X!

Lihtsad uudised 10. oktoobril

News
Photo: Priit Mürk/ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

Teisipäeval tunnistas Viru maakohus kaitseliitlase Ivan Dmitrijevi süüdi Eesti vastases luuretegevuses ning määras talle nelja aasta ja 11 kuu pikkuse reaalse vanglakaristuse.

Süüdistuste kohaselt tegi Dmitrijev koostööd Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse piirivalve operatiivosakonna ohvitseri Aleksandr Bobkoviga. Vene ohvitseri ülesandel edastas Dmitrijev FSB-le luureteavet kaitseliidu, Narva linna, Narva muuseumi ja Eesti kaitseväe kohta.

Postimees kirjeldas 24-aastast Dmitrijevit kui ettevõtjat, aktiivset kogukonna liiget ja pealtnäha suurepärast näidet integratsiooni toimimisest Eestis.

Ivan Dmitrijev ületamas piiri Venemaa luureteenistuste eest hoiatavate Kapo infotahvlite kõrval. Source: PPA

Õpetajad ja päästjad avaldasid palgatõusu nimel meelt

Õpetajad ja päästjad kogunesid neljapäeval riigikogu hoone ette nõudmaks suuremat palgatõusu.

Valitsusel on järgmisel aastal plaanis tõsta õpetaja miinimumpalka 8.2 protsenti. Praegu on see 1820 eurot kuus.

Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles, et madalad palgad on üks peamisi põhjuseid, miks kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad ametit vahetavad.

Samasugused mured on ka Päästeametil, mille töötajad lahkuvad samuti parema sissetuleku otsingul ametist.

Ka Päästeala töötajate ametiühing teatas, et lubatud 10-protsendiline palgakasv ei ole tööjõupuuduse lahendamiseks piisav.

Õpetajate ja päästjate meeleavaldus. Source: Priit Mürk/ERR

Wizz Air hakkab lendama Tallinnast Vilniusesse ja Gdanski

Ungari odavlennufirma Wizz Air avab detsembri keskel igapäevase lennuliini Tallinnast Vilniusesse ja 2026. aasta mais Gdanski. Gdnaskisse on viis väljumist  nädalas.

Odavlennufirma viib praegu Tallinnast Londonisse, Krakowisse ja Veneetsiasse.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles, et töö uute sihtkohtade leidmiseks käib iga päev.

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas sel nädalal, et talvehooajal suletud viis liini jäävadki suletuks, kuna Tallinna lennujaamal on liiga kõrged lennujaamatasud.

Wizz Air. Source: Jenny Va / ERR

President Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

President Alar Karis kohtus kolmapäeval Suurbritannia visiidil Ühendkuningriigi troonipärijaga.

President Karis ja prints William arutasid Eesti ning Ühendkuningriigi koostööd kultuuri, digiarengu ja teaduse vallas ning rahvusvahelist julgeolekuolukorda.

Karis jagas Eesti digiriigi kogemusi ning rääkis e-teenustest igapäevases asjaajamises.

Eesti riigipea sõnul on Ühendkuningriik Euroopa jaoks asendamatu julgeolekupartner, kelle roll on võtmetähtsusega Euroopa stabiilsuse ja kaitse tugevdamisel.

President Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga. Source: Vabariigi presidendi kantselei/Raigo Pajula

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

Tartu linnavalitsus plaanib uuendada Kastani tänavat. Remondi käigus langetatakse kiiruspiirangut, vähendatakse parkimiskohtade arvu ning luuakse eraldi liikluskoridor jalakäijatele ja jalgratturitele.

Mööda Kastani tänavat saab praegu jalutada näiteks Aparaaditehasesse ning tänav ühendab Karlova linnaosa Riia tänavaga. Ühtlasi kuulub Kastani tänav ka Tartu rattateede põhivõrku.

Linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul säilib Kastani tänaval tulevikus ühesuunaline liiklus, laiemaks muutuvad kõnniteed. Ka jalgrattad ja tõukerattad saavad eraldi ühesuunalise liikumiskoridori.

Aparaaditehase ees vähendatakse piirkiirust 20 kilomeetrini tunnis. Kaubaautodele luuakse Aparaaditehase ette eraldi peatumiskohad.

Tänava uuendustööd lähevad maksma 1,5 miljonit eurot ja tööd algavad 2027. aastal.

Aparaaditehas. Source: Jopp Creative

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse

Related

news in simple estonian

Watch again: Iseoma

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

13:07

Fotografiska Tallinn features Swedish photographer's raw look at childbirth

12:53

Official: 'Small airborne object' violated Estonian airspace on Thursday

12:39

Entrepreneur: Estonia unable to deal with African swine fever for a decade

11:55

Estonian president thanks Germany's Steinmeier for leading role in European security

11:14

UK daily: NATO weighing more robust response to continued Russian hybrid provocations

11:09

Saaremaa unhappy with aerial solution for new Estonia-Latvia power link

10:36

Top court: Estonia's local elections voting rights restrictions constitutional

10:32

Planned amendment to ease buildings' use permit application process

09:50

US Senate approves 'Ironclad' security assistance to Estonia

09:49

Estonian man convicted of sexually enticing a minor loses ECHR appeal

be prepared!

Most Read articles

08.10

3 sisters jailed for accepting bribes at Russian-Estonian border crossing

09.10

Russia's GRU parcel bomb operation traced to Estonia

07.10

EU heads of state meeting in Tallinn to bring traffic restrictions

08.10

Tallinn Airport: Ryanair's flight cancellations are pressure and scare tactics

09.10

Take a look inside Estonia's only Buddhist monastery

09.10

Two die in Tartu County road traffic accident

07.10

Italy makes squad changes ahead of World Cup qualifier clash with Estonia

09.10

Gallery: 2 high-rise buildings planned for Tallinn's Volta Quarter

09.10

Circuit court upholds Estonian journalist's treason conviction

09:50

US Senate approves 'Ironclad' security assistance to Estonia

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo