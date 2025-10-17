Lihtsad uudised 17. oktoobril

Venemaa territooriumi läbivad teed jäävad suletuks

Lõuna-Eestis asuvad teed, mis kulgevad läbi Vene Föderatsiooni territooriumi, jäävad suletuks, kuni ehitatakse vajalikud ümbersõidud. Nii ütles peaminister Kristen Michal neljapäeval.

Valitsus on seisukohal, et ükski Eesti inimene ei pea sõitudeks kasutama Venemaa alasid, sest see on liiga riskantne.

Michali sõnul valmib riskantsest paigast ringi viiv Väikese saapa tee paari kuuga. RMK tee, mis on täna juba kasutuses, tehakse paremaks ja seda laiendatakse, kinnitas Michal.

Michal ütles, et teede laiendamise juures jätab riik uue tee rajamisel keskkonnamõjud hindamata.

Eelmise nädala reedel nähti Saatse Saapa läheduses mitut gruppi relvastatud vene sõjaväelasi. Politsei – ja Piirivalveamet otsustas Venemaa territooriumi läbiva tee julgeolekukaalutlustel sulgeda.

Saatse saapa ümbersõit. Source: Leevi Lillemäe/ERR

Eesti kehtestas sanktsiooni Narva muuseum juhi tagakiusajatele

Eesti kehtestas sissesõidukeelu kahele Moskva ametnikule, kes mõistsid Narva Muuseumi direktori Maria Smorževskihh-Smirnova Venemaal tagaselja kümneks aastaks vangi.

Smorževskihh-Smirnova ja tema meeskond on alates 2023. aastast riputanud Narva kindluse müüridele plakateid, mis kujutavad Vladimir Putinit sõjakurjategijana ja võrdlevad teda Hitleriga.

Välisminister Margus Tsahkna allkirjastas kolmapäeval otsuse, millega keelatakse prokurör Lyudmilla Balandinal ja kohtunik Dmitry Gordeevil Eestisse sisenemine.

Ministri sõnul on nad osalenud poliitiliselt motiveeritud kohtulikus tagakiusamises, rahvusvahelise õiguse rikkumises, Eesti suveräänsuse õõnestamises ja demokraatlike väärtuste ning inimõiguste mahasurumises

Välisminister Tsahkna hoiatas, et kui kiusatakse taga meie inimesi, kes julgevad vastu astuda Putini verise režiimi süngusele ja julmusele, on sellel tagajärjed.

Maria Smorževskihh-Smirnova juhitud Narva muuseum on riputanud linnuse Venemaa-poolsele küljele juba mitu aastat järjest 9. mail Putinit sõjakurjategijaks nimetava plakati. Source: Dmitri Fedotkin/ERR

Bussifirma kärpis toetuse puudumise tõttu Tartu-Riia reise

Lux Express otsustas reisijate väikese arvu tõttu vähendada väljumisi Tartu-Riia liinil.

Alates septembrist ei välju bussid hommikul kell 6.55 Tartust ja õhtul 17.45 Riiast.

Bussifirma juhatuse liige Ingmar Roos ütles, et selle reisi teenindamine tekitas aasta esimesel viiel kuul keskmiselt 7000-eurose puudujäägi kuu kohta.

Lux Express teatas Tartu linnale ja taristuministrile, et on valmis hommikuse Riia bussi väljumise taastama, kui seda doteeritaks septembrist maini 4500 euroga kuus. Kokku läheks selleks 40 000 eurot.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et ühistranspordiseaduse kohaselt toetab rahvusvahelist bussiliini riik, kuid samas ei ole välistatud ka kohaliku omavalitsuse toetus.

LuxExpressi buss. Source: ERR

Algasid kohalike omavalitsuste volikogude valimised

Kohalike valimiste valimispäev on pühapäev, 19. oktoober ning eelhääletamine on olnud võimalik alates esmaspäevast.

Neljapäeva õhtuks oli oma hääle andnud üle 20 protsendi valijatest ehk umbes 220 000 inimest.

E-hääli oli antud üle 141 000 ja paberhääli üle 73 000.

Riigi valimissteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et ilmselt kasvatab valimisaktiivsust Smart-ID kasutamise võimalus.

Tallinnas on valimisaktiivsus siiamaani olnud kõrgem kui eelmistel valimistel nelja aasta eest.

E-hääletamine KOV valimistel. Oktoober 2025. Source: Aili Vahtla/ERR

Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed 9100 külastajale

Möödunud nädalavahetusel toimus seitsmes arhitektuurifestival Open House Tallinn. Üle 490 sündmusega festival kogus enam kui 9100 külastust.

Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele ühe konkreetse linna põnevaid hooneid ja tuua arhitektuur inimestele lähemale.

Selleaastane Tallinna programm koosnes ekskursioonidest hoonetes, kus giididena astusid üles arhitektid, disainerid ja vabatahtlikud.

Ekskursioone korraldati Hundipea allasumi ja Paljassaare sadama piirkonnas, Suurbritannia saatkonnas, välisministeeriumis, Krulli kvartalis, NOEP Distillery's ja linnahallis.

Festivali produtsendi Aleksander Tali sõnul on oluline, et arhitektuurist ja linnaruumist huvitunud inimeste arv oleks igal aastal suur.

Open House Tallinn 2025. Source: Kaisa Kaer

