Lihtsad uudised 13. veebruaril

Saaremaa ja Hiiumaa vahel avati jäätee

Transpordiamet avas pühapäeval 17 kilomeetri pikkuse jäätee Eesti kahe suurima saare, Hiiumaa ja Saaremaa, vahel.

Jäätee loob saarte elanikele ka võimaluse pääseda mandrile, sest parvlaevaliiklust häirib merejää.

Ajutine tee avati pühapäeval kell üheksa hommikul. Tee kulgeb üle jäätunud mere Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaal asuva Triigi vahel.

Pärastlõunaks oli mõlemal pool teed autodest järjekord. Hiiumaal ootas umbes 20 autot ja Saaremaal umbes 60 autot.

Jääteed võivad kasutada sõidukid, mis kaaluvad alla 2,5 tonni. Transpordiamet jälgib pidevalt jää olukorda ja võimalikke pragusid.

Saaremaa-Hiiumaa jäätee. Source: Margus Muld/ERR

Politsei käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

Politsei- ja Piirivalveamet lõi uue võrgustiku, et vähendada telefonipettuste levikut. Eestlased on viimastel aastatel kaotanud petturitele kümneid miljoneid eurosid.

Võrgustiku esimene kohtumine toimus kolmapäeval. Osalesid politsei- ja piirivalveameti, teiste riigiasutuste, pankade ja telekomiettevõtete esindajad.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et pettuste vastu võitlemine vajab kõigi partnerite koostööd.

Ta lausus, et lihtsalt öeldes peame tegema petturite tegutsemise Eestis võimalikult keeruliseks.

Järgnevatel kohtumistel arutatakse näiteks maksete aeglustamist, kiirmenetluse võimalikkust ning uusi seadusemuudatusi pettuste vastu võitlemiseks.

Egert Belitšev. Source: Siim Lõvi /ERR

Pagulasabi korraldab Ukraina toetuseks talisupluse väljakutse

Eesti Pagulasabi korraldab külmas vees ujumise väljakutse Ukraina toetuseks. Eesmärk on juhtida tähelepanu rasketele tingimustele Ukrainas ja koguda annetusi abivajajatele.

Venemaa rünnakud energiataristule ja viimase 16 aasta kõige külmem talv on jätnud miljonid ukrainlased kütteta.

Pagulasabi kutsub inimesi ujuma külmas vees turvalises ja selleks mõeldud kohas ning jagama oma kogemust sotsiaalmeedias.

Samuti julgustatakse tegema annetust, et toetada organisatsiooni kriisi- ja evakuatsioonikeskusi Ukrainas.

Talisupluse väljakutse kestab veebruari lõpuni.

Talisuplejad. Source: ERR

Narva uus üldplaneering keskendub jõeäärele ja kesklinna alale

Narva linn kinnitas uue üldplaneeringu. Plaan keskendub linna arendamisele rohkem kesklinnas, kuid jätab ruumi ka tulevikuks – näiteks võimaliku trammiühenduse jaoks Narva-Jõesuuga.

Varasemad plaanid nägid Narvat kasvava linnana ja püüdsid ehitustegevust piirates kasvu pidurdada. Uus plaan lähtub aga linna praegusest olukorrast.

Piirilinn kaotab igal aastal umbes 1000 elanikku. Praegu elab Narvas veidi üle 50 000 inimese, kuigi linn on ehitatud 80 000 elanikule.

Narva arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno ütles, et linn muudab teadlikult oma suunda.

Jõeäär ja kesklinn määratakse peamisteks arenduspiirkondadeks. Sinna rajatakse kõik suuremad avalikud hooned.

Plaan jätab võimaluse ka tulevaseks trammiühenduseks lähedalasuva kuurortlinna Narva-Jõesuuga. Ametnike sõnul ei ole trammi rajamine siiski lähiajal plaanis.

Jõeäärne Narva. Source: Helen Wright / ERR

Laupäeval toimub Eesti Laulu finaalkontsert

Laupäeval astuvad Eesti Laulu finaalis lavale 12 artisti, kes kõik soovivad saada Eesti järgmiseks esindajaks Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Võitja läheb Tommy Cashi jälgedes ja esindab Eestit mais Viinis toimuval Eurovisioonil.

Proovid toimusid kolmapäeval ja neljapäeval Tallinnas Unibet Arenal.

Eelmisel aastal sai Tommy Cash Eurovisioonil kolmanda koha, jõudes oma looga "Espresso Macchiato" finaali.

Eesti Laulu saab otse vaadata ETV kanalil.

Eesti Laul 2026 proovid. Source: Ken Mürk/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!