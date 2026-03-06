Lihtsad uudised 6. märtsil

Eesti jääb kõrvale paraolümpiamängude avatseremooniast

Eesti delegatsioon ei osale reedel toimuval tali-paraolümpiamängude avatseremoonial. Põhjuseks on see, et mängudel osalevad ka Venemaa ja Valgevene sportlased oma riigilippude all.

Eesti liitub umbes kümne riigiga, kes samuti avatseremoonial ei osale. Nende hulgas on Ukraina, Läti, Leedu ja Soome.

Eesti Paralümpiakomitee esindajad ei osale ka ühelgi ametlikul vastuvõtul.

"Oleme solidaarsed Ukraina delegatsiooni ja rahvaga," ütles komitee president Monika Haukanõmm.

Eesti Rahvusringhääling ERR ei näita paraolümpia ava- ega lõputseremooniat ühelgi oma kanalil.

Kunstivaldkonna oümpiamängudeks nimetatud Veneetsia biennaal lubab seekord biennaalile ka Venemaa ametlikud kunstnikud.

Eesti avaldab koos teiste Euroopa riikidega survet Itaalia valitsusele, kuna on küsitav, kas selliseid otsused vastavad Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtetele.

Milano Cortina taliolümpiamängude avatseremoonia. Source: Kiur Kaasik/Delfi Meedia

Keskmine palk tõusis 2025. aastal 2092 euroni

Eestis oli 2025. aastal keskmine brutokuupalk 2092 eurot. See on 5,6 protsenti rohkem kui aasta varem, teatas statistikaamet.

Neljandas kvartalis oli keskmine brutokuupalk 2155 eurot. See on 4,5 protsenti rohkem kui 2024. aasta samal ajal.

Statistikaameti juhtivanalüütik Krista Vaikmets ütles, et palgakasv aeglustus 2025. aastal.

"Olgugi et palgakasv ei olnud 2025. aastal enam nii suur kui eelnevatel aastatel, tõusis brutokuupalk siiski kõikides maakondades," sõnas Vaikmets.

Kõige suurem palgakasv oli Valga, Põlva ja Rapla maakonnas. Seal kasvas brutopalk eelmisel aastal üle 6,5 protsendi.

Raha. Source: Siim Lõvi/ERR

Eesti saatkonnahoone Abu Dhabis sai raketi- ja droonirünnakus kahjustada

Abu Dhabis asuv kõrghoone, kus paikneb Eesti saatkond, sai nädalavahetusel Iraani drooni- ja raketirünnakutes kahjustada.

USA ja Iisrael alustasid õhurünnakuid Iraani vastu laupäeval, tabades mitut sihtmärki.

Teheran vastas rünnakutele ja tulistas rakette piirkonnas asuvate Iisraeli ning USA baaside pihta. Rünnakud toimusid Iisraelis, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis, Bahreinis ja Kataris.

Välisminister Margus Tsahkna ütles pühapäeval, et Abu Dhabis asuv saatkonnahoone sai samuti tabamuse.

Tema sõnul on kõik saatkonna töötajad terved.

Tsahkna lisas, et välisministeerium tegeleb ööpäevaringselt sellega, et aidata välismaal olevaid Eesti kodanikke ja tuua neid koju tagasi.

Reisilennuk. Foto on illustratiivne. Source: Ken Mürk/ERR

Vene jäälõhkuja sisenes loata Eesti territoriaalvetesse

Eesti kutsus välja Venemaa asjuri, kuna Vene jäälõhkuja sisenes eelmisel nädalal loata Eesti territoriaalvetesse.

28. veebruaril sisenes Venemaa jäälõhkuja Murmansk Soome lahes Vaindloo saare lähedal neljaks minutiks Eesti territoriaalvetesse.

Välisministeeriumi sõnul tehti seda selleks, et aidata tankeril Olympic Friendship jääst vabaneda.

Ministeeriumi ja Eesti mereväe teatel ei olnud neid jäälõhkuja sisenemisest ette teavitatud. Samuti ei vastanud alus Eesti mereväe raadiosidele.

Teisipäeval kutsus välisministeerium Venemaa asjuri välja ja andis talle üle diplomaatilise noodi.

Venemaa jäämurdja Murmansk Helsingi sadamas. Source: Christopher Michel/CC BY 2.0

Paavo Järvist saab Londoni Filharmooniaorkestri peadirigent

Eesti dirigendist Paavo Järvist saab Londoni Filharmooniaorkestri uus peadirigent.

Orkester teatas teisipäeval, et Järvi alustab tööd 2028–2029 hooajal. Ta vahetab välja praeguse peadirigendi Edward Gardneri.

63-aastane Järvi kuulub tuntud dirigentide perekonda ja on Londoni Filharmooniaorkestriga juba koostööd teinud.

Esimest kohtumist meenutades ütles ta: "Kohe oli selge, et sobime hästi kokku ja meie vahel on energiat."

Järvi on töötanud paljude maailma tipporkestritega, nende seas Tokyo NHK sümfooniaorkester ja Orchestre de Paris.

Paavo Järvi. Source: Tõiv Jõul

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!