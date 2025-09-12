Lihtsad uudised 12. septembril

Riigijuhid taunisid Vene droonide sisenemist Poola õhuruumi

Välisminister Margus Tsahkna, president Alar Karis ja Euroopa Liidu välisasjade juht Kaja Kallas taunisid droonide sisenemist Poola õhuruumi. Nende sõnul on see teadlik provokatsioon ja oht Euroopa turvalisusele.

Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk ja riigikogu välisasjade komisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutasid, et droonid on osa Venemaa jätkuvast terrorikampaaniast.

NATO reaktsiooni osana tõusis Ämarist õhku ka Itaalia õhujõudude eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuk.

Eesti välisministeerium kutsus vahejuhtumi tõttu neljapäeval välja ka Vene saatkonna ajutise asjuri.

Paarkümmend Vene Shahed-tüüpi drooni sisenes Poola õhuruumi ööl vastu kolmapäeva. Poola ja liitlaste õhujõud lasid neli neist alla.

Välisministeeriumi hoone. Source: Ministry of Foreign Affairs

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

Mõned tootja LMT Defense 7,62 mm kaliibriga automaadid põrusid täpsuskatsetustes. Igaks juhuks vahetati välja kõigi relvade gaasikojad ja viidi läbi relvaraudade lasketestid.

Kaitseväe staabiallohvitser veebel Mario Nõlvak selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et algselt ilmnes probleem vähem kui kümnel protsendil relvadest.

Tööd teostati garantiikorras ning need ei läinud Eestile midagi maksma.

Lewis Machine and Tool Company automaat. Source: Center for Defense Investment

Helilooja Arvo Pärt tähistas 90. sünnipäeva

Eesti helilooja Arvo Pärt sai neljapäeval 90 aastaseks. Seda tähistati kontsertidega Eestis ja kaugemalgi.

Pärt ja tema tintinnabuli-stiil on võitnud väga palju klassikalise muusika auhindu ning teda peetakse maailma enimesitatud elavaks heliloojaks.

Soojad sünnipäevasoovid läksid teele ka president Alar Kariselt.

Arvo Pärdi õnnitlemine Pärdi keskuses. Source: Birgit Püve/Arvo Pärt Center

Lehm Karamella purustas Eesti kõigi aegade lüpsirekordi

Saaremaal püstitas Haeska farmi lehm Karamella Eesti lüpsirekordi, lüpstes aastaga üle 24 tonni piima ja lüües eelmist Eesti rekordit 535 kiloga.

Eelmine rekord aastast 2023 kuulus samuti Haeska talu loomale.

Ettevõtte juht Tõnu Post ütles, et Karamella tubli tulemuse põhjuseks on geenid ja loomade hea kohtlemine Haeska farmis.

Lehm Karamella. Source: ERR

--

