam ühekaupa kiletatud kurke ega paarikaupa pakendatud paprikaid.

Lisaks puu- ja köögiviljade piirangule hakkavad kehtima ka teised ühekordsete plastpakendite piirangud.

Samuti ei tohi alates 2030. aastast tootjad ega müüjad eelpakendada alla 1,5-kilogrammiseid värskeid puu- ja köögiviljakoguseid.

Eesti kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ütles, et kui tomateid ja kurke enam niiviisi eelpakendada ei saa, siis võib see muuta tooted kallimaks või siis suurendada toodete riknemist.

Muudatuse eesmärk on vähendada asjatut pakendikasutust. Väiksemaid koguseid saab edaspidi osta lahtise kauba seast.

Cucumbers on sale, individually shrink wrapped. Source: Olev Kenk/ERR

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