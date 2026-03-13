Lihtsad uudised 13. märtsil

Valitsus jätab ära maisse plaanitud energiaaktsiiside tõusu

Eesti valitsus otsustas loobuda maisse kavandatud kütuse- ja elektriaktsiisi tõstmisest, et kaitsta inimesi ja ettevõtteid mootorikütusehindade tõusu eest. Hinnad on kasvanud USA–Iisraeli ja Iraani sõja tõttu.

Peaminister Kristen Michal ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et otsus on seotud kasvava ebakindluse ja hinnatõusuga.

Tema sõnul valmistab rahandusministeerium nüüd ette seda käsitlevat eelnõu. Valitsus hakkab seda arutama järgmisel nädalal.

Valitsus plaanib liituda ka rahvusvaheliste algatustega, et tuua turule naftareserve ja leevendada hinnasurvet.

Rahandusministeeriumi hinnangul võib aktsiisitõusu ära jätmine vähendada riigi tulusid 30–40 miljoni euro võrra. Täpne summa sõltub maailma naftahindadest, ütles ministeeriumi riigirahanduse üksuse juht Kadri Klaos.

Kütuse hind 09.03. Source: Siim Lõvi / ERR

Taastuvenergiaettevõte kavandab Eestisse Balti riikide suurimat andmekeskust

Sunly esitas taotluse ehitada Lääne-Eestisse, Lääne maakonda, Balti riikide suurim andmekeskus. Projekti maksumus oleks umbes 1,7 miljardit eurot.

Ettevõtte teatel oleks Lääne-Nigula valda, Ristile, kavandatav 180-megavatise võimsusega keskus Eesti suurim elektritarbija. See looks ka üle 150 uue töökoha.

Sunly esindaja Priit Lepasepp ütles, et ettevõtte eesmärk on luua tingimused ja taristu tehisaru kasutamiseks Eestis.

Samal ajal arendab Sunly samas piirkonnas Balti riikide suurimat päikeseparki ning plaanib uusi tuuleenergia projekte ja akusalvestusparki.

Sunly Ristile kavandatav kompleks. Source: Sunly

Reformierakonna poliitik pakkus välja emade tulumaksu vähendamise

Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henri Arras tegi ettepaneku vähendada emade tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta.

Arrase sõnul võib lapsega kodus veedetud aeg vähendada emade tööstaaži. Samuti võivad nad valida paindlikuma, kuid madalama palgaga töö.

See tekitab tema sõnul selge sissetulekute vahe meeste ja naiste vahel.

Poliitiku ettepaneku kohaselt tuleks seda ebaõiglust vähendada ja langetada naiste tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta alates lapse sünnist.

Praegu on tulumaksu määr Eestis 22 protsenti.

Ema ja laps. Source: Priit Mürk/ERR

Tallinn mälestas märtsipommitamise 82. aastapäeva

Tallinnas olid esmaspäeval lipud pooles mastis, et mälestada Nõukogude lennuväe pommirünnaku 82. aastapäeva.

1944. aasta 9. ja 10. märtsil toimunud rünnakutes hukkus üle 500 inimese ning umbes 20 000 jäi koduta.

Kokku hävis 1549 hoonet ja veel 3350 sai kahjustada. Nende hulgas olid ka Estonia teater ja Niguliste kirik.

Aastapäeva tähistatakse Tallinnas kogu linna hõlmava mälestuspäevana.

1944. aasta märtsipommitamise leinapäev Tallinnas Harju tänaval. Source: Priit Mürk/ERR

Tallinn tahab tuua jõuluturule uusi tegevusi

Tallinn plaanib sel aastal jõuluturule uusi tegevusi ja kaalub turu lahtioleku pikendamist ka uude aastasse.

Erinevalt varasematest aastatest ei keskendu tänavune jõuluturg ainult traditsioonilise toidu ja hõõgveini müügile.

Raekoja platsile paigaldatakse uued tegevuskioskid, kus kaubandust ei toimu.

Kesklinna vanem Nikita Groznov ütles, et eesmärk on pakkuda linlastele ja turistidele uusi tegevusi.

Tema sõnul arutatakse ka turu pikendamist uue aastani pärast kohalike elanike arvamuste analüüsi.

