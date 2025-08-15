Lihtsad uudised 15. augustil

Eesti pidas kinni kummimadratsil Venemaale minna soovinud poolaka

Kriminaaluurimine algatati peale seda, kui Poola kodanik üritas kummimadratsil Narva jõge ületades Venemaale pääseda.

Ametivõimud kahtlustavad, et 49-aastane mees soovis ühineda Vene armeega, et võidelda Ukraina vastu.

Politsei- ja piirivalveamet pidas mehe kinni 5. augustil, kesköö paiku, kui ta üritas Narva jõel piiri ületada.

Prokuratuur esitas kohtule taotluse võtta mees kaheks kuuks vahi alla.

Narva River. Source: Helen Wright/ERR

Toidu käibemaksu alandamist nõudvale petitsioonile on allkirja andnud üle 98 000 inimese

Kodanikualgatus toidu käibemaksu alandamiseks 24 protsendilt 10 protsendile on kogunud 98 580 digitaalset allkirja.

Toidublogija Jana Guzanova poolt juunis ellu kutsutud algatusele sai allkirja anda esmaspäeva keskööni.

Petitsioon liigub nüüd riigikokku arutamisele, kuid valitsuserakonnad on öelnud, et nad toidu käibemaksu alandamist ei toeta.

Guzanova teatas esmaspäeval, et kavatseb sügisestel kohalikel valimistel kandideerida Tallinna volikokku Keskerakonna nimekirjas.

Tema sõnul toetasid Keskerakonna valijad algatust kõige tulisemalt. Hiljutisest Nortstati uuringust selgub, et toidu käibemaksu alandamist pooldab 97 protsenti Keskerakonna valijatest.

Köögiviljad Source: Ken Mürk/ERR

Vabaõhumuuseum taastab Šveitsi stiilis suvemõisa hoone

Muuseum on sõlminud ehituslepingu, et taastada algupärasel kujul šveitsi stiilis suvemõisa hoone 2027. suvehooajaks.

Villa ehitati 1870. aasta paiku, kuid alates 1970. aastast on seda kasutatud töö- ja hoidlaruumidena.

Vabaõhumuuseumi kommunikatsioonijuht Riine Kallas sõnas, et plaanis on kasutada võimalikult palju algupäraseid hooneosi ja detaile ning taastada täies ulatuses kunagine uhke ringrõdu.

Pärast renoveerimist on kavas ajastutruult taastada kahe esimese korruse interjöör ning avada need tulevase baltisaksa ekspositsiooni osana.

Hoone kuulub kunagisse Rocca al Mare suvemõisa kompleksi, mis kuulus kaupmehele ja Tallinna linnapeale Arthur Girard de Soucantonile.

The 1870s Swiss villa at the Estonian Open Air Museum (EVM) in Tallinn. Source: Estonian Open Air Museum

Vabaduse väljakule rannavõrkpalli väljakute rajamiseks kulus 800 tonni liiva

Tallinnas on Vabaduse väljakule üles seatud ajutised rannavõrkpalli ja -korvpalliväljakud, mis jäävad avatuks järgmise nädala lõpuni.

Väljakud rajati eelmisel nädalal rahvusvaheliste laste mängude jaoks ning on nüüd kõigile avatud 22. augustini.

Neid kasutatakse ka Eesti rannavolle meistrivõistlusteks eeloleval nädalavahetusel. Väljakute ehituseks kulus umbes 800 tonni liiva.

Esmaspäeval Vabaduse väljakul harjutamas käinud võrkpallur Liina Lukas ütles, et liiv ja platsid on mugavad kasutada.

Väljakud on avatud ööpäevaringselt ja kohapeal saab laenutada ka mänguvahendeid.

The temporary beach volleyball and basketball courts in Tallinn's Freedom Square. Source: ERR

