X!

Lihtsad uudised 12. septembril

News
Photo: Ken Mürk/ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Riigijuhid taunisid Vene droonide sisenemist Poola õhuruumi

Välisminister Margus Tsahkna, president Alar Karis ja Euroopa Liidu välisasjade juht Kaja Kallas taunisid droonide sisenemist Poola õhuruumi. Nende sõnul on see teadlik provokatsioon ja oht Euroopa turvalisusele.

Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk ja riigikogu välisasjade komisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutasid, et droonid on osa Venemaa jätkuvast terrorikampaaniast.

NATO reaktsiooni osana tõusis Ämarist õhku ka Itaalia õhujõudude eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise lennuk.

Eesti välisministeerium kutsus vahejuhtumi tõttu neljapäeval välja ka Vene saatkonna ajutise asjuri.

Paarkümmend Vene Shahed-tüüpi drooni sisenes Poola õhuruumi ööl vastu kolmapäeva. Poola ja liitlaste õhujõud lasid neli neist alla.

Välisministeeriumi hoone. Source: Ministry of Foreign Affairs

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

Mõned tootja LMT Defense 7,62 mm kaliibriga automaadid põrusid täpsuskatsetustes. Igaks juhuks vahetati välja kõigi relvade gaasikojad ja viidi läbi relvaraudade lasketestid.

Kaitseväe staabiallohvitser veebel Mario Nõlvak selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et algselt ilmnes probleem vähem kui kümnel protsendil relvadest.

Tööd teostati garantiikorras ning need ei läinud Eestile midagi maksma.

Lewis Machine and Tool Company automaat. Source: Center for Defense Investment

Helilooja Arvo Pärt tähistas 90. sünnipäeva

Eesti helilooja Arvo Pärt sai neljapäeval 90 aastaseks. Seda tähistati kontsertidega Eestis ja kaugemalgi.

Pärt ja tema tintinnabuli-stiil on võitnud väga palju klassikalise muusika auhindu ning teda peetakse  maailma enimesitatud elavaks heliloojaks.

Soojad sünnipäevasoovid läksid teele ka president Alar Kariselt.

Arvo Pärdi õnnitlemine Pärdi keskuses. Source: Birgit Püve/Arvo Pärt Center

Lehm Karamella purustas Eesti kõigi aegade lüpsirekordi

Saaremaal püstitas Haeska farmi lehm Karamella Eesti lüpsirekordi, lüpstes aastaga üle 24 tonni piima ja lüües eelmist Eesti rekordit 535 kiloga.

Eelmine rekord aastast 2023 kuulus samuti Haeska talu loomale.

Ettevõtte juht Tõnu Post ütles, et Karamella tubli tulemuse põhjuseks on geenid ja loomade hea kohtlemine Haeska farmis.

Lehm Karamella. Source: ERR

--

Follow ERR News on Facebook and X and never miss an update!

Editor: Andrew Whyte, Marcus Turovski

Related

news in simple estonian

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

15:31

More children born in rural areas than cities in Estonia

15:06

Tartu court convicts man who committed murder as minor

14:32

EDF colonel: Russian Zapad exercise 10–20 times smaller this year

14:20

Isamaa Tartu frontrunner urges YouTuber toting violence to drop out of October locals

14:02

Estonia joins UN New York Declaration on two-state Palestine solution

13:57

Saaremaa ferries running open boarding Friday after ferry outage

13:29

Estonia collects €912 million more taxes than last year

12:54

Sales volumes surge in wake of Estonia's gasoline price war

12:13

Feature | From Eurovision to folk: Alika and Arno go back to their musical roots

12:03

Official: Criminal code makes intervention impossible before terror crime committed

be prepared!

Most Read articles

10.09

Karamella the Saaremaa cow breaks Estonian milking record

11.09

Tallinn launches new Estonian language learning campaign on public transport

11.09

Defense Forces propose temporary no-fly zone over eastern Estonia

11.09

Italian AWACS plane scrambled from Estonia after drone incursion in Poland

11.09

Fewer Finns coming to Estonia and foreign tourism hasn't bounced back

11.09

Estonia's transport authority planning lower speed limits and average speed cameras

11.09

University of Tartu to dial back English medical program

11.09

Watch and listen: World-renowned Estonian composer Arvo Pärt turns 90 Updated

11.09

Viewing terrorist propaganda could become punishable under Estonian law

11.09

Estonia summons Russian chargé d'affaires over Polish airspace incursion

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo