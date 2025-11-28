X!

Lihtsad uudised 28. novembril

Photo: ERR/ Uku Peterson
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eestis oli keskmine palk 2025. aasta kolmandas kvartalis 2075 eurot.

Statistikaameti teatel tõusis brutokuupalk aastaga 5,9 protsenti.

Palgad kasvasid sama kiiresti kui teises kvartalis, kuid aeglasemalt kui 2024. aasta kolmandas kvartalis.

See tähendab, et aastases võrdluses palgakasv aeglustus, ütles Statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk.

Ta lisas, et teises kvartalis makstakse töötajatele harilikult rohkem lisatasusid (näiteks puhkusetasud), mistõttu ongi kolmanda kvartali keskmine palk võrreldes teise kvartaliga tavaliselt madalam.

€50 bills. Source: Ken Mürk/ERR

Tallinnas valmis renoveeritud Lastekodu tänav

Lõppesid Lastekodu tänava remonditööd, mis kestsid enam kui aasta.

Liikluse rahustamiseks tõsteti uuel tänaval ristmikke ning ehitati uued kõnni- ja rattateed.

Mürataseme alandamiseks kehtib tänaval nüüd kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis.

Lisaks rajas linn Lastekodu tänavale uue valgustuse ning istutas hulgaliselt uusi puid ja põõsaid, paigaldas uusi rattahoidikuid ja rattamaju.

Tööd algasid 2024. aasta juunis. Linnavalitsus tegi töövõtjale aga mitmeid etteheiteid, eelkõige oli kommunaalamet rahuolematu tööde kvaliteediga.  

Lastekodu tänav after reconstruction. Source: Siim Lõvi /ERR

Eesti uued Škoda rongid hakkavad sõitma sel laupäeval

Eesti raudteedele jõudvad uued Škoda reisirongid teevad esimesed reisid sel laupäeval.

Rongid saabusid Eestisse suvel ning neid on sellest ajast peale raudteel katsetatud.

Reisijaid hakkavad uued rongid esialgu vedama Tallinna ja Klooga vahelisel liinil.

Uued pikamaarongid hakkavad Elroni uuel liinil Tallinna ja Tapa vahet sõitma tuleva  aasta alguses.

Tartu suunal Tapalt edasi uued rongid aga praegu sõita ei saa, sest raudtee liiklusjuhtimissüsteem vajab veel ümberehitamist.

One of Elron's new regional trains at the Škoda Group factory in Ostrava. Source: Elron

Tallinna Vanalinnas avati talviseks hooajaks uisuväljak

Neljapäeval avati talihooajaks Vanalinna uisuplats.

Harju tänaval asetsev uisuväljak on Tallinna Spordikeskuse juhi Tarvi Pürni sõnul pealinna enimkasutatav.

Lasnamäe ja Mustamäe platsid on uisutajaid oodanud juba oktoobri lõpust, Nõmme ja Pirita väljakud aga novembrist.

Lisaks on avatud ka Telliskivi Kvartali uisuväljak.

Tallinnas jäävad tunnise uisutamise hinnad 6.90 ja 10.90 euro vahele.

Vanalinna uisuplats jääb avatuks märtsi lõpuni, samas kui teised linna uisuplatsid suletakse märtsi keskel.

Skaters on the Harju tänav ice rink in Tallinn's Old Town- Source: Tallinna Kesklinna Valitsus

Uus näitus toob fookusesse Voltaire'i mõju Eesti kultuuriloole.

Tartus avati uus näitus, mis uurib Prantsuse kultuuri ning kirjaniku ja filosoofi Voltaire'i mõju Eesti kultuuriajaloole. Näitusel on kunstiteoseid, mida pole selles piirkonnas varem näidatud.

Väljapanek hõlmab haruldasi esemeid kogudest, mida hoitakse muuseumides ja raamatukogudes Eestis, Lätis, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Näha saab raamatuid, käsikirju, kunstiteoseid ja arhiivimaterjale.

Näituse kuraator Sophie Turner ütles, et fookus on Prantsuse kultuuripärandil Eestis ning Euroopa riikide kultuuride omavahelistel seostel – eelkõige prantsuse ja saksa kultuuri vahel.

Turneri sõnul kutsub näitus vaatama ja mõtlema, mis need teosed on, kuidas need Eestisse jõudsid ja mida need meile räägivad.

Näitus avati 22. novembril ja jääb Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis avatuks kuni 17. maini 2026.

The "Voltaire: Making History" exhibition at the University of Tartu Art Museum. Source: Uku Peterson

--

Editor: Helen Wright

