Lihtsad uudised 27. veebruaril

Eesti tähistas iseseisvuse 108. aastapäeva

Eesti iseseisvuse 108. aastapäeva tähistati teisipäeval üritustega üle kogu riigi ja ka välismaal.

Tallinnas algas päev kell 7.32 lipu heiskamisega Pika Hermanni tornis.

Samasuguseid aastapäeva tähistamise ettevõtmisi toimus Narvas, Tartus, Sillamäel ja mujal Eestis.

Kell 12 toimus Tallinnas, Vabaduse väljakul, kaitseväe paraad. Osales tuhatkond reservväelast, ajateenijaid, vabatahtlikke ning Eesti liitlasi USAst, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt.

Õhtul korraldas president Alar Karis Estonia kontserdisaalis vastuvõtu sadadele külalistele.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toompeal Kuberneri aias. Source: Ken Mürk/ERR

President Volodõmõr Zelenskõi soovis Eestile head iseseisvuspäeva

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi õnnitles teisipäeval Eestit iseseisvuspäeva puhul, kui peaminister Kristen Michal viibis ametlikul visiidil Kiievis.

Michal salvestas Kiievis kohtumisel Zelenskõiga lühikese videopöördumise.

Videos soovis Michal eestlastele head iseseisvuspäeva eesti keeles ning Zelenskõi ütles oma tervituse inglise keeles.

Peaminister külastas Kiievit koos Põhja- ja Balti riikide juhtidega NB8 koostöö raames.

Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu 24. veebruaril 2022. Eesti kuulutas iseseisvuse välja samal kuupäeval 1918. aastal, teisipäeval tähistati Eestis vabariigi 108. aastapäeva.

Peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Source: Presidendi kantselei

ÜRO peakorteris avati Eesti lasteraamatute illustratsioonide näitus

24. veebruaril avati New Yorgis, ÜRO peakorteris, Eesti kaasaegse lastekirjanduse illustratsioonide näitus.

Näitusel on 23 pilti lasteraamatutest, mis on seotud ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetega.

Nende hulka kuuluvad lapse õigus haridusele, kaitsele, identiteedile, osalemisele ja arengule.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et kirjandusel on olnud Eestis ajalooliselt väga oluline roll ning lastekirjandus on üks Eesti tugevamaid kultuurivaldkondi.

Näitus annab rahvusvahelisele publikule võimaluse tutvuda Eesti lastekirjanduse mitmekesisusega.

New Yorgis ÜRO peakorteris esitletakse Eesti lastekirjanduse illustratsioon. Source: Eesti Lastekirjanduse Keskus

Päästeamet hoiatab Emajõe jääle mineku eest

Päästeamet kutsub Tartu elanikke hoiduma minemast Emajõe jääle, sest kevadine sula on lähedal ja jää võib kergesti murduda.

Pika külmaperioodi tõttu jäätus jõgi veebruaris nii, et inimesed said seal kõndida ja jalgrattaga sõita.

Temperatuuri tõustes üle nulli muutub jää aga ohtlikumaks.

Sel nädalal kukkus 12-aastane poiss turuhoone lähedal läbi jää, kuid pääses ise välja, kirjutas Lõuna-Postimees.

Jõel läbi jää kukkumine on eriti ohtlik, sest vool võib inimese kiiresti jää alla viia ja päästmine muutub väga raskeks.

Emajõgi 23. veebruaril. Source: Siim Lõvi / ERR

Meteoroloogi sõnul lõpeb külmalaine sel nädalal

Pikk talvine külmalaine on lõppemas ning märts tuleb niiske ja muutliku ilmaga, ütles Keskkonnaagentuuri peameteoroloog Taimi Paljak.

Paljaku sõnul lõppes detsembris alanud tugev külm veebruari viimasel neljapäeval.

Edaspidi on ilm pigem niiske ning temperatuur kõigub nulli ümber, ütles ta saates "Terevisioon".

Päeval püsib temperatuur üle nulli, kuid öösel võib langeda alla nulli.

Meteoroloogid ei oska öelda, kas külmale talvele järgneb kuum suvi, sest varasemad andmed ei anna kindlat vastust.

Inimesed Tallinna lahe jääl 2026. aasta jaanuaris. Source: Ken Mürk/ERR

