Lihtsad uudised 22. augustil

Photo: Siim Lõvi/ERR
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eesti tähistas taasiseseisvumispäeva

Kolmapäeval tähistati Eesti eri paigus 34. korda Eesti iseseisvuse taastamise päeva.

1991. aasta 20. augustil võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse, et Eesti on taas riiklikult iseseisev.

Poliitikud asetasid kolmapäeval  mälestusmärkidele pärgi ja pidasid tähtpäevakõnesid.

Külastajatele oli avatud ka Pika Hermanni torn. Nii Tallinnas kui ka Tartus korraldati kontserte.

Õhtul võõrustas President Alar Karis tähtpäeva puhul külalisi Kadrioru Roosiaias.

Presidendi roosiaia vastuvõtt Source: Siim Lõvi/ERR

Politsei eemaldas Tallinnas asuvalt majalt Iisraeli vastase loosungi

Teisipäeval eemaldas Politsei- ja Piirivalveamet Tallinnas Kalamajas asuva maja aknast välja rippunud Iisraeli vastase loosungi.

Ropu inglisekeelse tekstiga plakat rippus Suure-Laagri tänaval asuva maja fassaadil.

Politsei sõnul keeldus plakati välja pannud 51-aastane mees seda eemaldamast, muutus seejärel agressiivseks ja sülitas korrakaitsjale näkku.

Kohale kutsuti päästjad, kes maja seinal rippunud plakati eemaldasid.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Vaiko Vaher ütles, et iga inimene võib oma meelsust avaldada, kuid seda tuleb teha rahumeelselt, lugupidavalt ning mitte roppusi kasutades.

First responders called out to remove the anti-Israel placard displayed from an address in Kalamaja, Tallinn, August 19, 2025. Source: Social media.

Eesti talved on läänetuultes üha pehmemad

Eesti talved on muutumas pehmemaks ning karget ja kangete külmakraadidega talveilma võib oodata järjest harvem.

Teadlased Piia Post ja Andreas Lehmann uurisid viimase 72 aasta ilmamustreid Atlandi ookeani kohal ning leidsid, et need on selgelt muutunud.

Võrreldes varasemaga, soosivad need läänetuuli, mis toovad Läänemere äärde pehmemat ja niiskemat õhku.

Tugevamad läänetuuled on seotud suuremate vee sissevooludega Läänemerre, mis tõstavad selle taset ja mõjutavad veevahetust Põhjamerega.

Samuti muudavad ka Läänemere suuremad hoovused niiviisi oma teekonda.

A snowy bus stop in the village of Röa, Järva County. Source: Olev Kenk/ERR

Maksu- ja tolliameti sõnul kasutavad inimesed eurode Venemaale smuugeldamiseks leidlikke viise

Viimase aasta jooksul on Maksu- ja Tolliamet Vene piiril kinni pidanud raha, laskemoona ja igasuguseid kahese otstarbega kaupu.

Maksu- ja tolliamet alustas aasta tagasi täielikku piirikontrolli, mille käigus kontrollitakse kõiki piiri ületavaid inimesi ja sõidukeid.

Selle aja jooksul on Narva, Luhamaa ja Koidula tollipunktides registreeritud üle 585 000 piiriületuse. Nendest üle 4300 puhul tuvastati rikkumisi.

Enamik juhtumitest on seotud inimeste katsetega viia üle piiri Euroopa Liidu rahatähti.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhi Voldemar Linno sõnul kasutavad inimesed selleks erinevaid peitekohti – keelatud esemeid peidetakse sõidukitesse, kohvritesse, riiete vahele, pesu sisse ja mujalegi.

Estonia's PPA and MTA say they have stopped people transporting money, dual use goods, ammunition and other goods from being smuggled across the border since it introduced full checks on August 8, 2024. Source: MTA

--

Editor: Helen Wright

