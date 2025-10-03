X!

Lihtsad uudised 3. oktoobril

News
Photo: ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eesti keelas Vene räpparil Narvas esineda

Eesti keelas riiki sisenemise vene räpparile Kamazz, kuna ta on esinenud Venemaa Ukraina aggressiooni toetavate seisukohtadega.

Räppar Kamazz, kodanikunimega Denis Rozõskul, pidi laupäeval esinema Narva ööklubis Geneva Club.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eestis pole kohta agressorriikide kultuuritegelastele ja inimestele, kes toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas.

See puudutab ka Eestis esinemist. Välisminister rõhutas, et kontserdikorraldajad peavad sellega arvestama.

"Agressiooni toetajate Eestisse kutsumine on lubamatu," ütles Tsahkna.

Piirirežiimi ala Narvas. Source: ERR

Poolas avati Põhja- ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele

1. oktoobril avati Poolas Põhja-ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele.

Kaheksa riiki avalikustasid plaani veebruaris, pärast Kiievi külastust sõja alguse aastapäeval.

Kagu-Poolas asuva Jomsborgi-nimelise keskuse avasid kolmapäeval Põhjamaade, Balti riikide ja Ukraina esindajad.

Keskuse loomist vedas Norra ning selle ehitasid riigi Põhjabrigaadi pioneerid, teatab Norra välisministeerium

Baasis hakatakse korraldama nii sõduri baaskursuseid kui ka kõrgema astme ohvitseride ja spetsialistide kursuseid.

Jomsborgi treeninglaager. Source: Wojciech Król/Polish Ministry of Defense

Päästeamet hoiatab libasuitsuanduriinspektorite eest

Seoses hiljutise vahejuhtumiga hoiatavad päästeametnikud, et tõelised inspektorid ei küsi kunagi inimese PIN koode ega sularaha.

23. septembril külastasid kaks end inspektoritena esitlenud meest Viljandis vanemaealist kodanikku ning kontrollisid ja vahetasid tal suitsuanduri.

Mehed küsisid raha ja proovisid välja selgitada kodaniku ID-kaardi PIN koode.

Tänaseks on politsei petturitest noormehed kinni pidanud.

Päästeameti inspektor Liina Valner seletas, et suitsuandureid kontrollimas käivad ametnikud kannavad alati vormirõivastust ja näitavad töötõendeid.

Nublu andur. Source: ERR

Kohalike valimiste eelne e-hääletuse katsetus oli edukas

Oktoobri keskel toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste e-hääletamise katse osutus edukaks.

Riigi valimisteenistuse ja vabariigi valimiskomisjoni esindajate kinnitusel on süsteem kahe nädala pärast toimuvateks valimisteks valmis.

Kontrolliti kogu elektroonilist valimissüsteemi, hääle andmisest selle jõudmiseni elektroonilisse valimiskasti ja e-sedelite lugemiseni.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul testiti süsteemi ka korrektsete valimistulemuste saamise kontekstis.

Eelhääletamine ja e-hääletamine algavad 13. oktoorbil. Kohalike valimiste valimispäev on 19. oktoobril.

E-valimised. Source: Aili Vahtla/ERR

Tallinna esimene Vana Toomas lahkus Raekoja hoonest esimest korda 500 aasta jooksul

Tallinna esimene Vana Toomase tuulelipp jättis teisipäeval hüvasti 500 aastat koduks olnud raekojaga ning kolis Tallinna Linnamuuseumi.

Esimene Vana Toomas seati raekoja torni tippu üles 1530. aastal, kus see püsis Tallinna pommitamiseni 1944. aasta märtsis.

Tallinna raekoja kuraator Ivi Jürgenson ütles, et loobub linna ikoonist raske südamega.

Algupärane Vana Toomas saab nüüd osaks Tallinna Linnamuuseumi uuest näitusest "Lyndanis. Reval. Tallinn. Linnaelu läbi sajandite".

Raekoja keldris asendatakse see teise Vana Toomasega, kes seati hoone torni tippu 1952. aastal.

Vana Toomas Source: Siim Lõvi /ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

news in simple estonian

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

16:36

ERR in Ukraine: Soldiers learning lessons in repair and maintenance of equipment

16:18

President takes controversial church law amendments to Supreme Court

16:07

Crack duck unit eradicating Spanish slugs in Harku Municipality

15:44

Estonia's cranberry harvest very poor in some areas this year

15:41

Tallinn has laid off 230 positions under Mayor Jevgeni Ossinovski

15:01

Prime minister: Estonia, Europe's drone wall a priority now

14:16

Estonian and NATO rapid deployment Exercise Pikne ends with live-firing drills

13:47

Locals used to Nursipalu Training Area noise levels by now

13:02

Jaanika Altraja: What will become of Rene Varek when he can no longer drive?

12:25

Finnish court says has no jurisdiction in Eagle S cable damage case

be prepared!

Most Read articles

01.10

Number of people in Estonia renouncing Russian citizenship increases

02.10

Secret Soviet factory in Estonia offered luxury perks at deadly cost

02.10

Shooting down Russian jets would have been a strategic mistake, says EDF chief

02.10

New shops, pool and sauna coming to Tallinn's Kalarand

02.10

Russian rapper Kamazz banned from entering Estonia ahead of Narva concert

29.09

Expert: Gasoline shortage makes war in Ukraine visible to Russian society

09:43

Employers: All hands needed in Estonia, including foreign labor

02.10

Fox News: Estonian PM and NATO chief argued over invoking Article 4 Updated

02.10

€39 million EU funds redirected to Rail Baltica's Ülemiste terminal and Rapla-Lelle railway

02.10

Estonia to significantly increase weapons purchases from US

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo