Lihtsad uudised 3. oktoobril

Eesti keelas Vene räpparil Narvas esineda

Eesti keelas riiki sisenemise vene räpparile Kamazz, kuna ta on esinenud Venemaa Ukraina aggressiooni toetavate seisukohtadega.

Räppar Kamazz, kodanikunimega Denis Rozõskul, pidi laupäeval esinema Narva ööklubis Geneva Club.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eestis pole kohta agressorriikide kultuuritegelastele ja inimestele, kes toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas.

See puudutab ka Eestis esinemist. Välisminister rõhutas, et kontserdikorraldajad peavad sellega arvestama.

"Agressiooni toetajate Eestisse kutsumine on lubamatu," ütles Tsahkna.

Piirirežiimi ala Narvas. Source: ERR

Poolas avati Põhja- ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele

1. oktoobril avati Poolas Põhja-ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele.

Kaheksa riiki avalikustasid plaani veebruaris, pärast Kiievi külastust sõja alguse aastapäeval.

Kagu-Poolas asuva Jomsborgi-nimelise keskuse avasid kolmapäeval Põhjamaade, Balti riikide ja Ukraina esindajad.

Keskuse loomist vedas Norra ning selle ehitasid riigi Põhjabrigaadi pioneerid, teatab Norra välisministeerium

Baasis hakatakse korraldama nii sõduri baaskursuseid kui ka kõrgema astme ohvitseride ja spetsialistide kursuseid.

Jomsborgi treeninglaager. Source: Wojciech Król/Polish Ministry of Defense

Päästeamet hoiatab libasuitsuanduriinspektorite eest

Seoses hiljutise vahejuhtumiga hoiatavad päästeametnikud, et tõelised inspektorid ei küsi kunagi inimese PIN koode ega sularaha.

23. septembril külastasid kaks end inspektoritena esitlenud meest Viljandis vanemaealist kodanikku ning kontrollisid ja vahetasid tal suitsuanduri.

Mehed küsisid raha ja proovisid välja selgitada kodaniku ID-kaardi PIN koode.

Tänaseks on politsei petturitest noormehed kinni pidanud.

Päästeameti inspektor Liina Valner seletas, et suitsuandureid kontrollimas käivad ametnikud kannavad alati vormirõivastust ja näitavad töötõendeid.

Nublu andur. Source: ERR

Kohalike valimiste eelne e-hääletuse katsetus oli edukas

Oktoobri keskel toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste e-hääletamise katse osutus edukaks.

Riigi valimisteenistuse ja vabariigi valimiskomisjoni esindajate kinnitusel on süsteem kahe nädala pärast toimuvateks valimisteks valmis.

Kontrolliti kogu elektroonilist valimissüsteemi, hääle andmisest selle jõudmiseni elektroonilisse valimiskasti ja e-sedelite lugemiseni.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul testiti süsteemi ka korrektsete valimistulemuste saamise kontekstis.

Eelhääletamine ja e-hääletamine algavad 13. oktoorbil. Kohalike valimiste valimispäev on 19. oktoobril.

E-valimised. Source: Aili Vahtla/ERR

Tallinna esimene Vana Toomas lahkus Raekoja hoonest esimest korda 500 aasta jooksul

Tallinna esimene Vana Toomase tuulelipp jättis teisipäeval hüvasti 500 aastat koduks olnud raekojaga ning kolis Tallinna Linnamuuseumi.

Esimene Vana Toomas seati raekoja torni tippu üles 1530. aastal, kus see püsis Tallinna pommitamiseni 1944. aasta märtsis.

Tallinna raekoja kuraator Ivi Jürgenson ütles, et loobub linna ikoonist raske südamega.

Algupärane Vana Toomas saab nüüd osaks Tallinna Linnamuuseumi uuest näitusest "Lyndanis. Reval. Tallinn. Linnaelu läbi sajandite".

Raekoja keldris asendatakse see teise Vana Toomasega, kes seati hoone torni tippu 1952. aastal.

Vana Toomas Source: Siim Lõvi /ERR

--

