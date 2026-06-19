Lihtsad uudised 19. juunil
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Riigikogu hakkab uut presidenti valima 2. septembril
Riigikogu koguneb 2. septembril, et valida Eestile uus president, teatas parlament kolmapäeval.
Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus president Alar Karise ettepanekul kokku erakorralise istungi. Istung toimub septembri esimesel teisipäeval ja algab kell 12.
Eestis valib presidendi Riigikogu või valijameeste kogu, mitte rahvas otse. Kahe eelmise presidendi valimiseks kulus mitu hääletusvooru, enne kui vajalik toetus kokku saadi.
Alar Karis on öelnud, et räägib oma võimalikust kandideerimisest teiseks ametiajaks avalikult jaanipäeva paiku.
Tallinn saab uue trammiliini
Augustis avatakse uus trammiliin, mis ühendab Kopli ja Suur-Paala. Samal ajal taastub ka trammiühendus Tallinna lennujaamaga.
Uus liin aitab parandada ühendust Suur-Paala ja kesklinna vahel. Lennujaama trammiliiklus avatakse uuesti augusti lõpus.
Trammitee oli suletud kolm aastat, sest Ülemistesse ehitatakse Rail Balticu terminali.
1. augustist muutuvad ka trammiliinide numbrid. Nende ette lisatakse täht T, mis näitab, et tegemist on trammiliiniga.
Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul on muudatuse eesmärk muuta ühistransport nii linnaelanikele kui ka külalistele selgemaks.
Kolmandatest riikidest saabuvatele pakkidele tuleb uus tollimaks
Alates 1. juulist tuleb Euroopa Liidust väljastpoolt tellitud pakkide eest maksta tollimaksu.
Maksustamisele lähevad kõik kuni 150 euro väärtusega väikepakid, mis saabuvad kolmandatest riikidest.
Ühe kaubaeseme eest tuleb maksta kolm eurot. Kui ühes pakis on mitu eset, tuleb maksta iga eseme eest eraldi.
Mullu saabus Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Umbes kolmandik neist tuli kolmandatest riikidest, peamiselt Hiinast.
Alates 1. novembrist lisandub väikepakkidele ka tollivormistuse tasu.
Ateenas kõlas Arvo Pärdi muusika
Esmaspäeval kõlas Ateenas Herodes Atticuse odeonis maailmakuulsa Eesti helilooja Arvo Pärdi muusika.
15. juunil esinesid ligi 2000 aastat vanas vabaõhuteatris Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester. Kontserti juhatas dirigent Tõnu Kaljuste.
Kaljuste sõnul oli tegemist erilise kontserdiga. Tema sõnul jäi teatri kiviseintele justkui õhuke ja nähtamatu kiht Eesti kultuuri.
Herodes Atticuse odeon asub Ateena akropoli lõunanõlval. See ehitati 2. sajandil ning on üks maailma vanemaid ning paremini säilinud antiikseid kontserdi- ja etenduspaiku.
Samas kohas kuulati muusikat ja vaadati etendusi juba Vana-Rooma ajal.
Tallinna turgudel on vähe kodumaiseid maasikaid
Külma ja vihmase kevade tõttu on Tallinna turgudel praegu müügil vähe Eesti maasikaid.
Müüjate sõnul ei ole maasikad jaheda ilma tõttu hästi valminud. Marjad ei lähe piisavalt kiiresti punaseks ja saak on väike.
Kui ilm läheb soojemaks, võivad suuremad kogused Eesti maasikaid turule jõuda juba järgmisel nädalal.
Kuigi Eesti maasikad on välismaistest sageli kallimad, ostetakse need kiiresti ära.
Antsu talu müüja Jevgeni sõnul pole hind kõige tähtsam. Oluline on see, et maasikad on kodumaised ja hea kvaliteediga. Suvi on lühike ning inimesed tahavad kohalikku toodangut, ütles marjakaupleja.
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Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Tõnu Karjatse