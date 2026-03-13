X!

Lihtsad uudised 13. märtsil

News
Photo: Priit Mürk/ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Valitsus jätab ära maisse plaanitud energiaaktsiiside tõusu

Eesti valitsus otsustas loobuda maisse kavandatud kütuse- ja elektriaktsiisi tõstmisest, et kaitsta inimesi ja ettevõtteid mootorikütusehindade tõusu eest. Hinnad on kasvanud USA–Iisraeli ja Iraani sõja tõttu.

Peaminister Kristen Michal ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et otsus on seotud kasvava ebakindluse ja hinnatõusuga.

Tema sõnul valmistab rahandusministeerium nüüd ette seda käsitlevat eelnõu. Valitsus hakkab seda arutama järgmisel nädalal.

Valitsus plaanib liituda ka rahvusvaheliste algatustega, et tuua turule naftareserve ja leevendada hinnasurvet.

Rahandusministeeriumi hinnangul võib aktsiisitõusu ära jätmine vähendada riigi tulusid 30–40 miljoni euro võrra. Täpne summa sõltub maailma naftahindadest, ütles ministeeriumi riigirahanduse üksuse juht Kadri Klaos.

Kütuse hind 09.03. Source: Siim Lõvi / ERR

Taastuvenergiaettevõte kavandab Eestisse Balti riikide suurimat andmekeskust

Sunly esitas taotluse ehitada Lääne-Eestisse, Lääne maakonda, Balti riikide suurim andmekeskus. Projekti maksumus oleks umbes 1,7 miljardit eurot.

Ettevõtte teatel oleks Lääne-Nigula valda, Ristile, kavandatav 180-megavatise võimsusega keskus Eesti suurim elektritarbija. See looks ka üle 150 uue töökoha.

Sunly esindaja Priit Lepasepp ütles, et ettevõtte eesmärk on luua tingimused ja taristu tehisaru kasutamiseks Eestis.

Samal ajal arendab Sunly samas piirkonnas Balti riikide suurimat päikeseparki ning plaanib uusi tuuleenergia projekte ja akusalvestusparki.

Sunly Ristile kavandatav kompleks. Source: Sunly

Reformierakonna poliitik pakkus välja emade tulumaksu vähendamise

Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henri Arras tegi ettepaneku vähendada emade tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta.

Arrase sõnul võib lapsega kodus veedetud aeg vähendada emade tööstaaži. Samuti võivad nad valida paindlikuma, kuid madalama palgaga töö.

See tekitab tema sõnul selge sissetulekute vahe meeste ja naiste vahel.

Poliitiku ettepaneku kohaselt tuleks seda ebaõiglust vähendada ja langetada naiste tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta alates lapse sünnist.

Praegu on tulumaksu määr Eestis 22 protsenti.

Ema ja laps. Source: Priit Mürk/ERR

Tallinn mälestas märtsipommitamise 82. aastapäeva

Tallinnas olid esmaspäeval lipud pooles mastis, et mälestada Nõukogude lennuväe pommirünnaku 82. aastapäeva.

1944. aasta 9. ja 10. märtsil toimunud rünnakutes hukkus üle 500 inimese ning umbes 20 000 jäi koduta.

Kokku hävis 1549 hoonet ja veel 3350 sai kahjustada. Nende hulgas olid ka Estonia teater ja Niguliste kirik.

Aastapäeva tähistatakse Tallinnas kogu linna hõlmava mälestuspäevana.

1944. aasta märtsipommitamise leinapäev Tallinnas Harju tänaval. Source: Priit Mürk/ERR

Tallinn tahab tuua jõuluturule uusi tegevusi

Tallinn plaanib sel aastal jõuluturule uusi tegevusi ja kaalub turu lahtioleku pikendamist ka uude aastasse.

Erinevalt varasematest aastatest ei keskendu tänavune jõuluturg ainult traditsioonilise toidu ja hõõgveini müügile.

Raekoja platsile paigaldatakse uued tegevuskioskid, kus kaubandust ei toimu.

Kesklinna vanem Nikita Groznov ütles, et eesmärk on pakkuda linlastele ja turistidele uusi tegevusi.

Tema sõnul arutatakse ka turu pikendamist uue aastani pärast kohalike elanike arvamuste analüüsi.

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

news in simple estonian

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

16:01

Estonian president's monthly salary tops €10,000 as indexed wages grow

15:32

Lihtsad uudised 13. märtsil

15:12

Long-running Lääneranna school saga nearing closure following council vote

14:59

Economist: Questionable whether decision to cancel excise hikes comes at the right time

14:21

US soldiers recognized at end of South Estonia rotation

13:54

Last Nordica plane to be handed over after Estonian airline bankruptcy

13:16

Indrek Kiisler: Concerned about Propastop and the 'Narva republic'

12:45

MP: Foreign policy risks should not be taken following domestic considerations

12:10

Spring thaw isn't stopping die-hard skiers on Tallinn trails

11:43

Two out of four competing Estonian men through to Otepää biathlon World Cup pursuit stage

be prepared!

Most Read articles

12.03

Two Estonians make Forbes world's rich list again

12.03

Estonian woman suspected of €25 million vehicle sanctions evasion scheme

11.03

Estonia joins 21 other countries in appeal against Russia's Venice Biennale participation

12.03

Estonia's largest cheesemaker AS E-Piim Tootmine declared bankrupt

11.03

Tallinn tram driver who attacked passenger for activating emergency brake fired

12.03

Estonian government cancels planned May energy excise hikes Updated

12.03

Goethe-Institut's 'Ministry of Curiousness' opens in Tallinn this March

12.03

Police: Mobile speed cameras warning signs bill 'driven by emotion'

12.03

Harsh winter and unfrozen soil create perfect conditions for moles

12.03

Pärnu Airport's future still up in the air

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo