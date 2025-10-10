Lihtsad uudised 10. oktoobril

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

Teisipäeval tunnistas Viru maakohus kaitseliitlase Ivan Dmitrijevi süüdi Eesti vastases luuretegevuses ning määras talle nelja aasta ja 11 kuu pikkuse reaalse vanglakaristuse.

Süüdistuste kohaselt tegi Dmitrijev koostööd Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse piirivalve operatiivosakonna ohvitseri Aleksandr Bobkoviga. Vene ohvitseri ülesandel edastas Dmitrijev FSB-le luureteavet kaitseliidu, Narva linna, Narva muuseumi ja Eesti kaitseväe kohta.

Postimees kirjeldas 24-aastast Dmitrijevit kui ettevõtjat, aktiivset kogukonna liiget ja pealtnäha suurepärast näidet integratsiooni toimimisest Eestis.

Ivan Dmitrijev ületamas piiri Venemaa luureteenistuste eest hoiatavate Kapo infotahvlite kõrval. Source: PPA

Õpetajad ja päästjad avaldasid palgatõusu nimel meelt

Õpetajad ja päästjad kogunesid neljapäeval riigikogu hoone ette nõudmaks suuremat palgatõusu.

Valitsusel on järgmisel aastal plaanis tõsta õpetaja miinimumpalka 8.2 protsenti. Praegu on see 1820 eurot kuus.

Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles, et madalad palgad on üks peamisi põhjuseid, miks kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad ametit vahetavad.

Samasugused mured on ka Päästeametil, mille töötajad lahkuvad samuti parema sissetuleku otsingul ametist.

Ka Päästeala töötajate ametiühing teatas, et lubatud 10-protsendiline palgakasv ei ole tööjõupuuduse lahendamiseks piisav.

Õpetajate ja päästjate meeleavaldus. Source: Priit Mürk/ERR

Wizz Air hakkab lendama Tallinnast Vilniusesse ja Gdanski

Ungari odavlennufirma Wizz Air avab detsembri keskel igapäevase lennuliini Tallinnast Vilniusesse ja 2026. aasta mais Gdanski. Gdnaskisse on viis väljumist nädalas.

Odavlennufirma viib praegu Tallinnast Londonisse, Krakowisse ja Veneetsiasse.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles, et töö uute sihtkohtade leidmiseks käib iga päev.

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas sel nädalal, et talvehooajal suletud viis liini jäävadki suletuks, kuna Tallinna lennujaamal on liiga kõrged lennujaamatasud.

Wizz Air. Source: Jenny Va / ERR

President Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga

President Alar Karis kohtus kolmapäeval Suurbritannia visiidil Ühendkuningriigi troonipärijaga.

President Karis ja prints William arutasid Eesti ning Ühendkuningriigi koostööd kultuuri, digiarengu ja teaduse vallas ning rahvusvahelist julgeolekuolukorda.

Karis jagas Eesti digiriigi kogemusi ning rääkis e-teenustest igapäevases asjaajamises.

Eesti riigipea sõnul on Ühendkuningriik Euroopa jaoks asendamatu julgeolekupartner, kelle roll on võtmetähtsusega Euroopa stabiilsuse ja kaitse tugevdamisel.

President Alar Karis kohtus Windsori lossis prints Williamiga. Source: Vabariigi presidendi kantselei/Raigo Pajula

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

Tartu linnavalitsus plaanib uuendada Kastani tänavat. Remondi käigus langetatakse kiiruspiirangut, vähendatakse parkimiskohtade arvu ning luuakse eraldi liikluskoridor jalakäijatele ja jalgratturitele.

Mööda Kastani tänavat saab praegu jalutada näiteks Aparaaditehasesse ning tänav ühendab Karlova linnaosa Riia tänavaga. Ühtlasi kuulub Kastani tänav ka Tartu rattateede põhivõrku.

Linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul säilib Kastani tänaval tulevikus ühesuunaline liiklus, laiemaks muutuvad kõnniteed. Ka jalgrattad ja tõukerattad saavad eraldi ühesuunalise liikumiskoridori.

Aparaaditehase ees vähendatakse piirkiirust 20 kilomeetrini tunnis. Kaubaautodele luuakse Aparaaditehase ette eraldi peatumiskohad.

Tänava uuendustööd lähevad maksma 1,5 miljonit eurot ja tööd algavad 2027. aastal.

Aparaaditehas. Source: Jopp Creative

--

