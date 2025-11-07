Lihtsad uudised 7. novembril

KAPO pidas kinni riigivastases kuriteos kahtlustatava mehe

Kaitsepolitsei pidas 4. novembril kinni Oleg Bessedini, keda kahtlustatakse riigivastases kuriteos.

Kahtlustuse kohaselt on Bessedin alates 2022. aastast teinud koostööd Vene Föderatsiooni eriteenistustega ja tegelenud Eesti-vastase mõjutustegevusega. Ühtlasi on Bessedin edastanud korduvalt sanktsioneeritud Venemaa meediakanalite sisu.

Bessedin on loonud ka venekeelse Facebooki-grupi "Tallinlased", mis tegeleb aktiivselt valeinfo levitamisega.

Kohtueelset menetlust korraldab kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.

Oleg Bessedin kohtus. Source: Priit Mürk/ERR

Eesti eemaldas Petseris sündinud kodanike passidest sünnikohana Venemaa

Politsei- ja piirivalveamet muutis hiljuti passi- ja ID-kaardi väljastamise praktikat Petseri maakonnas sündinud Eesti kodanikele. Kui varem kirjutati inimese sünnikohaks Venemaa, siis nüüd Eesti.

Siseminister Igor Taro ütles, et sai sellest probleemist teada juba aastaid tagasi ajakirjanikuna, kui mitmed Petserist pärit eestlased temaga ühendust võtsid. Nüüd, ministrina, sai ta ka midagi ette võtta.

Petseri maakond asub Setomaa ajaloolisel alal, mis jääb praegu Eesti ja Venemaa piirile. 1920. aasta Tartu rahulepingus tunnistati see Eesti osaks, kuid tänapäeva Eesti piiridest jääb see välja.

Paljud Eesti kodanikud, sealhulgas paljud setod, on sündinud Petseris ja selle ümbruses.

Eesti ID-kaart. Source: Siim Lõvi/ERR

Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

Eesti reageeris humoorikalt, kui Narva jõel sõitev Venemaa piirivalvekaater heiskas pühapäeval Wagneri rühmituse lipu.

Välisministeerium küsis oma säutsus, kas Wagner alustab taas marssi Moskvale või seekord hoopis Peterburi suunas, märkides, et jääb mulje nagu oleks Wagner Venemaa piirivalve üle võtnud.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Wagneri lipu lehvitamine näitab tegelikult Venemaa süsteemi lagunemist. Kaitseministeerium säutsus, et Venemaa uus strateegia näib olevat iseenda sisse tungida.

Wagneri rühmitus on Venemaa rahastatud palgasõdurite organisatsioon, mis sai tuntuks pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Seda juhtis Putini endine liitlane Yevgeny Prigožin, kes hukkus lennuõnnetuses 2023. aasta augustis.

Vene piirivalvekaater Wagneri lipuga Narva jõel. Source: Välisministeerium

Eesti mootorikütuste hinnasõda hakkab lõppema

Hiljutine kütusehindade tõus näitab, et Eesti tanklate hinnasõda võib olla lõppemas.

Diislikütuse hind tõusis nädalaga üle 30 sendi, jõudes esmaspäevaks 1,499 euroni liitri eest. Bensiin kallines 25 senti, makstes nüüd 1,599 eurot liitri eest.

Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht võrdles olukorda spordivõistlusega, kus sportlased finišis kokku kukuvad, sest on andnud endast kõik. Ta ütles, et turg on viimase kahe kuuga palju muutunud.

Septembris uut hinnastrateegiat alustanud Neste on oma eelisseisu kaotanud. Neste kaotas kliendisoodustused ja pakkus lihtsalt madalamaid hindu. Kui kliendisoodustused kaotati, öeldi, et madalam hind sisaldab juba allahindlust. Alan Vahu sõnul see argument enam ei toimi, sest ka teised tanklad loobusid oma soodustustest või vähendasid neid.

Alexela äriarendusjuht Tarmo Kärsna nõustus. Ta ütles, et hinnasõja ajal muutusid kütusehinnad väga odavaks, kuid nüüd taastavad tanklad oma tavapärase kasumimarginaali.

Tankla. Source: Ken Mürk/ERR

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

Kumu kunstimuuseum tähistab 50 aasta möödumist "Harku 1975" sündmusest. See oli Nõukogude okupatsiooni ajal toimunud mitteametlik näitus, mis sai ootamatult populaarseks ja tõi kohale bussitäite kaupa huvilisi.

Kuigi luba anti vaid seminari pidamiseks, panid osalejad üles ka kunstinäituse. Kuraator Liisa Kaljula sõnul meenutas toonane õhkkond lõpuks pigem rokk-kontserti kui teadus- ja kunstisündmust. Näitusel olnud tööd olid oma vormilt ja teostuselt väga uuenduslikud – tollase Eesti kunsti kontekstis lausa revolutsioonilised, ütles Kaljula.

"Harku 1975" oli ka murranguline, sest 1970. aastate lõpus muutus Eesti kunstielu vabamaks. Palju sellest, mis varem oli keelatud, jõudis nüüd juba ametlikele näitustele.

Kumu neljanda korruse Projektiruum 3-s on nüüd väljas peaaegu täpne koopia toonase näituse ülesehitusest. Külastajad saavad tunda selle ajaloolise sündmuse energiat ja mõju. Näitus jääb avatuks järgmise aasta oktoobrini.

Leonhard Lapin. Kunstisündmus "Harku 1975" plakat. 1975. Eesti Kunstimuuseum. Source: Art Museum of Estonia

--

