Lihtsad uudised 22. mail

NATO hävitaja lasi Eesti kohal alla drooni

Rumeenia õhujõudude hävitaja tulistas Lõuna-Eesti kohal alla drooni, mis oli sisenenud Eesti õhuruumi Venemaalt. Kaitseväe teatel tuvastati droon NATO õhuturbemissiooni käigus ja otsus selle hävitamiseks tehti kiiresti.

Esialgsetel andmetel võis drooni kursi muutumise põhjustada Venemaa elektrooniline segamine. Drooni rusud kukkusid Põltsamaa valda, piirkonda takistati ajutiselt ligipääs julgeolekukaalutlustel.

Kaitseväe hinnangul polnud elanikud otseselt ohustatud. Juhtunu asjaolusid uuritakse ning rusude päritolu ja drooni täpne tüüp tehakse kindlaks ekspertiisi käigus.

President Alar Karis ütles, et Eesti õhuruumi kaitse toimis tõhusalt ning NATO liitlaste kiire reageerimine näitab kollektiivkaitse valmisolekut.

Rumeenia F-16 hävitaja. Source: ac.nato.int/Romanian Air Force

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku petuskeemi ohvriks ja kaotas petturitele ligi 700 000 eurot. Politsei uurib juhtumit . Esialgsetel andmetel saadi raha kätte petukõnede ja võltsitud suhtluse abil.

Kunstnike liidu juhtkond tegi ka kriisikomisjoni, kus arutas võimalikke järgmisi samme. Kunstnike liit kinnitas, et teeb uurijatega koostööd ning püüab selgitada, kas ja kui palju õnnestub kaotatud rahast tagasi saada.

Ekspertide sõnul on liitu tabanud pettus osa laiemast petuskeemide lainest Eestis. Politsei saab iga päev kümneid teateid pettuskatsete kohta. Tänavu on kelmused põhjustanud juba miljonitesse eurodesse ulatuvat kahju.

Kunstnike liidu juht Maarin EKtermann pressikonverentsil. Source: Airika Harrik/ERR

Venemaa kahekordistas Balti riikide raudteeveo tariife

Venemaa riiklik raudteefirma tõstis märkimisväärselt raudteeveo tariife Eesti, Läti ja Soome suunal. Hinnatõus puudutab eelkõige transiit- ja kaubavedusid ning võib mõjutada piirkonna logistikaettevõtete konkurentsivõimet.

Ekspertide hinnangul on tariifide kahekordistamine seotud Venemaa poliitiliste ja majanduslike eesmärkidega.

Mõju Eesti majandusele peetakse siiski piiratuks, kuna ettevõtted on otsinud alternatiivseid turge ja transpordikoridore.

Venemaa raudteeamet ei ole tariifimuudatuse põhjuseid avalikult selgitanud. Muudatus jõustus sel nädalal ning puudutab nii ekspordi-, impordi- kui ka transiitvedusid.

Operaili Tapa depoos ehitatud vedur C30-M vedur kaubaveol. Source: Tanel Meos/Operail

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani

Michelin Guide Estonia soovitab tänavu Eestis 43 restorani. Põhivalikusse lisandus viis uut kohta ning senised tipprestoranid säilitasid oma positsiooni. Uustulijad on Cafe Tempo, Põhjala Tap Room, Restoran O2, Riva ja Sadu.

Michelini tärni sai kuus restorani. Kahe tärniga jätkab Tallinna restoran 180° by Matthias Diether, ühe tärni säilitasid teiste seas NOA Chef's Hall ja Soo. Lisaks jagati välja rohelisi tärne kestliku tegevuse eest.

Michelini hinnangul paistab Eesti restoranikultuur silma kvaliteetse kohaliku tooraine, põhjamaise köögi ja kõrge teenindustasemega. Suurem osa tunnustatud restoranidest asub Tallinnas, kuid esindatud on ka Tartu, Pärnu ja mitmed väiksemad piirkonnad.

Majandus- ja turismisektori esindajate sõnul aitab Michelini tunnustus tugevdada Eesti mainet rahvusvahelise toiduturismi sihtkohana ning toob siia rohkem väliskülalisi.

UMA restoran. Source: Siim Lõvi /ERR

Tallinn võtab kasutusele kahesuunalised trammid

Tallinn plaanib tulevikus kasutusele võtta kahesuunalised trammid, mis võimaldaksid liine rajada paindlikumalt ja väiksemate kuludega. Uued trammid ei vaja lõpp-peatustes suuri tagasipöörderinge, sest juhikabiinid paiknevad trammi mõlemas otsas.

Linnavalitsuse sõnul aitaks selline lahendus säästa ruumi ning lihtsustada uute trammiliinide etapiviisilist pikendamist.

Kahesuunalisi tramme kasutatakse laialdaselt mitmes Euroopa linnas.

Abilinnapea Joel Jesse märkis, et kindlasti ei tähenda see kogu Tallinna trammiveeremi väljavahetamist.

Praegu ei ole linn veel avaldanud täpset ajakava ega seda, millistele liinidele uued trammid esimesena võiksid jõuda.

Tramm. Source: Ken Mürk/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and X and never miss an update!