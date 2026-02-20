Lihtsad uudised 20. veebruaril

Kalamees leidis Peipsi jäält 30 000 salasigaretti

Politsei- ja piirivalveameti teatel leiti teisipäeva hommikul Peipsi järve jäält salakaubaveoks mõeldud õhupall, mis kandis tuhandeid ebaseaduslikke sigarette.

Õhupalli märkas kohalik kalur umbes kolme kilomeetri kaugusel ajutisest kontrolljoonest Venemaaga.

Esialgse uurimise järel teatas maksu- ja tolliamet, et õhupalli küljes olnud kastides oli 30 000 Valgevene maksumärkidega sigaretti.

Politsei- ja piirivalveameti lõuna büroo juht Meelis Saarepuu ütles, et sigaretid on suure tõenäosusega salakaup teel Valgevenest Euroopasse.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juht Rain Kuus ütles, et see ei ole esimene kord, kui Eestis leitakse õhupalliga veetud salakaupa.

Kalur avastas Peipsi järve jäält õhupalli salasigarettidega. Source: PPA

Eesti mõistis vangi FSB heaks luuranud Iisraeli kodaniku

Eesti kohus mõistis neljapäeval kuueks aastaks ja kuueks kuuks vangi Iisraeli kodaniku, keda süüdistati Vene FSB kasuks luuramises.

Süüdistuse järgi edastas Anatoli Privalov peaaegu kümne aasta jooksul FSB ametnikele nende soovitud teavet ja materjale.

Prokuratuuri teatel andis Privalov luureinfot Eesti ja liitlaste õiguskaitse- ning julgeolekuasutuste kohta ning riigikaitseliste objektide kohta.

50-aastane mees jagas ka infot inimeste kohta, keda võidaks Venemaa huvides värvata salajaseks koostööks.

Võimude sõnul oli Narvas elav Privalov seotud sabotaažiaktide ja rändega seotud rünnakutega.

Anatoly Privalov Source: Siim Lõvi/ERR

Eestis on tänavu alajahtumise tagajärjel surnud 13 inimest

Eestis on sel aastal alajahtumise tõttu surnud 13 inimest ning Tallinna kiirabi kutsub inimesi üles regulaarselt kontrollima üksi elavaid sugulasi ja naabreid.

Riskirühma kuuluvad joobes inimesed, kes jäävad õue magama, ning eakad, kellel tekib ootamatu terviserike.

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles, et nende teeninduspiirkonnas vajab igal aastal alajahtumise tõttu erakorralist abi umbes 60 inimest.

Ta lisas, et enamasti leitakse abi vajavad inimesed juhuslikult kontrollkäigu ajal või siis kui naaber inimest ootamatult külastab.

Adlas ütles, et sotsiaaltöötaja või lähedase regulaarne külastus aitab tagada seda, et kui inimese tervis on juba halb, siis saab ta abi enne, kui juhtub midagi halvemat.

Kiirabi lumises Tallinnas. Source: Ken Mürk/ERR

Eesti politsei hakkab punase tulega ristmikule sõitjaid püüdma droonidega

Tartu politsei plaanib liiklusohutuse parandamiseks kasutada droone, et tabada punast tuld eiravaid juhte.

Statistika näitab, et mitmed selliste rikkumiste poolest probleemsed ristmikud asuvad Tartus.

Alates kevadest hakkab Tartu politsei operatsioonide ajal ristmikke jälgima drooniga.

See tähendab, et ristmiku lähedal ei ole näha patrullautot ning juhte peatatakse alles pärast järgmist ristmikku.

Lõuna prefektuuri patrullteenistuse juht Argo Arukase rääkis, et praegu töötab politsei välja konkreetsemaid taktikaid.

Foor. Source: Siim Lõvi / ERR

Tallinna linnavalitsus jõudis Pelgulinna trammi uue trassi osas kokkuleppele

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks Pelguranna trammi uue marsruudi, mis hakkab kulgema läbi Putukaväila Kolde puiesteeni.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et uus lahendus on pealinna jaoks parim kompromiss.

Ta selgitas, et valitud trass teenindab rohkem inimesi, jääb Pelgulinna riigigümnaasiumile kõige lähemale ning võimaldab trammitee rajada kiiremini ja soodsamalt kui esialgu pakutud variant.

Järvani sõnul on maksumus 6–8 miljonit eurot väiksem ning muudatus annab linnale täiendava kindluse, et uus trammitee valmib enne 2029. aasta lõppu. See on tingimus, et saada Euroopa Liidu kaasrahastus.

Trammitee ehitamine läheb hinnanguliselt maksma 27 miljonit eurot.

Trammitee võimalik tulevikulahendus Paavli tänaval. Source: Tallinna linnavalitsus

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!