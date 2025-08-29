Lihtsad uudised 29. augustil

Tartumaa põllult leiti arvatava Ukraina ründedrooni tükid

Kaitsepolitsei sõnul leiti esmaspäeval Tartumaal asuvalt põllult Ukraina ründedrooni tükid.

Droon sisenes salaja Eesti õhuruumi pühapäeva varahommikul ning oli ilmselt osa Ukraina rünnakust Venemaal asuvatele sihtmärkidele.

Õhusõiduk kandis ka lõhkelaengut, mis plahvatas, kui see Koruste küla lähistel põllule kukkus.

KAPO peadirektor Margo Palloson ütles, et ei ole alust kahtlustada, et droon oleks Venemaa päritolu.

Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.

The site the suspected Ukrainian combat drone crashed at in Tartu County, south Estonia on August 24, 2025. Source: Heini Heinlaid/ERR

Valitsus alustas eelarveläbirääkimistega

Esmaspäeval algasid järgmise aasta riigieelarve arutelud. Peaminister Kristen Michali sõnul on riigi rahanduslik olukord parem kui kardeti.

Ministrid kogunevad arutama, kas oleks võimalik makse langetada või maksutõuse ära jätta.

Michal on teinud ettepaneku jätta ära järgmise aasta algusesse planeeritud tulumaksutõus.

Reformierakonna valitsuspartneri Eesti 200 esimees Kristina Kallas on aga pakkunud välja automaksu tühistamise.

Samas on Eesti Pank manitsenud kokkuhoidlikkusele ja hoiatanud, et Eesti riigivõlg kasvab lähiaastatel tuntavalt.

Eesti 200 head Kristina Kallas and Prime Minister Kristen Michal (Reform). Source: Jürgen Randma/Government Office

Tartu kohus mõistis FSB kaastöölise vangi

Tartu maakohus määras hiljuti ühele Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega inimesele koostöö eest Vene eriteenistustega kolmeaastase vanglakarisuse.

63-aastane Erna Moisejeva mõisteti süüdi Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevuses, selle toetamises ning katses rikkuda sanktsioone.

Prokuratuuri sõnul andis Moisejeva Venemaa julgeolekuteenistusele teavet Eesti kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti ja oma Värska sanatooriumis töötanud kolleegide kohta.

Riigiprokurör Triinu Olev-Aas ütles, et olgugi, et usutakse, et Vene eriteenistusi huvitavad vaid riigisaladused, on tegelikult iga infokild neile väärtuslik.

Tartu Courthouse. Source: Aili Vahtla/ERR

Eestis saab näha Läti filmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskarit

Läti animafilmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskar on sel nädalal Balti filmipäevade raames ka Eestis väljas.

Apokalüptilises fantaasiamaailmas seiklevast kassist jutustav dialoogita film on esimene Baltimaade linateos, mis võitis Oskari.

Pärast filmipäevi on Oskarit võimalik vaatama minna filmimuuseumisse, kus kujuke on eksponeeritud kuni 29. septembrini.

Balti filmipäevade korraldaja Kati Tihkan ütles, et Oskari Eestisse jõudmine näitab Balti filmitööstuse ühtsust ja tugevust.

The Oscar won by Latvia's 'Flow" is now on display in Estonia for Baltic Film Days. Source: Kaie Kiil

Eestis tähistatakse taas muinastulede ööd

Laupäeval süüdatakse Läänemere rannikul taas lõkked, et tähistada muinastulede ööd.

Muinastulede ööl mäletatakse muistse aja märgulõkkeid, mis aitasid meremeestel kodutee leida. Ühtlasi mälestatakse paadipõgenikke, kes kodumaalt lahkudes teisele kaldale ei jõudnudki.

Muinastulede öö on augusti viimasel laupäeval mere ääres lõkete süütamise traditsioon. See sai alguse 1992. aastal Eesti ja Soome rannikul ning hiljem liitusid sellega ka teised Läänemere maad.

Lõkked süüdatakse päikeseloojangul ka Rootsis, Lätis ja Leedus mere ääres.

Tallinnas ja selle lähedal toimuvad avalikud üritused Inglirannas, Lennusadamas, vabaõhumuuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseumis.

Bonfire on the Night of Ancient Bonfires in Viinistu, Northern Estonia. Source: Reet Sepp

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!