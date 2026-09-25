Lihtsad uudised 25. septembril

Eelarvekava lubab mõnedele töötajatele palgatõusu

Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas kinnitas, et 2027. aastal ootab õpetajaid, kultuuritöötajaid, päästjaid ja politseinikke väike palgatõus.

Kallas ütles, et õpetajate palga alammäära tõus on kolm protsenti. Seega tõuseb alammäär praeguse 1970 euro pealt 2030 euro peale. Arvestuslik õpetajate keskmine palk tõuseb seega 2500 euroni.

Kallas tunnistas, et ka selliseks palgatõusuks tuleb keerulise eelarve tingimustes teha kusagil kärpeid. Haridusminister selgitas, et majanduskasvust tulev lisaraha läheb pensionite tõusuks.

Stenbocki maja. Source: Siim Lõvi /ERR

Kaitseväe Narva linnaku valmimine viibib

Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see valmib oodatust pool aastat hiljem.

Esialgse hinnangu järgi pidanuks kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks. Linnaku rajamise hinnaks eeldati 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus.

Linnak saab valmis pool aastat hiljem, 2028. aasta suvel ja ehituse hind kerkis viie miljoni võrra. Ajagraafiku nihkumise põhjustas kevad-suvine poliitiline segadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist.

Kaitseväe õppus Narvas 2024. aastal. Source: Dmitri Fedotkin / ERR

Üliõpilased avaldasid meelt Tallinnas ja Tartus

Neljapäeval toimunud üliõpilaste meeleavaldusel juhiti tähelepanu tudengite rahapuudusele. Tartus avaldas meelt mõnisada inimest.

Meeleavaldus toimus Eesti üliõpilaskondade liidu eestvedamisel. Tudengitele valmistas muret toetussüsteemi ja raha puudus, mis sunnivad noori õppimise asemel täiskoormusel töötama.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Eneken Riin Salong ütles, et kümne aastaga vindunud olukord on muutunud juba ebainimlikuks.

Tudengid nõudsid Tartus oma toimetuleku parandamist. Source: Airika Harrik/ERR

Lennart Meri "Hõbevalge" juubelit tähistab näitus Meremuuseumis

Eesti Meremuuseum avas Lennusadamas näituse "Hõbevalge", mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Näitus viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pythease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale.

1976. aastal ilmunud Lennart Meri "Hõbevalge" põimib ajaloo, teaduse, müüdid ja kujutlusvõime. Poole sajandi jooksul on teosest kujunenud üks Eesti kultuuriloo tüvitekste, mille ideed ja kujundid kõnetavad üha uusi põlvkondi.

Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajale läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraator Martti Helde ütles, et soov oli kutsuda inimesi taas raamatut lugema ning selle mitmekihilisust avastama.

Meremuuseumis avatakse näitus "Hõbevalge 50" Source: Priit Mürk/ERR

Viru kaubanduskeskusse eksinud rebane püüti kinni

Häirekeskus sai mõne päeva eest teate, et Tallinna Viru kaubanduskeskuse parkimismaja kolmandal korrusel jookseb ringi rebane. Viru keskuse turvatöötajad püüdsid looma ise kinni võtta, kuid rebane peitis end osavalt.

Kohalesaabunud päästjatel ei õnnestunud samuti looma püüda – ei silmuste ega võrguga. Otsustati, et seina lõhkuma ei hakata ning tullakse tagasi siis, kui loom oma peidupaigast välja tuleb.

Veidi üle tunni aja hiljem kutsuti päästjad kaubanduskeskusesse tagasi ja seekord õnnestus neil rebane kinni püüda. Loom viidi seejärel metsa.

Päästjad viisid kaubanduskeskuses luusinud rebase tagasi metsa. Source: Põhja päästekeskus

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