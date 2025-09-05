X!

Lihtsad uudised 5. septembril

News
Photo: ERR News
News

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.

Eesti on endiselt euroala kõrgeima inflatsiooniga riik

Eurostati augusti kiirhinnangu kohaselt oli inflatsioon Eestis taas euroala kiireim.

Inflatsioon kiirenes eelmise aasta augustiga võrreldes 0,6 protsendipunkti võrra 6,2 protsendini.

Eesti hinnatõus on olnud eurot kasutavate riikide seas suurim juba mitmel järjestikusel kuul.

Eurotsooni keskmine inflatsioonimäär kiirenes augustis 0,1 protsendipunkti võtta 2,1 protsendini.

Kõige enam panustasid euroala hinnatõusu toidu- joogi ja tubakatooted.

Supermarket checkout. Source: Priit Mürk/ERR

Zooloogid kahtlevad, kas Lõuna-Eestis tõesti nähti puumat

Ekspertide meelest on ebatõenäoline, et Lõuna-Eestis võiks vabalt ringi joosta puuma ning nad usuvad, et pigem nägid inimesed ilvest.

Loomakaitse selts jagas ühismeedias teadet, et Rõuge lähedal Kagu-Eesti metsades märgati puumat.

Zooloog Mati Kaal kahtles, kas tegu on ikka puumaga. Ta rääkis, et inimesed ei tunne loomi just kõige paremini.

Ta ütles, et vaevalt, et tegu oli lihtsalt suure kodukassiga, kuid tegu võis olla hoopis ilvesega. Ta märkis, et ilves võib küll selline välja näha, et inimesed teda puumaks peaksid.

Kaal selgitas, et kui peaks selguma, et tegemist on tõepoolest puumaga, on loom tõenäoliselt valla pääsenud mõnest loomaaiast või loomapargist.

A puma, or cougar. The species is classified as near-threatened by the IUCN (photo is illustrative). Source: Pixabay

Putukaväila esimene lõik on nüüd külastajatele avatud

Teisipäeval avati külastajatele Tallinnas 14-kilomeetri pikkuse Putukaväila esimene lõik koos jalg- ja jalgrattateede, mänguväljakute ja sportimisvõimalustega.

Putukaväil on Põhja-Tallinnast Hiiule viiv rohealade koridor, mis toetab pealinna bioloogilist mitmekesisust.

Esimene valminud lõik rajati alale, mis oli enne tühermaa. See lõik ühendab Ristiku tänavat Kolde puiesteega.

Lisaks ratta- ja jalgteedele palistavad Putukaväila välijõusaalid, petanki väljakud, lauatennise lauad, võrk- ja korvpalliplatsid ja mitu mänguväljakut.

Piirkonnas on loodussõbralikud valguslahendused, avalikud käimlad ja Tallinna Vee rajatud joogivee purskkaevud.

The opening ceremony of the Pollinator Highway. Source: Tallinn City Government

Päästeamet annetas Ukrainale viis tuletõrjeautot

Päästeamet annetas Ukraina Lvivi linnale viis tuletõrjeautot, millega Venemaa jätkuva sõja tingimustes elusid päästa.

Päästeautod teenisid eelnevalt Pärnu-Jaagupi, Rapla, Narva ja Pirita päästekomandodes. Korvtõstukauto oli enne Tallinnas Lasnamäel.

Ukrainlastele saadeti ka tuletõrjevarustust, lõikeriistu, mootorpumpasid, generaatoreid ja puure.

Kogu varustus vaadati enne Ukrainasse saatmist üle, vajadusel seda ka hooldati ja remonditi.

Päästeameti peadirektor Margo Klaos ütles, et Ukraina päästjad on sõjas kohutavalt kannatanud ja vajavad rohkem varustust.

Estonia's Rescue Board donated Four fire trucks and one aerial platform truck to Ukrainian fire fighters in Lviv on August 25, 2025. Source: Päästeamet

--

Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Johannes Voltri

