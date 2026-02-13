X!

Lihtsad uudised 13. veebruaril

News
Photo: Ken Mürk/ERR
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Saaremaa ja Hiiumaa vahel avati jäätee

Transpordiamet avas pühapäeval 17 kilomeetri pikkuse jäätee Eesti kahe suurima saare, Hiiumaa ja Saaremaa, vahel.

Jäätee loob saarte elanikele ka võimaluse pääseda mandrile, sest parvlaevaliiklust häirib merejää.

Ajutine tee avati pühapäeval kell üheksa hommikul. Tee kulgeb üle jäätunud mere Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaal asuva Triigi vahel.

Pärastlõunaks oli mõlemal pool teed autodest järjekord. Hiiumaal ootas umbes 20 autot ja Saaremaal umbes 60 autot.

Jääteed võivad kasutada sõidukid, mis kaaluvad alla 2,5 tonni. Transpordiamet jälgib pidevalt jää olukorda ja võimalikke pragusid.

Saaremaa-Hiiumaa jäätee. Source: Margus Muld/ERR

Politsei käivitas kelmuste tõkestamiseks partnerite võrgustiku

Politsei- ja Piirivalveamet lõi uue võrgustiku, et vähendada telefonipettuste levikut. Eestlased on viimastel aastatel kaotanud petturitele kümneid miljoneid eurosid.

Võrgustiku esimene kohtumine toimus kolmapäeval. Osalesid politsei- ja piirivalveameti, teiste riigiasutuste, pankade ja telekomiettevõtete esindajad.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et pettuste vastu võitlemine vajab kõigi partnerite koostööd.

Ta lausus, et lihtsalt öeldes peame tegema petturite tegutsemise Eestis võimalikult keeruliseks.

Järgnevatel kohtumistel arutatakse näiteks maksete aeglustamist, kiirmenetluse võimalikkust ning uusi seadusemuudatusi pettuste vastu võitlemiseks.

Egert Belitšev. Source: Siim Lõvi /ERR

Pagulasabi korraldab Ukraina toetuseks talisupluse väljakutse

Eesti Pagulasabi korraldab külmas vees ujumise väljakutse Ukraina toetuseks. Eesmärk on juhtida tähelepanu rasketele tingimustele Ukrainas ja koguda annetusi abivajajatele.

Venemaa rünnakud energiataristule ja viimase 16 aasta kõige külmem talv on jätnud miljonid ukrainlased kütteta.

Pagulasabi kutsub inimesi ujuma külmas vees turvalises ja selleks mõeldud kohas ning jagama oma kogemust sotsiaalmeedias.

Samuti julgustatakse tegema annetust, et toetada organisatsiooni kriisi- ja evakuatsioonikeskusi Ukrainas.

Talisupluse väljakutse kestab veebruari lõpuni.

Talisuplejad. Source: ERR

Narva uus üldplaneering keskendub jõeäärele ja kesklinna alale

Narva linn kinnitas uue üldplaneeringu. Plaan keskendub linna arendamisele rohkem kesklinnas, kuid jätab ruumi ka tulevikuks – näiteks võimaliku trammiühenduse jaoks Narva-Jõesuuga.

Varasemad plaanid nägid Narvat kasvava linnana ja püüdsid ehitustegevust piirates kasvu pidurdada. Uus plaan lähtub aga linna praegusest olukorrast.

Piirilinn kaotab igal aastal umbes 1000 elanikku. Praegu elab Narvas veidi üle 50 000 inimese, kuigi linn on ehitatud 80 000 elanikule.

Narva arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno ütles, et linn muudab teadlikult oma suunda.

Jõeäär ja kesklinn määratakse peamisteks arenduspiirkondadeks. Sinna rajatakse kõik suuremad avalikud hooned.

Plaan jätab võimaluse ka tulevaseks trammiühenduseks lähedalasuva kuurortlinna Narva-Jõesuuga. Ametnike sõnul ei ole trammi rajamine siiski lähiajal plaanis.

Jõeäärne Narva. Source: Helen Wright / ERR

Laupäeval toimub Eesti Laulu finaalkontsert

Laupäeval astuvad Eesti Laulu finaalis lavale 12 artisti, kes kõik soovivad saada Eesti järgmiseks esindajaks Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Võitja läheb Tommy Cashi jälgedes ja esindab Eestit mais Viinis toimuval Eurovisioonil.

Proovid toimusid kolmapäeval ja neljapäeval Tallinnas Unibet Arenal.

Eelmisel aastal sai Tommy Cash Eurovisioonil kolmanda koha, jõudes oma looga "Espresso Macchiato" finaali.

Eesti Laulu saab otse vaadata ETV kanalil.

Eesti Laul 2026 proovid. Source: Ken Mürk/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Johannes Voltri

Related

news in simple estonian

listen: radio tallinn

watch: jupiter

About us

ERR News is the English-language service of Estonian Public Broadcasting, run by a fully independent editorial team.

To read up on ERR News' comments rules and to contact ERR's other services, please follow the link below.

Staff, contacts & comments

Latest news

17:29

Viljandi Lights festival returns this weekend with art and light displays

17:05

Blizzard conditions mean planned Kihnu, Vormsi ice roads will not now open

16:28

Owners looking for new solution for Pirita TOP building complex

16:26

Isamaa and Center only parties to see rise in support in February

15:58

Changing Tallinn showcase property name cost several thousand euros

15:53

European court accepts Estonian MP's financial information leak complaint

15:27

Work on Estonia's first-ever wine grape underway

15:12

Annual Museum Rat awards honor Estonia's top museum work

14:48

Estonians 28th and 34th in Milano Cortina Winter Olympics men's 10K freestyle ski

14:46

Blogger shares tips for baking the perfect vastlakuklid for Shrove Tuesday

be prepared!

Most Read articles

12.02

Estonia's largest cheesemaker files for bankruptcy Updated

12.02

ISS expels Russian citizen it says planned attack on Estonia

11.02

No Estonian 'bombshell' from Jeffrey Epstein files release so far

12.02

Conscripts with insufficient Estonian language skills to be sent on courses

12.02

Estonia to procure another 12 CAESAR self-propelled howitzers

12.02

Foreign intel chief: Russian economy vulnerable to every new sanctions package

12.02

Shipping line Tallink to make layoffs

08.02

Gallery: Ice road opens between Estonia's biggest islands as cold snap continues

10.02

Experts: Continuation of war in Ukraine increasing instability in Russia

13:03

Estonia moves its ambassador from Georgia to Armenia

public broadcasters launch news portal

useful information

Top
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo