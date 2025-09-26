Lihtsad uudised 26. septembril

Venemaa mõistis Eesti muuseumidirektori tagaselja kümneks aastaks vangi

Narva Muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova mõisteti Venemaal 10 aastaks vangi Vene armee kohta valeinformatsiooni levitamise ja natsismi õigustamise süüdistuste põhjal.

Otsuse kuulutas Vene uudisteportaali Mediazona teatel tagaselja välja Moskva linnakohus.

Väljaande sõnul taotles prokuratuur 12-aastast vangistust tavarežiimiga koloonias.

Smorževskihh-Smirnova kuulutati Venemaal tagaotsitavaks peale seda kui eelmisel suvel riputati Narva kindluse müürile plakat, mis nimetas Vladimir Putinit sõjakurjategijaks ja võrdles teda Adolf Hitleriga.

Narva Museum opened the Narva '54 exhibition on May 9, 2025. Source: Jelizaveta Gross

Valitsus kiitis heaks 2026. aasta riigieelarve

Kolmapäeval võttis valitsus vastu tuleva aasta riigieelarve, mille defitsiit on 4,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

Tulude poolel on 18,6 miljardit ja kulusid 19,5 miljardit eurot. Investeeringuid on eelarves 1,3 miljardi euro ulatuses.

Võrrelduna 2025. aasta eelarvega kasvavad tulud 843 miljoni euro ehk 4,7 protsendi ja kulud 1,15 miljardi euro ehk 6,3 protsendi võrra.

Valitsuse sõnul kasvab kõige rohkem kaitseeelarve, mis tõuseb 5 protsendini SKT-st. Aastane kasv on 844,5 miljonit eurot.

Riigi tulud vähenevad enim, ehk 780 miljoni euro võrra, maksuküüru kaotamise ja 700 eurose tulumaksuvaba miinimumi tagamise ning tulumaksutõusu ärajätmise tõttu.

Kristina Kallas, Kristen Michal and Jürgen Ligi presenting the 2026 budget. Source: Stenbock House

Yolo Group koondab Eestis 280 töökohta

Hasartmängude arendamisega tegelev tehnoloogiaettevõte Yolo Group väljub senisest tegevusest reguleerimata turgudel ja koondab Eestis 280 töötajat.

Grupp teatas, et tegi otsuse jätkata konkurentsis püsimiseks edaspidi vaid täielikult reguleeritud ja litsenseeritud turgudel.

Peale 280 inimese koondamist jätkab grupi Eesti ettevõtetes tööd veel üle 600 inimese.

Grupi Eestis litsentsi omav ettevõte pakub veebipõhiseid hasartmänge edaspidi Yolo kaubamärgi all ja e-rahakoti teenust Yolowallet kaubamärgi all.

Gruppi kuuluvad ka vanalinnas asuv kasiino Bombay Club ning hotell The Burman.

Yolo Group's headquarters in Tallinn. Source: Yolo Group

Pagulasabi avab kontori Süürias

Eesti Pagulasabi avab kontori Süürias, et aidata 14 aastat kestnud kodusõjas kannatanud inimesi ja panustada riigi ülesehitamisse.

2011. aastal alanud Süüria kodusõda sundis üle 13 miljoni inimese oma kodudest lahkuma. Alates Bashar al-Assadi režiimi lagunemisest läinud aasta lõpus on kodudesse naasnud peaaegu kolm miljonit süürlast.

Pagulasabi plaanib Süürias aidata nii riigisiseseid kui ka välisriikidest naasvaid pagulasi.

Orqanisatsiooni piirkonnajuht Süürias Bercin Yigitaslan ütles, et riigi humanitaarolukord on endiselt väga tõsine.

Tervishoiu- ja haridussüsteem ei toimi, toidust ja veest on suur puudus ning enamik elanikkonnast elab vaesuses, lisas ta.

Damascus in spring 2025. Source: Estonian Refugee Council

Tallinnas seati üles Mahatma Gandhi kuju

Tallinnas Mustamäel seati üles India iseseisvuse eestvedaja Mahatma Gandhi skulptuur.

India riigilt kingituseks saadud kuju seisis pikalt laos ja ootas ülesseadmiseks õiget aega.

Kuju püstitati pärast seda, kui jäi ära India välisministri sügiseks plaanitud visiit.

Indial on kombeks teistele riikidele Gandhi kujusid kinkida. Samasugune monument seisab alates 2020. aastast ka Helsingis.

The newly installed statue of Mahatma Gandhi in Mustamäe, Tallinn. Source: Ken Mürk/ERR

