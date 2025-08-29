X!

Lihtsad uudised 29. augustil

News
Photo: ERR News/ Kaie Kii
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Tartumaa põllult leiti arvatava Ukraina ründedrooni tükid

Kaitsepolitsei sõnul leiti esmaspäeval Tartumaal asuvalt põllult Ukraina ründedrooni tükid.

Droon sisenes salaja Eesti õhuruumi pühapäeva varahommikul ning oli ilmselt osa Ukraina rünnakust Venemaal asuvatele sihtmärkidele.

Õhusõiduk kandis ka lõhkelaengut, mis plahvatas, kui see Koruste küla lähistel põllule kukkus.

 KAPO peadirektor Margo Palloson ütles, et ei ole alust kahtlustada, et droon oleks Venemaa päritolu.

 Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.

The site the suspected Ukrainian combat drone crashed at in Tartu County, south Estonia on August 24, 2025. Source: Heini Heinlaid/ERR

 Valitsus alustas eelarveläbirääkimistega

Esmaspäeval algasid järgmise aasta riigieelarve arutelud. Peaminister Kristen Michali sõnul on riigi rahanduslik olukord parem kui kardeti.

Ministrid kogunevad arutama, kas oleks võimalik makse langetada või maksutõuse ära jätta.

Michal on teinud ettepaneku jätta ära järgmise aasta algusesse planeeritud tulumaksutõus.

Reformierakonna valitsuspartneri Eesti 200 esimees Kristina Kallas on aga pakkunud välja automaksu tühistamise.

Samas on Eesti Pank manitsenud kokkuhoidlikkusele ja hoiatanud, et Eesti riigivõlg kasvab lähiaastatel tuntavalt.

Eesti 200 head Kristina Kallas and Prime Minister Kristen Michal (Reform). Source: Jürgen Randma/Government Office

Tartu kohus mõistis FSB kaastöölise vangi

Tartu maakohus määras hiljuti ühele Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega inimesele koostöö eest Vene eriteenistustega kolmeaastase vanglakarisuse.

63-aastane Erna Moisejeva mõisteti süüdi Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevuses, selle toetamises ning katses rikkuda sanktsioone.

Prokuratuuri sõnul andis Moisejeva Venemaa julgeolekuteenistusele teavet Eesti kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti ja oma Värska sanatooriumis töötanud kolleegide kohta.

Riigiprokurör Triinu Olev-Aas ütles, et olgugi, et usutakse, et Vene eriteenistusi huvitavad vaid riigisaladused, on tegelikult iga infokild neile väärtuslik.

 

Tartu Courthouse. Source: Aili Vahtla/ERR

Eestis saab näha Läti filmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskarit

Läti animafilmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskar on sel nädalal Balti filmipäevade raames ka Eestis väljas.

Apokalüptilises fantaasiamaailmas seiklevast kassist jutustav dialoogita film on esimene Baltimaade linateos, mis võitis Oskari.

Pärast filmipäevi on Oskarit võimalik vaatama minna filmimuuseumisse, kus kujuke on eksponeeritud kuni 29. septembrini.

Balti filmipäevade korraldaja Kati Tihkan ütles, et Oskari Eestisse jõudmine näitab Balti filmitööstuse ühtsust ja tugevust.

The Oscar won by Latvia's 'Flow" is now on display in Estonia for Baltic Film Days. Source: Kaie Kiil

Eestis tähistatakse taas muinastulede ööd

Laupäeval süüdatakse Läänemere rannikul taas lõkked, et tähistada muinastulede ööd.

Muinastulede ööl mäletatakse muistse aja märgulõkkeid, mis aitasid meremeestel kodutee leida. Ühtlasi mälestatakse paadipõgenikke, kes kodumaalt lahkudes teisele kaldale ei jõudnudki.

Muinastulede öö on augusti viimasel laupäeval mere ääres lõkete süütamise traditsioon. See sai alguse 1992. aastal Eesti ja Soome rannikul ning hiljem liitusid sellega ka teised Läänemere maad.

Lõkked süüdatakse päikeseloojangul ka Rootsis, Lätis ja Leedus mere ääres.

Tallinnas ja selle lähedal toimuvad avalikud üritused Inglirannas, Lennusadamas, vabaõhumuuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseumis.

Bonfire on the Night of Ancient Bonfires in Viinistu, Northern Estonia. Source: Reet Sepp

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Johannes Voltri, Andrew Whyte

Related

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

14:41

Lihtsad uudised 29. augustil

14:06

Colonel: Instead of peace talks we are seeing peak attacks from Russia

14:01

Estonian pork supply to feel ASF impact in six months, says chamber

13:18

Street homelessness in Tallinn falls, but some still turn down city services

12:44

Retail trade volume rise in Estonia slowed to 1 percent on year to July

12:35

Tallinn hosts 'Table of Memory' event to honor Ukrainian defenders this Friday

11:42

Greens to run local elections lists in smaller and bigger municipalities alike

10:44

Hunting adviser: African swine fever spreading north in Estonia

10:09

Economist: Too soon to be talking about a turnaround in the Estonian economy

09:36

Dealers: Car tax scrapping may lead to more uncertainty

be prepared!

Most Read articles

27.08

Statistics Estonia incorrectly calculated Q2 salary data

28.08

Fifth Estonian volunteer soldier dies in Ukraine

28.08

28,500 pigs to be culled after ASF detected at Estonia's largest pig farm

26.08

Suspected Ukrainian combat drone parts found in Estonian field

21.10

Rare 'rat king' taken to University of Tartu Natural History Museum

28.08

Students may not be interested in using AI developed with state participation

28.08

Estonia to buy up to five regional trains for Rail Baltica

28.08

Prime minister pledges continued cuts despite €800 million budget surplus

28.08

St. Mary's Cathedral in Tallinn to shine brightly thanks to newly-restored roof

28.08

'Pure evil:' Estonia slams Russia's 'barbaric' attack on Ukraine's capital Updated

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo