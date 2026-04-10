Lihtsad uudised 10. aprillil

Soome jaekaubanduskontsern SOK müüb Eestis tegutsevad 13 Prisma Peremarketi kauplust Coopile.

Tehing vajab veel konkurentsiameti heakskiitu. Ettevõtete teatel loodetakse tehing lõpule viia veel sel aastal.

Pärast tehingu kinnitamist muutuvad Prisma Peremarketi kauplused Coop kauplusteks ja 700 Prisma töötajat liigub üle Coop Eestisse.

Kuni tehingu lõpuleviimiseni jätkavad kõik Prisma Eesti kauplused tavapärast tegevust ning olulisi muudatusi kaubavalikus ei tehta, kinnitasid pooled.

Prisma Peremarketi juhatuse esimehe Ilkka Alarotu sõnul jätkavad SOK ja Coop Eesti koostööd, et SOK tooted jääksid Eesti turul kättesaadavaks.

Rocca al Mare keskuse Prisma. Source: Ken Mürk/ERR

Eesti elanike turvatunne on langenud kolme aasta madalaimale tasemele

Inimeste osakaal, kes leiavad, et Eestis võib end turvaliselt tunda, on langenud kolme aasta madalaimale tasemele, selgub Riigikantselei tellitud uuringust.

Riigikantselei seostab muutust "globaalsete sündmustega", täpsustamata konkreetseid põhjuseid. 28. veebruaril algas aga USA ja Iisraeli rünnak Iraani vastu ning jätkub Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas.

Riigikantselei peab ärevuse leviku põhjuseks globaalsete sündmuste mõju. Ärevust tundvate elanike osakaal kasvas detsembri 34 protsendilt 39 protsendini märtsis. Vaid 38 protsenti vastanutest leiab, et Eesti riik saab end turvaliselt tunda.

Küsitlus viidi läbi 16.–23. märtsil, enne 25. märtsi ja 31. märtsi droonirünnakutega seotud õhuruumirikkumisi.

Liikursuurtükk K9 Kõu. Source: Hendrik Tali/RKIK

Diislikütuse hind tõusis Eestis uue rekordini

Diislikütuse hind tõusis esmaspäeval Eestis uue rekordtasemeni, ulatudes 2,299 euroni liitri kohta.

Diislikütuse hind möödus bensiini hinnast pärast Iraani konflikti algust, kerkides 20. märtsil enam kui kahe euroni liitri kohta.

Kütuseturu ekspert ja Terminali juhatuse liige Alan Vaht ütles, et diislikütuse maailmaturuhind saavutas uue rekordi nii möödunud neljapäeval kui ka esmaspäeva hommikul.

"Praeguseks on hind veidi taandunud, kuid võrreldes eelmise nädalaga on suund jätkuvalt tõusev," märkis Vaht.

Alexela äriarenduse juhi Tarmo Kärsna sõnul jääb diislikütuse hind tanklates lähikuudel tõenäoliselt kahe euro tasemele liitri kohta.

Bensiini- ja diislikütuse hind Tallinna kesklinnas 6. aprillil 2026. Source: ERR

Eesti aitab Moldoval tõsta tööhõivet ja liikuda Euroopa Liidu standardite suunas

Eesti ja Moldova tööturuasutused käivitasid projekti, mille eesmärk on vähendada Moldova tööturu killustatust, parandada töövõimalusi ning viia teenused vastavusse Euroopa Liidu standarditega.

2024. aastal oli Moldovas tööhõive määr vaid 42 protsenti tööealisest elanikkonnast, see jääb oluliselt alla Euroopa Liidu keskmisele 76 protsendile.

Uue projekti raames teevad Eesti Töötukassa ja Moldova tööhõiveamet koostööd, et vähendada töötust.

See hõlmab nõustamis- ja tugisüsteemide arendamist tööotsijatele ja tööandjatele.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse teatel toetab projekt Moldova sotsiaalpoliitika ja tööhõivereforme Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamisel.

Eesti Töötukassa ja Moldova Vabariigi Riiklik Tööhõiveamet teevad koostööd, et suurendada Moldova tööhõive määra. Source: Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Tartus toimub Eesti esimene seakisa imiteerimise võistlus

Eestis toimub esmakordselt seakisa imiteerimise meistrivõistlus, kirjutab Maaleht.

Võistlus toimub 25. aprillil Tartus, Maamessil.

Ettevõtmist korraldava Vasula Lihapoe farmijuht Made-Britta Eensalu ütles, et hinnatakse nii heli, esitlust kui ka huumorit. "Mida meeldejäävam, seda parem," seletas Eensalu.

Võitjat hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti seakasvatussektori esindajad. Hindamisel arvestatakse ettekande ehedust, tugevust ja meelelahutuslikkust.

Osalejad võivad etteastesse lisada ka liikumist, rollimängu või lühikese humoorika sketši.

Valitakse ka publiku lemmik aplausi, reaktsioonide ja kaasatuse põhjal ning auhinnad paneb välja Vasula Lihapood.

Põrsad. Source: Pixabay

