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Lihtsad uudised 12. juunil

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Photo: ERR/ Office of the Ukrainian President
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"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas NB8 tippkohtumise raames Eestit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas Eestit, et osaleda Põhjamaade ja Balti riikide välisministrite kohtumisel.

President koos abikaasa Olena Zelenskaga kohtus Eesti presidendi Alar Karise ning kaheksa riigi peaministritega.

Tippkohtumisel sõlmis Zelenski Eestiga kaitsekööstöö lepingu ja Lätiga droonileppe.

Pärast arutelusid kutsusid Balti ja Põhjamaade peaministrid Euroopa Liitu üles jätkama lähikuudel Ukraina läbirääkimisi.

Ühisavalduses seisab, et Ukraina liikmelisus Euroopa Liidus on oluline julgeolekugarantii nii Ukrainale kui ka Euroopale.

Volodõmõr Zelenski ja NB8 riigijuhid. Source: Stenbocki maja

Tallinnasse paigaldati esimene moodulpommivarjend 

Tallinna kesklinnas avati neljapäeval esimene avalikku ruumi paigaldatud moodulpommivarjend Eestis.

Varjendi kinkis linnale ehitusettevõte Citysec Industry. Selle lahendus põhineb Ukrainas kasutataval standardprojektil.

Raudbetoonist varjend pakub inimestele lühiajalist kaitset hädaolukordades ning asub aadressil Juhkentali 10.

Moodulkonstruktsioon võimaldab varjendit vajadusel kiiresti teisaldada, laiendada või paigaldada teise asukohta.

Näidisvarjendi eesmärk on aidata linnaelanikel paremini mõista, kus ja kuidas kriisi ajal varju otsida.

Moodul-varjumiskoht Juhkentali tänaval. Source: Ken Mürk/ERR

Riigikogu kiitis heaks nõusolekuseaduse

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu nn nõusolekuseaduse, mis sätestab, et seksuaalsuheteks on vaja selget nõusolekut.

Seaduse poolt hääletas 69 ja vastu kaheksa riigikogu liiget.

Pärast seaduse jõustumist on seksuaalvahekord või muu seksuaalne tegevus lubatud ainult siis, kui teine inimene on selleks nõusoleku andnud.

Seletuskirja järgi ei pea nõusolek olema sõnaline, kuid see peab olema selgelt väljendatud ja vabatahtlik.

Järgmisena saadetakse seadus väljakuulutamiseks president Alar Karisele.

Riigikogu istung Source: Erik Peinar/riigikogu

Finnair alustas otselende Helsingist Saaremaale

Soome rahvuslik lennufirma Finnair alustas esmaspäeval otselende Helsingi ja Saaremaa vahel.

Uus lennuliin muudab Helsingi ja Kuressaare vahelise reisi ajaliselt lühemaks kui autosõidu Kuressaarest Orissaarde, mis asub saare kirdeosas umbes 50 kilomeetri kaugusel.

Suvehooajal toimub lend neli korda nädalas.

Viimati oli lennuühendus Helsingi ja Kuressaare vahel 21 aastat tagasi, kuid siis kestis see vaid ühe suve.

Liini püsimine sõltub sellest, kui palju soomlased Saaremaad külastavad ja kui tihedalt saarlased Soome reisivad.

Finnairi lennuk. Source: Maanus Kullamaa/Tartu 2024

Lõuna-Eesti rabasaarel õitsevad Siberi võhumõõgad

Lõuna-Eestis, Emajõe-Suursoo soostikus asuval väikesel rabasaarel, õitsevad praegu Siberi võhumõõgad.

Lilledeni jõudmiseks tuleb külastajatel läbida kuus kilomeetrit veeteed ning liikuda seejärel läbi nõgeste ja võsa Kalli järve lähedal asuvale lagendikule.

Kohalejõudjaid ootavad ees tihedad õitsvate Siberi võhumõõkade kasvualad, mis on Eestis haruldased.

Kohaliku loodusgiidi Kristina Traksi sõnul on piirkonna elanikud nende lillede rohkusest rääkinud juba pikka aega.

Kui ilm püsib soodne, jätkub õitsemine vähemalt järgmise nädalani.

Siberi võhumõõgad. Source: ERR

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Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

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