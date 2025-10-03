Lihtsad uudised 3. oktoobril
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Eesti keelas Vene räpparil Narvas esineda
Eesti keelas riiki sisenemise vene räpparile Kamazz, kuna ta on esinenud Venemaa Ukraina aggressiooni toetavate seisukohtadega.
Räppar Kamazz, kodanikunimega Denis Rozõskul, pidi laupäeval esinema Narva ööklubis Geneva Club.
Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eestis pole kohta agressorriikide kultuuritegelastele ja inimestele, kes toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas.
See puudutab ka Eestis esinemist. Välisminister rõhutas, et kontserdikorraldajad peavad sellega arvestama.
"Agressiooni toetajate Eestisse kutsumine on lubamatu," ütles Tsahkna.
Poolas avati Põhja- ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele
1. oktoobril avati Poolas Põhja-ja Baltimaade treeningkeskus Ukraina sõduritele.
Kaheksa riiki avalikustasid plaani veebruaris, pärast Kiievi külastust sõja alguse aastapäeval.
Kagu-Poolas asuva Jomsborgi-nimelise keskuse avasid kolmapäeval Põhjamaade, Balti riikide ja Ukraina esindajad.
Keskuse loomist vedas Norra ning selle ehitasid riigi Põhjabrigaadi pioneerid, teatab Norra välisministeerium
Baasis hakatakse korraldama nii sõduri baaskursuseid kui ka kõrgema astme ohvitseride ja spetsialistide kursuseid.
Päästeamet hoiatab libasuitsuanduriinspektorite eest
Seoses hiljutise vahejuhtumiga hoiatavad päästeametnikud, et tõelised inspektorid ei küsi kunagi inimese PIN koode ega sularaha.
23. septembril külastasid kaks end inspektoritena esitlenud meest Viljandis vanemaealist kodanikku ning kontrollisid ja vahetasid tal suitsuanduri.
Mehed küsisid raha ja proovisid välja selgitada kodaniku ID-kaardi PIN koode.
Tänaseks on politsei petturitest noormehed kinni pidanud.
Päästeameti inspektor Liina Valner seletas, et suitsuandureid kontrollimas käivad ametnikud kannavad alati vormirõivastust ja näitavad töötõendeid.
Kohalike valimiste eelne e-hääletuse katsetus oli edukas
Oktoobri keskel toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste e-hääletamise katse osutus edukaks.
Riigi valimisteenistuse ja vabariigi valimiskomisjoni esindajate kinnitusel on süsteem kahe nädala pärast toimuvateks valimisteks valmis.
Kontrolliti kogu elektroonilist valimissüsteemi, hääle andmisest selle jõudmiseni elektroonilisse valimiskasti ja e-sedelite lugemiseni.
Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul testiti süsteemi ka korrektsete valimistulemuste saamise kontekstis.
Eelhääletamine ja e-hääletamine algavad 13. oktoorbil. Kohalike valimiste valimispäev on 19. oktoobril.
Tallinna esimene Vana Toomas lahkus Raekoja hoonest esimest korda 500 aasta jooksul
Tallinna esimene Vana Toomase tuulelipp jättis teisipäeval hüvasti 500 aastat koduks olnud raekojaga ning kolis Tallinna Linnamuuseumi.
Esimene Vana Toomas seati raekoja torni tippu üles 1530. aastal, kus see püsis Tallinna pommitamiseni 1944. aasta märtsis.
Tallinna raekoja kuraator Ivi Jürgenson ütles, et loobub linna ikoonist raske südamega.
Algupärane Vana Toomas saab nüüd osaks Tallinna Linnamuuseumi uuest näitusest "Lyndanis. Reval. Tallinn. Linnaelu läbi sajandite".
Raekoja keldris asendatakse see teise Vana Toomasega, kes seati hoone torni tippu 1952. aastal.
