X!

Lihtsad uudised 31. oktoobril

News
Photo: ERR/Aili Vahtla
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Liitlased lasid kaitseväe linnaku lähedal alla drooni

17. oktoobril lendasid Lõuna-Eestis, Reedo sõjaväelinnaku lähedale kaks tundmatut drooni, millest liitlasväed ühe alla tulistasid.

Kaitseväe peastaabi teatel märkasid liitlased 2. jalaväebrigaadi alade lähedal lennanud droone 17. oktoobril kell 16.30. Üks neist toodi alla droonitõrjepüssiga.

Kaitseväe peastaabi pressiesindaja Liis Vaksmanni sõnul ei õnnestunud kaitseväel ega ka politsei- ja piirivalveametil leida drooni allakukkumiskohta.

Julgeolekuga seotud juhtumeid kaitsevägi täpsemalt ei kommenteeri, lisas Vaksmann.

Reedo linnakus paikneb Ameerika Ühendriikide 7. ratsaväerügemendi 5. eskadron ehk soomustatud luureeskadron.

Reedo Military Base on August 11, 2025. Source: Jürgen Randma

Eesti ohuteavituse telefonirakendustel on paranemisruumi

Olgugi, et üldiselt kulges teisipäevane mobiilirakenduste ohuteavituse katsetus edukalt, oli Ole Valmis! äpiga endiselt probleeme.

RIA personaalriigi osakonna juhataja Kai Kallas ütles, et ohuteavitused jõudsid kasutajateni kiiresti ja usaldusväärselt. Tehniliselt vajab aga täpsustamist push-teavituste funktsioon ja ka süsteemi koormustaluvus, tõdes Kallas.

Eesti.ee ehk Eesti riigiäppi on all laaditud 160 000 korda, kuid teavitused jõudsid vaid 130 000 kasutajani.

Kallas sõnas ka, et mõned kasutajad ei saanud äpilt pop-up teavitust, mis võib olla seotud seadme sätetega.

Estonia tested its nationwide public warning system on Wednesday afternoon. May 14, 2025. Source: Aili Vahtla/ERR

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur

Tartus, Kastani ja Tamme tänava ristmikul, juhtus neljapäeva hommikul kell 8.30 traagiline liiklusõnnetus.

Elektrilise tõukerattaga sõitnud 29-aastane mees sai löögi kaubikult Fiat ja suri sündmuskohal.

Kaubikut juhtinud 39-aastane mees oli kaine. Hukkunud tõukeratturi võimaliku joobeastme selgitab välja lahkamine.

Ilmaolud olid sündmuspaigal udused, traagiline kokkupõrge juhtus enne päikesetõusu.

SIte of the fatal accident on Kastani and Tamme in Tartu on Thursday morning. Source: PPA

Rahvusraamatukogu kunstikonkursi võitis skulptuur kapsaks loetud raamatutele

Vastselt renoveeritud Rahvusraamatukogu sisehoovi hakkab kaunistama pronksist kapsapea.

Enam kui kolmemeetrine skulptuur "Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks" on Jass Kaselaane ja Jenny Grönholmi koostöö.

Kuju annab vormi levinud eestikeelsele kõnekäänule raamatutest, mida on loetud nii palju, et nende leheküljed meenutavad kapsalehti.

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel rõhutas, et õnnestunud sümbolivalik loob suurepärased eeldused võidutööst inspireeritud väikevormideks.

Kuju peaks valmima 2026. aasta lõpuks. Renoveeritud Rahvusraamatukogu avab oma uksed 2027. aastal.

"Monument to the Books Read to Tatters." A play on the Estonian idiom "loetud kapsaks" ("read to cabbage"). Source: Jass Kaselaan and Jenny Grönholm

Halloweeni kasvav populaarsus Eestis on hoogustanud kõrvitsate müüki

Sedamööda, kuidas Halloweeni tähistamine Eestis levib, on kasvanud ka kõrvitsa osatähtsus jaemüügis.

Kümmekond aastat tagasi oli kõrvits Eesti toidulaualt kadumas ja seda kasutati peamiselt vanades pereretseptides. Nüüdseks on peamiselt Ameerika Ühendriikidest sisse toodud tava kõrvitsad taas popiks muutnud.

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela tõdes, et kõrvitsaid ostetakse üha rohkem ja seda ka halloweeni puhul.

Kõrvitsate hooaeg kestab sügisest talveni ning valik on mitmekesine. Lisaks harilikule kõrvitsale saab muskaat-, pudel- ja spagetikõrvitsat.

Halloween muutub aasta aastalt üha suuremaks tähtpäevaks ka Eesti jaekaubanduses laiemalt, lisas Järvela.

Tartu. October 16, 2024. Source: Aili Vahtla/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

news in simple estonian

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

16:18

EDF intelligence head: Pokrovsk not ready to fall in the next few days

15:45

Andrus Merilo: A defense force ready for victory

15:00

Swedish company sells share of Tallinn's Solaris keskus

13:55

Government Office exploring how to reduce public's fear of war

13:30

Tarvo Valker: The fading away of Estonian nature conservation

12:43

Elering to add frequency balancing charge to bills from January

12:06

Mirjam Mõttus: Fingers crossed and let's hope for the best

11:27

Coop head: I wouldn't say retailers are swimming in it

10:39

Ministry concerned abolishing resits might decimate Estonia's basic education

10:00

Estonian local governments after greater financial autonomy

be prepared!

Most Read articles

27.10

Estonian company covertly refueling Russia's shadow fleet vessels

30.10

E-scooter rider killed in road traffic accident in Tartu Updated

29.10

Finnish shipyard ends Estonian firms' contracts over alleged Ukrainian worker exploitation

30.10

Major Estonian businessman's company fined €7.1 million in Lithuania

30.10

Estonia rejects biometric passport exceptions for Russian children

30.10

EDF commander: War hysteria doing Estonia a disservice

29.10

Lithuania-Belarus border closure could bring more traffic to Estonia

29.10

Study: 'Kulak' label difficult to get rid of in Soviet Estonia

29.10

National Library of Estonia picks giant cabbage sculpture as ode to books

30.10

Estonia's haunted manor houses bring Halloween shivers

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo