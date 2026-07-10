Lihtsad uudised 10. juulil

Tallinna vanalinn vajub

Tallinna vanalinna hooned on hakanud vajuma. Linn uurib selle põhjuseid ja otsib lahendusi.

UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvas vanalinnas on kahjustusi leitud rohkem kui 20 hoonel.

Ühe võimaliku põhjusena nähakse Toompealt all-linna voolavat allikavett. Probleeme võivad tekitada ka vanad kuivendussüsteemid, mis ei tööta enam korralikult.

Lisaks võivad hooneid mõjutada veetorustike lekked ja vihmavesi.

Tallinna linnaplaneerimise ameti arendus- ja planeerimisteenistuse juht Toomas Haidak ütles, et vajalikud ehitustööd lähevad kinnisvaraomanikele kalliks maksma.

Properties in Tallinn's Old Town. Source: Siim Lõvi /ERR

NATO õhuturbemissioonist saab õhukaitsemissioon

NATO Balti õhuturbemissioonist saab õhukaitsemissioon. See annab pilootidele rohkem otsustusõigust õhuohtudele reageerimisel.

Otsus tehti sel nädalal Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel.

Balti õhuturbemissioon on tegutsenud alates 2004. aastast. Liitlasriigid saadavad siia hävituslennukeid Balti riikide õhuruumi valvama.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul tavainimene suuri muutusi ei märka. Lennukid jätkavad lendamist ja õhuturvet tehakse edasi.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti on selle muudatuse nimel töötanud alates eelmisest aastast. Pärast seda, kui Venemaa hävituslennuk rikkus umbes 12 minutiks Eesti õhuruumi.

Poland's Air Force carried out a stint at Estonia's Ämari Air Base from 2023-2024. Source: Ministry of Defense

Eesti tahab jätta ROK-i ilma Euroopa Liidu rahastuseta

Eesti soovib, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei saaks Euroopa Liidu toetusi.

Põhjuseks on ROK-i otsus lõpetada Venemaa Olümpiakomitee tegevuse peatamine.

Eesti soovib, et EL-i rahastust ei saaks ka teised spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelistele võistlustele.

Kultuuriminister Heidy Purga ütles, et Euroopa Liidu toetus ei tohi jõuda organisatsioonideni, kelle otsused on vastuolus meie väärtustega ja vastutusega Ukraina ees.

Ühisavalduse algatas Eesti ning sellega on liitunud ka teised Euroopa Liidu liikmesriigid.

Minister of Culture Heidy Purga (Reform) with Glenn Micallef, the European Commissioner for Intergenerational Fairness, Youth, Culture and Sport. Source: Raigo Pajula / Ministry of Culture

Maasikapettuste avastamise süsteemi endiselt ei kasutata

Mitu aastat tagasi loodud süsteem, mis aitab avastada Eesti maasikate pähe müüdavaid importmaasikaid, seisab siiani kasutuseta.

Andmebaas loodi pärast seda, kui seitse aastat tagasi tuli avalikuks maasikapettus.

Ajalehe Maaleht andmetel kontrollib põllumajandus- ja toiduamet marjade päritolu peamiselt dokumentide järgi, mitte laborianalüüsidega.

Amet ei vastanud korduvalt küsimusele, miks päritolu määramise süsteemi maasikapettuste avastamiseks kasutatud ei ole.

220 000 eurot maksnud andmebaas võimaldab määrata maasikate päritolu isotoopanalüüsiga.

Estonian strawberries on sale at Balti Jaam Market in Tallinn in summer 2020. Source: Priit Mürk/ERR

Tartu Emajõe äärde valmib uus puhkeala

Tartu Karlova linnaosas on valmis saanud uus puhkeala, mis avatakse pärast kasutusloa saamist.

Puhkeala asub Emajõe ääres. See ulatub ligi 200 meetrit Siili ja Sõbra tänava ristmikust lõuna poole ning jääb sadamaraudtee ja jõe vahele.

Esimeses etapis rajati puidust platvorm, ujuvsaar ning mitu puidust istumisala veepiiril.

Edaspidi on plaanis ehitada paviljonid, grillimise kohad ja veel üks ujuvkai.

Puhkeala ehitus läks maksma 183 415 eurot. Sellest 100 000 eurot tuli Tartu kaasavast eelarvest.

The new recreational ground in Tartu's Karlova district. Source: Peeter Paaver

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!