X!

Lihtsad uudised 17. aprillil

Photo: ERR/Maaülikool / Kristina Haan
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eestis tabati 2025. aastal seniolematult palju Vene luurega seotud inimesi

Kaitsepolitsei pidas eelmisel aastal kinni enneolematult palju neid, kes olid teinud koostööd Vene luureteenistustega.

Mullu tabati 16 inimest, kellel olid sidemed Venemaa julgeolekuteenistustega FSB ja GRU.

KAPO pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et Vene luure otsib niinimetatud lihtsamaid agente, kes täidaksid nende ülesandeid.

Tuul kinnitas, et see neil ei õnnestu. Meie ametnikud on väga tublid ja saavad vene agendid üsna kähku kätte, ütles ta.

Kaitsepolitseiameti peadirektori Margo Pallosoni kinnitusel ei suutnud vene luure poolt värvatud 16 inimest Eesti julgeolekule märkimisväärset kahju teha.

Kaitsepolitseiamet. Source: Priit Mürk/ERR

Valitsus võib teha positiivse lisaeelarve

Peaminister Kristen Michali sõnul võib valitsus tänavu vastu võtta lisaeelarve, et kohandada riigi kulusid ja hoida defitsiit 4,5 protsendi piires.

Michal ütles, et kõik sõltub sellest, kuidas aasta läheb. Peaminister kinnitas, et kulusid saab vähendada, teha kärpeid, jäädes samas eelarve raamidesse. Michali sõnul võib see olla ka positiivne lisaeelarve.

Michal ütles, et ta ei kadesta prognooside tegijaid, sest keegi ei oska täpselt hinnata, milline olukord tegelikult on.

2025. aastal oodati eelarve puudujäägiks 3 protsenti, kuid tegelik puudujääk oli 1,3 protsenti.

Michali sõnul juhtis Eesti oma rahandust 800–900 miljoni euro võrra paremini, kui oodati.

Margus Tsahkna ja Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil. Source: Ken Mürk/ERR

Tartumaal sündis Eesti esimene kloonitud varss

Laupäeval sündis esimene Eestis kloonitud varss. Sellega sai Eestist teine riik Euroopas, kus osatakse hobuseid kloonida.

Varss sündis 11. aprillil Luunja tallis Tartu maakonnas. Selle juures aitasid Eesti Maaülikooli loomaarstid ja teadlased.

Varss on endise sporttäku Wodan M geneetiline koopia ning talle pandi nimeks Wodan M Alpha.

Varsa sünd on Eesti Maaülikooli ja ettevõtte Luunja Stud OÜ mitme aasta koostöö tulemus.

Praegu suudab Euroopas samasugust protseduuri teha ainult üks ettevõte Itaalias. Seetõttu on Eesti Maaülikooli saavutus väga oluline.

Eesti esimene kloonitud varss. Source: Eesti Maaülikool / Kristina Haan

Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

Tallinna Raekoja platsile on sel kevadel tekkinud suured lainelised kohad. Nende parandamine läheb maksma umbes 3 miljonit eurot.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et kivide all olev pinnas on ebaühtlane ning külm on seda kahjustanud.

Linn plaanib esitada täpsemad remondiplaanid aprillis. Siis saavad ka elanikud öelda oma arvamuse.

Praeguse kava järgi võiks ehitus alata 2028. aasta kevadel või suvel, ütles Järvan.

Arvutuste kohaselt võib remont maksta 3 miljonit eurot, kuid summa võib töö käigus muutuda.

Lainetav Raekoja plats. Source: Siim Lõvi / ERR

Euroopa päeva tähistatakse Tallinnas ja Narvas tasuta kontsertidega

Üheksanda mai Euroopa päeva tähistatakse Tallinnas ja Narvas nädal aega kestva  programmi ning tasuta kontsertidega.

Euroopa päeval on Tallinnas, Vabaduse väljakul, alates kella 12-st kohal Euroopa Liidu liikmesriikide saatkonnad, Euroopa Liiduga seotud organisatsioonid ja Eesti riigiasutused, kes tutvustavad oma tegevust.

Tallinnas esinevad välisministeeriumi korraldatud kontserdil An-Marlen ja Boipepperoni, Clicherik & Mäx ning Lexsoul Dancemachine.

Narvas algab Euroopa päeva tähistamine perepäevaga Stockholmi väljakul. Seal esinevad Narva linna sümfooniaorkester, Ott Lepland, Tanja Mihhailova ja NOËP.

Kontserte saab jälgida ka ERR-i kanalites.

Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul. Source: Ken Mürk/ERR

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

