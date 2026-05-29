Lihtsad uudised 29. mail

GPS-i segamine on Eesti lähedal üha suurem mure

Baltimaade piirkonnas häiritakse üha rohkem GPS-signaale. Seetõttu muutub asukoha kindlakstegemine vähem usaldusväärseks.

Ekspertide sõnul on peamisi häirimisviise kaks: segamine, kus õiget signaali summutatakse ja võltsimine, kus vastuvõtvale seadmele näidatakse vale asukohta.

GPS-signaalide häirimine on eriti ohtlik lennunduses ning ka sõjanduses. Häirimise tõttu võib lennuk või droon sattuda valesse kohta.

Võib arvata, et Venemaa kasutab palju väikeseid segamisseadmeid, et kaitsta oma olulisi objekte Ukraina droonirünnakute eest. GPS-signaal on nõrk, sest satelliidid asuvad väga kõrgel maapinna kohal. Nõrka signaali on lihtne häirida.

Täielikku kaitset GPS-signaali häirete vastu ei ole. Seetõttu peavad lennundus ja teised olulised valdkonnad arvestama sellega, et GPSi ei saa alati usaldada.

Andmed veebilehelt gpsjam.org näitavad, kus toimus segamine 26. mail 2026. Source: Ekraanipauk

12-aastane laps oli pärast tõukerattaga kukkumist mitu päeva koomas

12-aastane tüdruk sai raskelt viga, kui sõitis elektritõukerattaga kiirusega umbes 55 kilomeetrit tunnis. See on palju üle lubatud kiiruse.

Tüdruk ei kandnud kiivrit ja oli õnnetuse järel mitu päeva koomas. Nüüd on lapse olukord parem. Ta suudab juba kõndida.

Õnnetus on toonud esile mure, et alaealised kasutavad Eestis liiga kiireid tõukerattaid. Politsei sõnul on üha tavalisem, et sõidetakse tõukeratastega, mille kiirus on palju suurem kui lubatud 25 kilomeetrit tunnis. Internetis levivad videod, kus noored sõidavad väga ohtliku kiirusega.

Tüdruku isa kutsus lapsevanemaid üles mitte ostma lastele võimsaid tõukerattaid. Isa ütles, et need on nii-öelda "surmarelvad" ja soovitas, et lapsed võiksid valida ohutumad tegevused.

Tallinnas pargitud elektritõukeratas Tuul. Source: Aili Vahtla/ERR

Eestlased aitasid Radioheadi kitarrimängijal uut plaati teha

Radioheadi kitarrist Ed O'Brien on välja andnud uue sooloalbumi "Blue Morpho", mille loomisel aitasid kaasa ka Eesti muusikud. Helilooja Tõnu Kõrvits tegi plaadi jaoks keelpilliseaded ning kaasa mängis ka Tallinna Kammerorkester.

Kõrvits ütles, et kohtus O'Brieniga muusikasündmuste korraldaja Helen Sildna kaudu. Nad leidsid kiiresti ühise keele, sest kasvasid üles kuulates sarnast muusikat. Hiljem palus O'Brien Kõrvitsal ja orkestril aidata salvestada oma albumi lugusid rahvusringhäälingu stuudios.

Samal ajal koos albumiga ilmus ka sellega seotud lühifilm.

Radiohead on Briti ansambel, mille kõige tuntumad plaadid ilmusid 1990ndatel aastatel

Ed O'Brien. Source: Getty Images

Eesti ja Ameerika sõdurid taastasid Setomaal ajaloolise paiga

Eesti reservväelased ja USA sõdurid taastasid Kevadtormi õppuse ajal Setomaal Seitsmemäel ajaloolise kivist numbri "7". See koht tähistab Eesti 7. jalaväerügemendi vana suvelaagrit, kus sõdurid harjutasid enne teist maailmasõda.

Kavas on ka suurem plaan taastada vana sõjaväe harjutusala, mis loodi 1926. aastal Petseri lähedal. Mäenõlval olnud algne kivist number "7" olnud väidetavalt nii suur, et seda võis isegi Petserist näha.

Taastamistöös aitasid kaasa kaitseväe 22. jalaväepataljoni sõdurid, keda peetakse ajaloolise rügemendi järglasteks.

Taastamise korraldajad loodavad ala tulevikus kasutada ka noorte laagriteks ja riigikaitseõppeks.

Seitsmemäe talgud Kevadtormi ajal. Source: rms Hanno Kull/Kaitsevägi/mil.ee

Eesti mängustuudio üllitas uue videomängu

Eesti mängustuudio ZA/UM andis välja uue videomängu "Zero Parades". Stuudio on tuntud ka 2019. aasta menumängu "Disco Elysium" poolest.

Uue mängu esimesed arvustused on olnud head. Öeldakse, et mängul on tugev loominguline suund ja see on vaimult sarnane populaarse "Disco Elysiumiga", kuigi ei jõua päris samale tasemele.

Arendajad ütlevad, et mängu tegemine oli keeruline, sest suur osa tööst toimus kaugtööna. Paljud loovmeeskonna liikmed töötavad Eestis.

"Zero Parades" on rollimäng, mis toimub väljamõeldud 1990. aastate spioonimaailmas. Mängija jälgib üht väsinud spiooni, kes naaseb kodulinna ja hakkab selle saladusi avastama.

Mängus on näha ka 1990. aastate Eesti mõjusid, kuigi tegevuspaik ise on väljamõeldud.

"Zero Parades". Source: Kaader mängust

