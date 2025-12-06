X!

Lihtsad uudised 5. detsembril

Photo: ERR
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eesti langetab hasartmängumaksu

Riigikogu võttis vastu seaduse, millega langetatakse hasartmängumaksu, seda hoolimata kriitikast, et otsus vähendab kultuuri rahastamist ja suurendab järelvalvealaseid riske.

Hasartmängumaksu langetamise poolt kuuelt protsendilt neljale hääletas 51 saadikut, vastu oli 31 riigikogu liiget.

Muudatusega soovitakse moderniseerida hasartmängu reegleid, suurendada läbipaistvust ja maksutulu läbi selle, et meelitada Eestisse uusi veebikasiino operaatoreid.

Eelnõu tõi parlamenti riigikogu rahanduskomisjoni liige, Eesti 200 fraktsiooni kuuluv Tanel Tein.

Teini sõnul ei too muudatus kaasa füüsiliste kasiinode arvu kasvu ja eesmärgiks on pigem meelitada riiki välismaist raha.

Hotell Hilton. Source: Siim Lõvi /ERR

Isamaa ja Keskerakond allkirjastasid Tallinnas koalitsioonilepingu

Keskerakonna ja Isamaa esindajad allkirjastasid esmaspäeval leppe pealinna juhtimiseks järgmisel neljal aastal.

Erakonnad otsustasid, et kaks aastat juhib linna Isamaa poolt valitud linnapea ning pärast seda Keskerakonna oma.

Esialgu saab linnapeaks Peeter Raudsepp, kellelt võtab kahe aasta pärast ameti üle Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Uus linnavalitsus on lubanud toetada peresid, muuseas läbi lasteaia kohatasu vabastuse ja toetusmeetmete uutele lapsevanematele.

Veel tõotatakse keskenduda eestikeelsele õppele üleminekule pealinna koolides ja panustada riigi majandusarengusse.

Isamaa and Center members sign the coalition agreement on December 1, 2025. Source: Priit Mürk/ERR

10. detsembril toimub Eesti ohuteavituse süsteemi test

Hoiatussüsteemi testitakse selle toimimise kontrolliks järgmisel kolmapäeval.

Katsetus toimub kella 15 kuni 15:15 ning Päästeamet saadab inimestele mitu tundi varem SMS-i teel hoiatuse.

Testi käigus aktiveeritakse ohuhoiatussireenid, inimeste telefonidesse saadetakse eesti.ee rakenduse kaudu teavitused ja ERR-i kanalites ilmuvad hoiatavad teated.

Tegemist on teise üleriigilise testiga. Esimene test toimus mais ja selle käigus ilmnesid mitmed puudused. Näiteks olid sireenid liiga vaiksed ja hoiatussõnumid hilinesid.

Neljapäeval, 4. detsembril, testiti ka Ole Valmis ja eesti.ee rakenduste teavitussüsteeme.

Notification sent via the Eesti.ee app about an upcoming test of the EE-ALARM emergency warning system. December 4, 2025. Source: Aili Vahtla/ERR

Tallinna lennujaam alustab reisiterminali laiendamist

75 miljonit eurot maksev laiendus on suurim investeering lennujaama ajaloos ning selle tulemusel loodetakse reisijate arvu 2030. aastaks kahekordistada.

Ehitus hõlmab iseteenindusterminale, pagasi- ja passikontrollialade laiendusi ning uusi parkimiskohti.

Tulevikus on saabuvate ja väljuvate reisijate alad eri korrustel.

Tallinna lennujaam plaanib reisijate arvu kasvatada praeguselt 2,8 miljonilt 5,5 miljonini.

Tallinna Lennujaama juhatuse liige Riivo Tuvike ütles, et eesmärk ei ole liiga suur, kuna reisijate arv kasvaks ka varasemate prognooside kohaselt 4,6 miljonini.

Artist's representation of the new arrivals hall and atrium. Source: Studio Argus/Tallinn Airport

--

Editor: Helen Wright

