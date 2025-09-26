X!

Lihtsad uudised 26. septembril

News
Photo: Dmitri Fedotkin/ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Venemaa mõistis Eesti muuseumidirektori tagaselja kümneks aastaks vangi

Narva Muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova mõisteti Venemaal 10 aastaks vangi Vene armee kohta valeinformatsiooni levitamise ja natsismi õigustamise süüdistuste põhjal.

Otsuse kuulutas Vene uudisteportaali Mediazona teatel tagaselja välja Moskva linnakohus.

Väljaande sõnul taotles prokuratuur 12-aastast vangistust tavarežiimiga koloonias.

Smorževskihh-Smirnova kuulutati Venemaal tagaotsitavaks peale seda kui eelmisel suvel riputati Narva kindluse müürile plakat, mis nimetas Vladimir Putinit sõjakurjategijaks ja võrdles teda Adolf Hitleriga.

Narva Museum opened the Narva '54 exhibition on May 9, 2025. Source: Jelizaveta Gross

Valitsus kiitis heaks 2026. aasta riigieelarve

Kolmapäeval võttis valitsus vastu tuleva aasta riigieelarve, mille defitsiit on 4,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

Tulude poolel on 18,6 miljardit ja kulusid 19,5 miljardit eurot. Investeeringuid on eelarves 1,3 miljardi euro ulatuses.

Võrrelduna 2025. aasta eelarvega kasvavad tulud 843 miljoni euro ehk 4,7 protsendi ja kulud 1,15 miljardi euro ehk 6,3 protsendi võrra.

Valitsuse sõnul kasvab kõige rohkem kaitseeelarve, mis tõuseb 5 protsendini SKT-st. Aastane kasv on 844,5 miljonit eurot.

Riigi tulud vähenevad enim, ehk 780 miljoni euro võrra, maksuküüru kaotamise ja 700 eurose tulumaksuvaba miinimumi tagamise ning tulumaksutõusu ärajätmise tõttu.

Kristina Kallas, Kristen Michal and Jürgen Ligi presenting the 2026 budget. Source: Stenbock House

Yolo Group koondab Eestis 280 töökohta

Hasartmängude arendamisega tegelev tehnoloogiaettevõte Yolo Group väljub senisest tegevusest reguleerimata turgudel ja koondab Eestis 280 töötajat.

Grupp teatas, et tegi otsuse jätkata konkurentsis püsimiseks edaspidi vaid täielikult reguleeritud ja litsenseeritud turgudel.

Peale 280 inimese koondamist jätkab grupi Eesti ettevõtetes tööd veel üle 600 inimese.

Grupi Eestis litsentsi omav ettevõte pakub veebipõhiseid hasartmänge edaspidi Yolo kaubamärgi all ja e-rahakoti teenust Yolowallet kaubamärgi all.

Gruppi kuuluvad ka vanalinnas asuv kasiino Bombay Club ning hotell The Burman.

Yolo Group's headquarters in Tallinn. Source: Yolo Group

Pagulasabi avab kontori Süürias

Eesti Pagulasabi avab kontori Süürias, et aidata 14 aastat kestnud kodusõjas kannatanud inimesi ja panustada riigi ülesehitamisse.

2011. aastal alanud Süüria kodusõda sundis üle 13 miljoni inimese oma kodudest lahkuma. Alates Bashar al-Assadi režiimi lagunemisest läinud aasta lõpus on kodudesse naasnud peaaegu kolm miljonit süürlast.

Pagulasabi plaanib Süürias aidata nii riigisiseseid kui ka välisriikidest naasvaid pagulasi.

Orqanisatsiooni piirkonnajuht Süürias Bercin Yigitaslan ütles, et riigi humanitaarolukord on endiselt väga tõsine.

Tervishoiu- ja haridussüsteem ei toimi, toidust ja veest on suur puudus ning enamik elanikkonnast elab vaesuses, lisas ta.

Damascus in spring 2025. Source: Estonian Refugee Council

Tallinnas seati üles Mahatma Gandhi kuju

Tallinnas Mustamäel seati üles India iseseisvuse eestvedaja Mahatma Gandhi skulptuur.

India riigilt kingituseks saadud kuju seisis pikalt laos ja ootas ülesseadmiseks õiget aega.

Kuju püstitati pärast seda, kui jäi ära India välisministri sügiseks plaanitud visiit.

Indial on kombeks teistele riikidele Gandhi kujusid kinkida. Samasugune monument seisab alates 2020. aastast ka Helsingis.

The newly installed statue of Mahatma Gandhi in Mustamäe, Tallinn. Source: Ken Mürk/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

news in simple estonian

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

19:00

Vabamu to screen film about prisoners in occupied territories on 'Ukraine Defenders' Day'

18:20

Estonian-British dream-pop trio Night Tapes release debut album

17:40

Bishop Daniel: Dialogue instead of confrontation

17:06

Estonia also aiming to attract large-caliber ammunition factory, ministers say

16:35

Estonian, Latvian tech companies team up to develop 'drone wall'

16:02

Estonia's zombie-folk duo Puuluup touring US, cracked talharpa in tow

15:33

University of Tartu wins European rowing champs for second time

14:49

Lavly Perling: Dear Riigikogu, please reject the government's vote-buying bill

14:10

Estonia's smoke sauna national registry could stretch into the thousands

13:41

Official: Russian economy might not be able to support war for much longer

be prepared!

Most Read articles

24.09

Gas stations lower prices again after hikes earlier in the week

23.09

Yolo Group to lay off 280 staff in Estonia

25.09

Mahatma Gandhi statue finally installed in Tallinn

25.09

Estonian museum director sentenced to 10 years in prison in absentia by Russian court Updated

25.09

Estonia sanctions 2 foreign politicians for undermining state sovereignty

24.09

Estonia approves budget with 4.5 percent of GDP deficit for 2026

25.09

Government to modernize Language Act to meet labor market needs

13:41

Official: Russian economy might not be able to support war for much longer

11:27

Skeleton Technologies delays full production start, lays off staff in Estonia

25.09

Young Estonians having kids for love, not practical reasons

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo