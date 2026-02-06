Lihtsad uudised 6. veebruaril

Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega kaubalaeva

Eesti ametivõimud pidasid teisipäeval kinni konteinerlaeva, mis võis olla seotud Lõuna-Ameerikast pärit salakaubaveoga.

Maksu- ja tolliameti, politsei eriüksuse ning mereväe töötajad pidasid kaubalaeva "Baltic Spirit" kinni kolmandal veebruaril kell 17.10 .

Laev sõitis Bahama lipu all Naissaare lähedal Eesti põhjarannikul. Alus oli teel Venemaale.

Maksu- ja tolliameti andmetel võidi alust kasutada salakaubaveoks.

Pärast 10 tundi kestnud kontrolli vabastati laev neljapäeval ja see sai oma teekonda jätkata.

Eesti avas Kiievis mobiilse kriisikeskuse

Neljapäeval, viiendal veebruaril, avati Kiievis Eesti rahastatud mobiilne kriisikeskus. See abistab elanikke, kes on Venemaa raketirünnakute tõttu jäänud korduvalt elektri ja kütteta, seda viimase 16 aasta külmimal talvel.

Kriisikeskus Võitmatuse punkt avati Troještšõna linnaosas. See on esimene kolmest punktist, mis avatakse Ukraina pealinnas Eesti toetusel.

Eesti välisministeeriumi teatel pakub keskus lähedalasuvate kortermajade elanikele hädavajalikku abi pikemate või sagedaste elektri- ja küttekatkestuste ajal.

Keskused rajasid Eesti vabaühendus Mondo ja selle Ukraina partner Dobrobat välisministeeriumi ning annetajate toel.

Mondo juhatuse liige Triinu Ossinovski ütles, et tänavune talv on ukrainlaste jaoks kogu pika sõja kõige raskem. Aastatepikkused rünnakud energia- ja kommunaaltaristule on viinud kogu süsteemi kokkuvarisemise äärele.

Eesti kurlingupaar sai olümpial esimese võidu

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill said oma esimese võidu Milano Cortina taliolümpial Itaalias. Nad võitsid Rootsit 7:5 ja tegid tasa kahe aasta taguse kaotuse.

See oli paari kolmas mäng turniiril, mis algas juba enne reedest avamistseremooniat.

Alagrupis mängivad omavahel kümme riiki ning neli paremat pääsevad teisipäeval medalimängudele.

Kaldvee ja Lill mängivad reedel järgmise kohtumise korraldajamaa Itaalia vastu. Pärast seda on neil veel viis alagrupimängu.

Teised osalevad riigid on Kanada, Tšehhi, Soome, Norra, Lõuna-Korea ja USA.

Lääne-Eestis kasutavad kohalikud inimesed mitteametlikke jääteid

Läänemaa kohalikud elanikud on pika külmaperioodi ajal ise teinud jääteid. Ametnikud hoiatavad autojuhte, et nende kasutamine pole ohutu.

Esimest korda mitme aasta jooksul on talv olnud nii külm, et meri on Rohuküla ja Vormsi vahel piisavalt paksu jääkattega. Möödunud nädalavahetusel hakkasid juhid jääle sõitma ja huvi on olnud suur, teatas "Aktuaalne kaamera".

Jääteedel ei ole liiklusmärke ja keegi ei mõõda regulaarselt jää paksust, nagu seda tehakse Transpordiameti hallatavatel teedel.

Ameti Lääne piirkonna juht Hannes Vaidla ütles, et ei soovita mingil juhul minna jääteele, mida ei ole ametlikult avatud.

Tänavune talv on viimaste aastakümnete külmim

Keskkonnaagentuuri andmetel oli selle aasta jaanuar 25 aasta külmemate hulgas. Keskmine õhutemperatuur oli jaanuaris -7,8 kraadi, samas kui pikaajaline keskmine on -3,1 kraadi.

Viimase kahe kümnendi jooksul on jaanuar olnud külmem vaid 2010. aastal, mil keskmine temperatuur oli -11,4 kraadi. 2016. aastal mõõdeti keskmiseks -7,7 kraadi.

Kõige külmem oli ilm 6. jaanuaril Jõgeval, kui mõõdeti -26,8 kraadi. Kõige soojem oli Ruhnu saarel 3. jaanuaril, kui kraadiklaas näitas +3,1 kraadi.

Keskkonnaagentuuri sõnul püsivad miinuskraadid veebruari lõpuni.

