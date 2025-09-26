Lihtsad uudised 26. septembril
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Venemaa mõistis Eesti muuseumidirektori tagaselja kümneks aastaks vangi
Narva Muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova mõisteti Venemaal 10 aastaks vangi Vene armee kohta valeinformatsiooni levitamise ja natsismi õigustamise süüdistuste põhjal.
Otsuse kuulutas Vene uudisteportaali Mediazona teatel tagaselja välja Moskva linnakohus.
Väljaande sõnul taotles prokuratuur 12-aastast vangistust tavarežiimiga koloonias.
Smorževskihh-Smirnova kuulutati Venemaal tagaotsitavaks peale seda kui eelmisel suvel riputati Narva kindluse müürile plakat, mis nimetas Vladimir Putinit sõjakurjategijaks ja võrdles teda Adolf Hitleriga.
Valitsus kiitis heaks 2026. aasta riigieelarve
Kolmapäeval võttis valitsus vastu tuleva aasta riigieelarve, mille defitsiit on 4,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.
Tulude poolel on 18,6 miljardit ja kulusid 19,5 miljardit eurot. Investeeringuid on eelarves 1,3 miljardi euro ulatuses.
Võrrelduna 2025. aasta eelarvega kasvavad tulud 843 miljoni euro ehk 4,7 protsendi ja kulud 1,15 miljardi euro ehk 6,3 protsendi võrra.
Valitsuse sõnul kasvab kõige rohkem kaitseeelarve, mis tõuseb 5 protsendini SKT-st. Aastane kasv on 844,5 miljonit eurot.
Riigi tulud vähenevad enim, ehk 780 miljoni euro võrra, maksuküüru kaotamise ja 700 eurose tulumaksuvaba miinimumi tagamise ning tulumaksutõusu ärajätmise tõttu.
Yolo Group koondab Eestis 280 töökohta
Hasartmängude arendamisega tegelev tehnoloogiaettevõte Yolo Group väljub senisest tegevusest reguleerimata turgudel ja koondab Eestis 280 töötajat.
Grupp teatas, et tegi otsuse jätkata konkurentsis püsimiseks edaspidi vaid täielikult reguleeritud ja litsenseeritud turgudel.
Peale 280 inimese koondamist jätkab grupi Eesti ettevõtetes tööd veel üle 600 inimese.
Grupi Eestis litsentsi omav ettevõte pakub veebipõhiseid hasartmänge edaspidi Yolo kaubamärgi all ja e-rahakoti teenust Yolowallet kaubamärgi all.
Gruppi kuuluvad ka vanalinnas asuv kasiino Bombay Club ning hotell The Burman.
Pagulasabi avab kontori Süürias
Eesti Pagulasabi avab kontori Süürias, et aidata 14 aastat kestnud kodusõjas kannatanud inimesi ja panustada riigi ülesehitamisse.
2011. aastal alanud Süüria kodusõda sundis üle 13 miljoni inimese oma kodudest lahkuma. Alates Bashar al-Assadi režiimi lagunemisest läinud aasta lõpus on kodudesse naasnud peaaegu kolm miljonit süürlast.
Pagulasabi plaanib Süürias aidata nii riigisiseseid kui ka välisriikidest naasvaid pagulasi.
Orqanisatsiooni piirkonnajuht Süürias Bercin Yigitaslan ütles, et riigi humanitaarolukord on endiselt väga tõsine.
Tervishoiu- ja haridussüsteem ei toimi, toidust ja veest on suur puudus ning enamik elanikkonnast elab vaesuses, lisas ta.
Tallinnas seati üles Mahatma Gandhi kuju
Tallinnas Mustamäel seati üles India iseseisvuse eestvedaja Mahatma Gandhi skulptuur.
India riigilt kingituseks saadud kuju seisis pikalt laos ja ootas ülesseadmiseks õiget aega.
Kuju püstitati pärast seda, kui jäi ära India välisministri sügiseks plaanitud visiit.
Indial on kombeks teistele riikidele Gandhi kujusid kinkida. Samasugune monument seisab alates 2020. aastast ka Helsingis.
