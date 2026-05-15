Lihtsad uudised 15. mail

Nõusolekuseaduse eelnõu liigub Riigikogus edasi

Riigikogu õiguskomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, mille järgi on nõusolekuta seksuaalvahekord vägistamine.

Komisjoni esimees Madis Timpson ütles, et pärast esimest lugemist ja arutelusid huvigruppidega sai selgeks, et eelnõu vajab täiendamist.

Olulisemad muudatused puudutavad nõusoleku ja seksuaalse teo selgemaid määratlusi.

Timpsoni sõnul annab riigikogu selle eelnõuga ühiskonnale selge sõnumi, et nõusolekuta seksuaalvahekord on vägistamine.

Kui seadus vastu võetakse, hakkab see kehtima 1. jaanuaril 2027.

Riigikogu.

Piiripunktid jäävad ka suvel öötundideks suletuks

Eesti idapiiri piiripunktid jäävad ööseks suletuks veel kolmeks kuuks. Narvas muutuvad piirangud veel rangemaks.

Koidula ja Luhamaa piiripunktid on veebruarist alates olnud avatud ainult kella 7–19. Valitsus otsustas piiranguid pikendada kuni 31. augustini.

Piirangud kehtestati pärast korduvaid Eesti piiri rikkumisi Venemaa poolt.

Alates 15. juunist lühendatakse ka Narva-1 piiripunkti lahtiolekuaega. Praegu on piiripunkt avatud kella 7–23, edaspidi aga kella 7–19.

Siseminister Igor Taro ütles, et kolm kuud tagasi tehtud otsus oli õige, sest Venemaa käitumine ei ole muutunud.

Luhamaa piiripunkt.

Eesti jäi Eurovisiooni finaalist välja

Eesti ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud teisipäeva õhtul Eurovisiooni lauluvõistluse finaali. Viinis toimunud esimeses poolfinaalis esitas tüdrukutebänd loo

"Too Epic To Be True", kuid jäi finaalist välja koos Portugali, Gruusia, Montenegro ja San Marinoga.

Vanilla Ninja ütles pärast esinemist, et andis laval endast kõik ja on selle üle uhke.

"Muidugi tahtsime finaali jõuda, kuid seekord see ei õnnestunud," ütlesid muusikud ning tänasid Eesti inimesi toetuse eest.

Eesti delegatsiooni juht Riin Vann ütles, et on väga uhke nii Vanilla Ninja kui ka kogu Eesti meeskonna üle.

Vanilla Ninja Eurovisiooni poolfinaalis.

Tartu Kompanii tänav muutus suveks jalakäijate alaks

Tartu kesklinnas asuv Kompanii tänav muudeti suveks autovabaks jalakäijate alaks.

Raekoja platsi kõrval olev tänavaosa on nüüd liiklusele ja parkimisele suletud septembri lõpuni.

Uue lahenduse eesmärk on tuua inimesed rohkem tänavale ning toetada kohalikke ettevõtteid ja kultuurielu.

Tänavale lisati istekohti, haljastust, rattahoidjaid ja kohvikute välialasid.

Liiklus suleti lõigul Raekoja platsist Küütri tänavani 7. mail. Tänav avatakse autodele uuesti 1. oktoobril.

Kompanii tänav Tartus.

Eesti Pank annab välja 2-eurose Sipsiku mündi

Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusse kahe-eurose mündi, mis on pühendatud armastatud lasteraamatutegelasele Sipsikule.

Kirjanik Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loodud Sipsik on olnud tuntud juba 65 aastat ning jõudnud ajakirjast Täheke raamatutesse ja filmidesse.

Mündi kujundus põhineb Edgar Valteri loomingul ning selle aitas mündile kohandada disainer Ivar Sakk.

Sipsiku auks vermiti Leedu rahapajas üks miljon münti. Mündid kehtivad maksevahendina kogu euroalal ja jõuavad inimesteni pankade ja poodide kaudu.

Sipsik kaheeurosel mündil.

