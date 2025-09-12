Lihtsad uudised 12. septembril
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Riigijuhid taunisid Vene droonide sisenemist Poola õhuruumi
Välisminister Margus Tsahkna, president Alar Karis ja Euroopa Liidu välisasjade juht Kaja Kallas taunisid droonide sisenemist Poola õhuruumi. Nende sõnul on see teadlik provokatsioon ja oht Euroopa turvalisusele.
Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk ja riigikogu välisasjade komisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutasid, et droonid on osa Venemaa jätkuvast terrorikampaaniast.
NATO reaktsiooni osana tõusis Ämarist õhku ka Itaalia õhujõudude eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuk.
Eesti välisministeerium kutsus vahejuhtumi tõttu neljapäeval välja ka Vene saatkonna ajutise asjuri.
Paarkümmend Vene Shahed-tüüpi drooni sisenes Poola õhuruumi ööl vastu kolmapäeva. Poola ja liitlaste õhujõud lasid neli neist alla.
USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti
Mõned tootja LMT Defense 7,62 mm kaliibriga automaadid põrusid täpsuskatsetustes. Igaks juhuks vahetati välja kõigi relvade gaasikojad ja viidi läbi relvaraudade lasketestid.
Kaitseväe staabiallohvitser veebel Mario Nõlvak selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et algselt ilmnes probleem vähem kui kümnel protsendil relvadest.
Tööd teostati garantiikorras ning need ei läinud Eestile midagi maksma.
Helilooja Arvo Pärt tähistas 90. sünnipäeva
Eesti helilooja Arvo Pärt sai neljapäeval 90 aastaseks. Seda tähistati kontsertidega Eestis ja kaugemalgi.
Pärt ja tema tintinnabuli-stiil on võitnud väga palju klassikalise muusika auhindu ning teda peetakse maailma enimesitatud elavaks heliloojaks.
Soojad sünnipäevasoovid läksid teele ka president Alar Kariselt.
Lehm Karamella purustas Eesti kõigi aegade lüpsirekordi
Saaremaal püstitas Haeska farmi lehm Karamella Eesti lüpsirekordi, lüpstes aastaga üle 24 tonni piima ja lüües eelmist Eesti rekordit 535 kiloga.
Eelmine rekord aastast 2023 kuulus samuti Haeska talu loomale.
Ettevõtte juht Tõnu Post ütles, et Karamella tubli tulemuse põhjuseks on geenid ja loomade hea kohtlemine Haeska farmis.
Editor: Andrew Whyte, Marcus Turovski