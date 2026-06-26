Lihtsad uudised 26. juunil

President Alar Karis loobub teiseks ametiajaks kandideerimast

President Alar Karis teatas, et ei kandideeri sügisel toimuvatel presidendivalimistel teiseks ametiajaks. Sellega lõppes mitu kuud kestnud arutelu tema võimaliku kandideerimise üle.

Karis ütles Raplas võidupüha tähistamisel, et soovib viimast korda riigipeana head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut.

Presidendi ametiaeg lõpeb sügisel. Esialgu lubaski Karis jaanipäeva paiku teatada, kas kandideerib uuesti.

Pärast Raplas peetud kõnet ütles ta ERR-ile, et otsus ei sündinud täna ega hiljuti. Tema sõnul oli küsimus selles, millal see avalikuks teha, et see ei segaks igapäevast tööd.

Karis seletas, et otsustas isiklikel põhjustel kandideerimisest loobuda. Ühe põhjusena tõi ta välja lubaduse, mille andis ametisse astudes oma perele, et on president ainult ühe ametiaja.

Alar Karis võidupüha paraadil Raplas. Source: Siim Lõvi/ERR

Raplas peeti võidupüha paraad

Teisipäeval toimus Raplas iga-aastane võidupüha paraad, mille korraldas Kaitseliit.

Paraadil osales umbes 1000 kaitseväe, Kaitseliidu ja liitlasüksuste liiget. Paraad algas kell 11.

Võidupüha paraad toimub igal aastal eri Eesti linnas. Tänavu peeti see Raplas.

Võidupühal meenutatakse Eesti võitu 1919. aasta juunis peetud Võnnu lahingus. Võnnu lahing oli oluline kogu piirkonna jaoks ja sümboliseeris sajandeid kestnud Saksa ülemvõimu lõppu.

Võidupüha paraad Raplas 2026. Source: Siim Lõvi/ERR

Lõuna-Eestist leiti viie kilogrammi lõhkeainega ründedroon

Lõuna-Eestist leiti ründedroon, mille küljes oli viis kilogrammi lõhkeainet. Ametnike hinnangul võib see olla seotud juuni alguses Ukraina korraldatud rünnakuga Venemaa vastu.

Drooni leidis Rõuge vallas põllult kohalik elanik heina niites.

Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp ütles, et teade leiust jõudis ametnikeni 10. juuni õhtul.

Tema sõnul leiti osa droonist ka puu otsast, mistõttu oli see tõenäoliselt sealt alla kukkunud.

Puusepp kinnitas, et droonis oli lõhkeaine ning see võis olla üks droonidest, mille kohta anti hoiatus 3. juunil.

Rõuge vallast leitud drooni rusud. Source: ISS

Tartu ööklubi Shooters lõpetab tegevuse

Tartu ööklubi Shooters lõpetab pärast 14 tegevusaastat juulis töö.

Klubi teatas sellest esmaspäeval sotsiaalmeedias. Teate järgi lõpetab Shooters tegevuse, et teha ruumi uutele inimestele ja uutele ideedele.

Vallikraavi tänaval asuv ööklubi peab 18. juulil lahkumispeo.

Klubi omanikud ütlesid, et aastate jooksul on Shooters olnud oluline koht mitmele põlvkonnale ning jätnud jälje Tartu ööellu ja kultuuriellu.

Ööklubi Shooters. Source: Google Maps

Tallinn Fringe avalikustas juubelifestivali esimesed esinejad

Tallinn Fringe Festival tähistab tänavu oma 10. sünnipäeva ning toimub nagu tavaks kuu aega.

Festival leiab aset augustis ja septembris Tallinna etenduspaikades.

Festivalil astuvad üles Eesti ja teiste riikide artistid. Kavas on komöödia, teater, muusika, tants, tsirkus, kabaree, luule ja teised etenduskunstid.

Festivali korraldaja Dan Renwick ütles, et Fringe'i üks suuremaid rõõme on avastada midagi sellist, mida inimene ei teadnudki end otsivat.

Festival kestab 18. augustist 18. septembrini.

Tallinn Fringe 2025 Source: Anton Serdjukov

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