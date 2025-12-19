X!

Lihtsad uudised 19. detsembril

Photo: ERR
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Vene piirivalvurid sisenesid segastel asjaoludel Eesti territooriumile

Kolmapäeval ületasid kolm Venemaa piirivalvurit Eesti piiri Vasknarvas, Peipsi järve põhjakaldal. Nad viibisid umbes 20 minutit lainemurdjal kohas, kus Narva jõgi voolab Peipsi järve.

Kuigi otsuseid pole veel tehtud, on piiri sulgemine Venemaaga üks võimalus. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et see on osa Venemaa korduvatest piiririkkumistest, meenutades ka oktoobris toimunud vahejuhtumit Saatse saapas. Eesti esitas ametliku protesti, kuid Venemaa eitab ebaseaduslikku piiriületust.

Kolm Venemaa piirivalvurit ületasid 17. detsembril Vasknarvas ilma loata Eesti piiri Source: PPA

Ministeerium plaanib Eestisse lubada 2600 kvoodivälist töötajat

Siseministeerium tegi ettepaneku muuta seadust, mis lubaks tööstusettevõtetel tuua Eestisse igal aastal kuni 2600 välistöölist väljaspool tavalist sisserände piirarvu. Ettevõtted nagu Magnetic MRO, kus töötab üle 400 inimese 29 rahvusest, väidavad, et see samm on vajalik, sest Eestis on puudus spetsialistidest.

Ametiühingud on aga mures, et see võib kaasa tuua odavama tööjõu kasutamise. Siseminister Igor Taro selgitas, et välistöölised peavad saama palka vähemalt 80 protsenti Eesti keskmisest palgast.

Töötlev tööstus. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Jevgenia Parv/Jõhvi vallavalitsus

Wizz Air soovib saada Tallinna Lennujaama juhtivaks lennufirmaks

Ungari odavlennufirma Wizz Air tahab saada Tallinnas juhtivaks lennufirmaks ning avas hiljuti uued liinid Krakówisse, Veneetsiasse, Budapesti ja Vilniusesse. Alates maikuust hakkab ettevõte pakkuma lende Gdanskisse viis korda nädalas.

Lennufirma planeerib Eestis edasist laienemist, keskendudes kesk- ja lühimaa reisidele. Wizz Air teenindab peaaegu 200 liini rohkem kui 50 riigis ning sel aastal lendas nendega 72 miljonit reisijat.

Wizz Airi lennuk. Autor/allikas: Jenny Va / ERR

Ametlik uurimine ei leidnud Estonia parvlaeva uppumise juures uusi asjaolusid

Uus ametlik uurimine parvlaev Estonia uppumise kohta 1994. aastal ei leidnud uusi põhjuseid. Uurimine kinnitas, et laev uppus, sest see ei olnud merekindel. Sel nädalal avaldatud raport teatab, et hiljutised sukeldumised näitasid laevakerel kahjustusi, mis tekkisid laeva põrkumisel merepõhjaga.

Puuduvad tõendid kokkupõrke või plahvatuse kohta, mida on varem pakutud alternatiivseteks teooriateks. Raporti kohaselt põhjustasid katastroofi konstruktsioonivead ja puudulik järelevalve. Samuti märgiti, et 31 aasta jooksul pärast tragöödiat on meresõidu eeskirjad ja ohutus oluliselt paranenud.

Uurimislaev Viking Reach tõi Estonia vöörirambi Paldiski Lõunasadamasse, Juuli 25. 2023. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Editor: Marcus Turovski, Andrew Whyte, Tõnu Karjatse

