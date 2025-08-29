Lihtsad uudised 29. augustil
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Tartumaa põllult leiti arvatava Ukraina ründedrooni tükid
Kaitsepolitsei sõnul leiti esmaspäeval Tartumaal asuvalt põllult Ukraina ründedrooni tükid.
Droon sisenes salaja Eesti õhuruumi pühapäeva varahommikul ning oli ilmselt osa Ukraina rünnakust Venemaal asuvatele sihtmärkidele.
Õhusõiduk kandis ka lõhkelaengut, mis plahvatas, kui see Koruste küla lähistel põllule kukkus.
KAPO peadirektor Margo Palloson ütles, et ei ole alust kahtlustada, et droon oleks Venemaa päritolu.
Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.
Valitsus alustas eelarveläbirääkimistega
Esmaspäeval algasid järgmise aasta riigieelarve arutelud. Peaminister Kristen Michali sõnul on riigi rahanduslik olukord parem kui kardeti.
Ministrid kogunevad arutama, kas oleks võimalik makse langetada või maksutõuse ära jätta.
Michal on teinud ettepaneku jätta ära järgmise aasta algusesse planeeritud tulumaksutõus.
Reformierakonna valitsuspartneri Eesti 200 esimees Kristina Kallas on aga pakkunud välja automaksu tühistamise.
Samas on Eesti Pank manitsenud kokkuhoidlikkusele ja hoiatanud, et Eesti riigivõlg kasvab lähiaastatel tuntavalt.
Tartu kohus mõistis FSB kaastöölise vangi
Tartu maakohus määras hiljuti ühele Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega inimesele koostöö eest Vene eriteenistustega kolmeaastase vanglakarisuse.
63-aastane Erna Moisejeva mõisteti süüdi Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevuses, selle toetamises ning katses rikkuda sanktsioone.
Prokuratuuri sõnul andis Moisejeva Venemaa julgeolekuteenistusele teavet Eesti kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti ja oma Värska sanatooriumis töötanud kolleegide kohta.
Riigiprokurör Triinu Olev-Aas ütles, et olgugi, et usutakse, et Vene eriteenistusi huvitavad vaid riigisaladused, on tegelikult iga infokild neile väärtuslik.
Eestis saab näha Läti filmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskarit
Läti animafilmi "Vooluga kaasa" võidetud Oskar on sel nädalal Balti filmipäevade raames ka Eestis väljas.
Apokalüptilises fantaasiamaailmas seiklevast kassist jutustav dialoogita film on esimene Baltimaade linateos, mis võitis Oskari.
Pärast filmipäevi on Oskarit võimalik vaatama minna filmimuuseumisse, kus kujuke on eksponeeritud kuni 29. septembrini.
Balti filmipäevade korraldaja Kati Tihkan ütles, et Oskari Eestisse jõudmine näitab Balti filmitööstuse ühtsust ja tugevust.
Eestis tähistatakse taas muinastulede ööd
Laupäeval süüdatakse Läänemere rannikul taas lõkked, et tähistada muinastulede ööd.
Muinastulede ööl mäletatakse muistse aja märgulõkkeid, mis aitasid meremeestel kodutee leida. Ühtlasi mälestatakse paadipõgenikke, kes kodumaalt lahkudes teisele kaldale ei jõudnudki.
Muinastulede öö on augusti viimasel laupäeval mere ääres lõkete süütamise traditsioon. See sai alguse 1992. aastal Eesti ja Soome rannikul ning hiljem liitusid sellega ka teised Läänemere maad.
Lõkked süüdatakse päikeseloojangul ka Rootsis, Lätis ja Leedus mere ääres.
Tallinnas ja selle lähedal toimuvad avalikud üritused Inglirannas, Lennusadamas, vabaõhumuuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseumis.
--
