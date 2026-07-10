Lihtsad uudised 10. juulil
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's news stories below.
Tallinna vanalinn vajub
Tallinna vanalinna hooned on hakanud vajuma. Linn uurib selle põhjuseid ja otsib lahendusi.
UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvas vanalinnas on kahjustusi leitud rohkem kui 20 hoonel.
Ühe võimaliku põhjusena nähakse Toompealt all-linna voolavat allikavett. Probleeme võivad tekitada ka vanad kuivendussüsteemid, mis ei tööta enam korralikult.
Lisaks võivad hooneid mõjutada veetorustike lekked ja vihmavesi.
Tallinna linnaplaneerimise ameti arendus- ja planeerimisteenistuse juht Toomas Haidak ütles, et vajalikud ehitustööd lähevad kinnisvaraomanikele kalliks maksma.
NATO õhuturbemissioonist saab õhukaitsemissioon
NATO Balti õhuturbemissioonist saab õhukaitsemissioon. See annab pilootidele rohkem otsustusõigust õhuohtudele reageerimisel.
Otsus tehti sel nädalal Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel.
Balti õhuturbemissioon on tegutsenud alates 2004. aastast. Liitlasriigid saadavad siia hävituslennukeid Balti riikide õhuruumi valvama.
Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul tavainimene suuri muutusi ei märka. Lennukid jätkavad lendamist ja õhuturvet tehakse edasi.
Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti on selle muudatuse nimel töötanud alates eelmisest aastast. Pärast seda, kui Venemaa hävituslennuk rikkus umbes 12 minutiks Eesti õhuruumi.
Eesti tahab jätta ROK-i ilma Euroopa Liidu rahastuseta
Eesti soovib, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei saaks Euroopa Liidu toetusi.
Põhjuseks on ROK-i otsus lõpetada Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamine.
Eesti soovib, et EL-i rahastust ei saaks ka teised spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele.
Kultuuriminister Heidy Purga ütles, et Euroopa Liidu toetus ei tohi jõuda organisatsioonideni, kelle otsused on vastuolus meie väärtustega ja vastutusega Ukraina ees.
Ühisavalduse algatas Eesti ning sellega on liitunud ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid.
Maasikapettuste avastamise süsteemi endiselt ei kasutata
Mitu aastat tagasi loodud süsteem, mis aitab avastada Eesti maasikate pähe müüdavaid importmaasikaid, seisab siiani kasutuseta.
Andmebaas loodi pärast seda, kui seitse aastat tagasi tuli avalikuks maasikapettus.
Ajalehe Maaleht andmetel kontrollib põllumajandus- ja toiduamet marjade päritolu peamiselt dokumentide järgi, mitte laborianalüüsidega.
Amet ei vastanud korduvalt küsimusele, miks päritolu määramise süsteemi maasikapettuste avastamiseks kasutatud ei ole.
220 000 eurot maksnud andmebaas võimaldab määrata maasikate päritolu isotoopanalüüsiga.
Tartu Emajõe äärde valmib uus puhkeala
Tartu Karlova linnaosas on valmis saanud uus puhkeala, mis avatakse pärast kasutusloa saamist.
Puhkeala asub Emajõe ääres. See ulatub ligi 200 meetrit Siili ja Sõbra tänava ristmikust lõuna poole ning jääb sadamaraudtee ja jõe vahele.
Esimeses etapis rajati puidust platvorm, ujuvsaar ning mitu puidust istumisala veepiiril.
Edaspidi on plaanis ehitada paviljonid, grillimise kohad ja veel üks ujuvkai.
Puhkeala ehitus läks maksma 183 415 eurot. Sellest 100 000 eurot tuli Tartu kaasavast eelarvest.
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Editor: Helen Wright, Marcus Turovski, Kadri Põlendik