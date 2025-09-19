Lihtsad uudised 19. septembril

Eesti kagupiirile rajatakse 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

Järgmise kahe aasta jooksul kaevatakse Eesti kagupiiril Venemaaga ligi 40 kilomeetrit tankitõrjekraave ning tööd on juba alanud.

Balti kaitsetsooni osana kujuneb Eesti lõik umbes 100 kilomeetri pikkuseks ja kuni 40 kilomeetri sügavuseks.

Projekt hõlmab ligi 600 punkrit, millest osa on juba ehitatud.

Eesmärk on vaenlase sõjaväe edenemist aeglustada ning anda aega reageerimiseks. Tuginetakse Ukraina sõjast saadud õppetundidele.

Suurem osa Eesti idapiirist kulgeb mööda veekogusid, kuid kagupiir on maismaal ja valdavalt hõredalt asustatud.

Tõkestuskraav Balti kaitsevööndil Kagu-Eestis. Source: Mirjam Mõttus/ERR

Eesti oktoobrikuiste kohalike valimiste raames kandideerib peaaegu 9700 kandidaati

Kokku kandideerib Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel oktoobris 9697 inimest. Seda on üle 300 võrra vähem kui neli aastat tagasi toimunud kohalikel valimistel.

Kaks kolmandikku kandidaatidest kandideerib erakondade nimekirjades ning enamik ülejäänutest valimisliitude nimekirjades. Sõltumatuid kandidaate on 67.

Põhiseaduse muudatus, millega võeti kolmandate riikide kodanikelt hääletamisõigus, tähendab ka seda, et tänavu saab valimistel osaleda vähem inimesi kui neli aastat tagasi. Samuti on omavalitsusi ühe võrra vähem, sest Jõhvi ja Toila vald on ühinenud.

Valimispäev on pühapäev, 19. oktoober, sellele eelneb nädalane eelhääletus.

Valimiskast. Source: Aili Vahtla/ERR

Selle aastasel Tallinna maratonil võidutsesid Keenia jooksjad

Pühapäeval toimunud Tallinna maratonil domineerisid Keenia jooksjad. Meeste arvestuses võitis Fanny Kiprotich Bungei ajaga 2 tundi 11 minutit ja 21 sekundit, jäädes vaid kahe minuti kaugusele rajarekordist. Ta tegi samas oma täispika maratoni debüüdi. Tema kaasmaalased Silas Kiprotich Kurui ja Kenneth Kiprop Omulo lõpetasid vastavalt teise ja kolmandana.

Ka naiste maratoni kolm paremat olid keenialannad – esikoha sai Euliter Tanui.

Eesti jooksjatest saavutas meeste seas parima koha Karel Hussar, lõpetades neljandana. Eesti naistest oli parim samuti neljandana lõpetanud Külli Sizask, kellele järgnesid kaasmaalased Kertu Kula ja Kristiina Verevmägi.

Keenialased võitsid ka laupäeval toimunud meeste ja naiste poolmaratoni.

Tallinna maraton 2025. Source: Siim Lõvi /ERR

Suurbritannia suursaadik Eestis liitus õhuväega

Suurbritannia suursaadik Eestis Ross Allen on liitunud oma kodumaa kuninglike õhujõududega reservväelasena.

Allen ütles, et elu Eestis on andnud talle sügava arusaama piirkonna julgeolekuküsimustest, ning kohtumised õhuväelastega suursaadiku ametis on teda samuti inspireerinud.

Ta on ka Eestis vabatahtliku kaitseliidu toetajaliige.

Allen on läbinud Suurbritannias baaskoolituse ning pärast mitme kursuse edukat läbimist saab temast ohvitser. Tema eesmärk on jätkata teenistust meedialuure ohvitserina, vastutades meediatöö planeerimise ja elluviimise eest üle maailma.

Allen, kes on olnud Ühendkuningriigi suursaadik Eestis juba neli aastat, jätkab suursaadikuna ametis kuni järgmise aasta suveni.

Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Source: Siim Lõvi /ERR

--

