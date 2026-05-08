Lihtsad uudised 8. mail

Kaitseväe hinnangul võib Venemaa taastada lahinguvõime 2027. aastaks

Venemaa võib taastada sõjalise lahinguvõime juba tuleval aastal ja Eesti peab kiiresti suurendama oma valmisolekut, teatas Eesti kaitsevägi aastaraportis.

Kaitseväe juhataja Andrus Merilo kirjutab raportis, et praegused arengud näitavad, et sõda Ukrainas ei lõpe olukorraga, kus Venemaa ei suudaks enam Eestit ohustada.

Merilo sõnul jäävad Venemaa ühiskond ja majandus ka pärast Ukraina sõja lõppu sõjakeskseks. Samuti on sõja jätkumisest huvitatud Venemaad juhtiv Vladimir Putin.

Merilo kirjutab, et Kreml otsib uusi sihtmärke ning valmistab neid ette destabiliseerivate tegevuste ja kampaaniatega.

Tema hinnangul on 2027. aasta aeg, mil Venemaa võib taas olla valmis sõjaliseks tegevuseks.

Kaitseväelane. Source: Siim Lõvi / ERR

Plakat "Putin - sõjakurjategija" tuleb taas Narva linnuse seinale

Narva Muuseum paneb 9. mail taas Narva linnuse müürile Vladimir Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakati.

Narva jõe Venemaa-poolsel kaldal valmistatakse 9. mai tähistamiseks ette lava ja suurt ekraani, mille kaudu näidatakse Moskva võidupüha paraadi Narva elanikele.

Eesti julgeolekuasutused on nimetanud Venemaa üritusi propagandakontserdiks, mis kasutab ära Narva elanike tundeid.

Samasisulisi plakateid on Narva muuseum linnuse seinal näidanud alates 2023. aastast. Möödunud aastal kujutati plakatil Putinit koos Adolf Hitleriga.

Narva Muuseumi juhi Maria Smorževskihh-Smirnova sõnul tuletab plakat meelde Ukrainas jätkuvat sõda ja Venemaa sõjakuritegusid Ukraina rahva vastu.

"Putin - sõjakurjategija" plakat Narva linnuse müüril 9. mail 2024 Source: Dmitri Fedotkin/ERR

Eesti keelab annetused erakondadele kolmandate riikide kodanikelt

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatuse, mis keelab vaenulike kolmandate riikide kodanikel teha annetusi Eesti erakondadele.

Valitsus algatas erakonnaseaduse muudatused rohkem kui aasta tagasi. Lisaks annetuste keelule suurendatakse ka erakondade rahastamise järelevalve komisjoni õigusi.

Kolmapäeval toetas eelnõu kolmandal lugemisel 50 riigikogu liiget ning vastu hääletas 22 saadikut.

Teisel lugemisel toetas koalitsioon erakonna Isamaa ettepanekut keelata kolmandate riikide kodanikel erakondi rahastada.

Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ütles, et muudatus aitab vältida olukorda, kus Eesti poliitikat mõjutavad vaenulike riikide kodanikud.

Keelatud annetuse puhul tuleb raha annetajale tagastada 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, läheb raha riigituludesse.

Erakondade lipud. Source: ERR

Coop sai loa Prisma poed ära osta

Coop Eesti sai konkurentsiametilt loa osta Eestis tegutsevad Prisma supermarketid. Üleminek algab septembris. Tehing sõlmiti Coop Eesti Keskühistu ja Soome kaubandusgrupi SOK vahel. Selle järgi ostab Coop ettevõtte Prisma Peremarket ja selle 13 kauplust.

Coopi juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul saavad lepingu viimased tingimused paika suve jooksul.

Omanikuvahetus toimub augusti lõpus ja Prisma poodide üleminek algab septembris. Plaani järgi lõpeb protsess selle aasta jooksul.

Rohtla sõnul jätkavad mõlemad poeketid seni tavapärast tööd ning klientide jaoks ei muutu midagi.

Rocca al Mare keskuse Prisma. Source: Ken Mürk/ERR

Maasikakasvatajad ennustavad sel aastal väiksemat saaki

Eelmise aasta vihmane suvi kahjustas mitme maasikakasvataja põlde ning tänavu oodatakse väiksemat saaki.

Eesti Marjakasvatajate Liidu juhatuse liige ja Laari talu omanik Kadri Nebokat ütles, et liigniiskus kahjustas põlde ka mujal Eestis.

Kahju suurus sõltub sellest, millal taimed istutati, kui märjad olid põllud eelmisel aastal ning milliseid maasikasorte kasvatatakse.

Praegu ei osata veel öelda, kuidas mõjutab väiksem saak maasikate hindu. Kasvatajate sõnul võivad imporditud maasikad hindu madalal hoida ja palju sõltub ka lähinädalate ilmast.

Esimesi Eesti maasikaid on oodata juuni alguses.

Laari talu maasikad. Source: Jane Saluorg/ERR

