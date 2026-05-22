X!

Lihtsad uudised 22. mail

News
Photo: ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

NATO hävitaja lasi Eesti kohal alla drooni

Rumeenia õhujõudude hävitaja tulistas Lõuna-Eesti kohal alla drooni, mis oli sisenenud Eesti õhuruumi Venemaalt. Kaitseväe teatel tuvastati droon NATO õhuturbemissiooni käigus ja otsus selle hävitamiseks tehti kiiresti.

Esialgsetel andmetel võis drooni kursi muutumise põhjustada Venemaa elektrooniline segamine. Drooni rusud kukkusid Põltsamaa valda, piirkonda takistati ajutiselt ligipääs julgeolekukaalutlustel.

Kaitseväe hinnangul polnud elanikud otseselt ohustatud. Juhtunu asjaolusid uuritakse ning rusude päritolu ja drooni täpne tüüp tehakse kindlaks ekspertiisi käigus.

President Alar Karis ütles, et Eesti õhuruumi kaitse toimis tõhusalt ning NATO liitlaste kiire reageerimine näitab kollektiivkaitse valmisolekut.

Rumeenia F-16 hävitaja. Source: ac.nato.int/Romanian Air Force

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku petuskeemi ohvriks ja kaotas petturitele ligi 700 000 eurot. Politsei uurib juhtumit . Esialgsetel andmetel saadi raha kätte petukõnede ja võltsitud suhtluse abil.

Kunstnike liidu juhtkond tegi ka kriisikomisjoni, kus arutas võimalikke järgmisi samme. Kunstnike liit kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ning püüab selgitada, kas ja kui palju õnnestub kaotatud rahast tagasi saada.

Ekspertide sõnul on liitu tabanud pettus osa laiemast petuskeemide lainest Eestis. Politsei saab iga päev kümneid teateid pettuskatsete kohta. Tänavu on kelmused põhjustanud juba miljonitesse eurodesse ulatuvat kahju.

Kunstnike liidu juht Maarin EKtermann pressikonverentsil. Source: Airika Harrik/ERR

Venemaa kahekordistas Balti riikide raudteeveo tariife

Venemaa riiklik raudteefirma tõstis märkimisväärselt raudteeveo tariife Eesti, Läti ja Soome suunal. Hinnatõus puudutab eelkõige transiit- ja kaubavedusid ning võib mõjutada piirkonna logistikaettevõtete konkurentsivõimet.

Ekspertide hinnangul on tariifide kahekordistamine seotud Venemaa poliitiliste ja majanduslike eesmärkidega.

Mõju Eesti majandusele peetakse siiski piiratuks, kuna ettevõtted on otsinud alternatiivseid turge ja transpordikoridore.

Venemaa raudteeamet ei ole tariifimuudatuse põhjuseid avalikult selgitanud. Muudatus jõustus sel nädalal ning puudutab nii ekspordi-, impordi- kui ka transiitvedusid.

Operaili Tapa depoos ehitatud vedur C30-M vedur kaubaveol. Source: Tanel Meos/Operail

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani

Michelin Guide Estonia soovitab tänavu Eestis 43 restorani. Põhivalikusse lisandus viis uut kohta ning senised tipprestoranid säilitasid oma positsiooni. Uustulijad on Cafe Tempo, Põhjala Tap Room, Restoran O2, Riva ja Sadu.

Michelini tärni sai kuus restorani. Kahe tärniga jätkab Tallinna restoran 180° by Matthias Diether, ühe tärni säilitasid teiste seas NOA Chef's Hall ja Soo. Lisaks jagati välja rohelisi tärne kestliku tegevuse eest.

Michelini hinnangul paistab Eesti restoranikultuur silma kvaliteetse kohaliku tooraine, põhjamaise köögi ja kõrge teenindustasemega. Suurem osa tunnustatud restoranidest asub Tallinnas, kuid esindatud on ka Tartu, Pärnu ja mitmed väiksemad piirkonnad.

Majandus- ja turismisektori esindajate sõnul aitab Michelini tunnustus tugevdada Eesti mainet rahvusvahelise toiduturismi sihtkohana ning toob siia rohkem väliskülalisi.

UMA restoran. Source: Siim Lõvi /ERR

Tallinn võtab kasutusele kahesuunalised trammid

Tallinn plaanib tulevikus kasutusele võtta kahesuunalised trammid, mis võimaldaksid liine rajada paindlikumalt ja väiksemate kuludega. Uued trammid ei vaja lõpp-peatustes suuri tagasipöörderinge, sest juhikabiinid paiknevad trammi mõlemas otsas.

Linnavalitsuse sõnul aitaks selline lahendus säästa ruumi ning lihtsustada uute trammiliinide etapiviisilist pikendamist.

Kahesuunalisi tramme kasutatakse laialdaselt mitmes Euroopa linnas.

Abilinnapea Joel Jesse märkis, et kindlasti ei tähenda see kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist.

Praegu ei ole linn veel avaldanud täpset ajakava ega seda, millistele liinidele uued trammid esimesena võiksid jõuda.

Tramm. Source: Ken Mürk/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and X and never miss an update!

Editor: Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

simple news in estonian

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

12:41

Kompassi Square high-rise plans uncertain as talks in Tallinn continue

12:15

Chancellor of Justice: The coercive power of the state must not be used to collect too much data

11:48

Defense ministers: Clarity on US troop deployment to Europe expected 'within weeks'

11:35

Two Estonian Navy ships sidelined since winter

11:06

Bolt: Platform work law will change little for us

10:43

How different are the results of Estonia's three polling companies?

10:31

Ratings: Reform-Eesti 200 coalition rating falls to all-time low

10:30

Tõnis Arro and Mait Müntel: How to find Estonia's next president

09:53

Economists: Estonia's economic policy debate far too superficial

09:24

Estonia hosting UEFA U17 European football championship starting Sunday Updated

be prepared!

Most Read articles

21.05

Estonian banker says country's mindset has gone way off track

21.05

In Estonia's countryside, marriage stayed traditional as Europe modernized

19.05

Intruding drone shot down by Romanian fighter jet in Estonia

21.05

Estonian municipalities of fewer than 5,000 residents fighting for survival

20.05

Fake Labubu toys among counterfeit goods raising concerns in Estonia

21.05

NATO, EU chiefs show support for Baltic states in wake of Russia drone accusations

21.05

Ex-EDF chief: No point ordering entire country to shelter over single drone

18.05

Estonian experts and politicians against young people's social media ban

21.05

Estonian festival drops UK's A Guy Called Gerald over Moscow show plans

21.05

Baltic presidents: We categorically reject Russia's disinformation campaign

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo