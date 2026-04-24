Lihtsad uudised 24. aprillil

Eesti rahvaarv vähenes 2025. aastal teist aastat järjest, kahanedes 9250 inimese võrra.

Statistikaameti andmetel elas Eestis 1. jaanuari seisuga 1 360 745 inimest. Mullu sündis 9240 ja suri 15 688 inimest. Eestisse rändas sisse 15 212 inimest, samas lahkus riigist 18 014 inimest.

Rahvastiku ja haridusstatistika teenuse juht Kadri Rootalu ütles, et kaks kolmandikku rahvaarvu vähenemisest tuli negatiivsest loomulikust iibest ning üks kolmandik sellest, et rändesaldo muutus negatiivseks.

Enne eelmist aastat oli Eesti rändesaldo olnud üle kümne aasta positiivne.

100 moments: Photographers' cut from the XXVIII Song and XXI Dance Festival "Iseoma" ("Kinship"). July 2025. Source: Siim Lõvi/ERR

Välisministri sõnul kustutab Venemaa küüditamise mälestusmärgi hävitamisega ajaloolist mälu

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Nõukogude küüditamiste ohvrite, sealhulgas eestlaste mälestusmärgi hävitamine Siberis on teadlik katse ajalugu ümber kirjutada.

Siberi linnas Tomskis asunud monument lammutati nädalavahetusel korrakaitsjate ja linnateenistuste poolt.

Tsahkna sõnas, et tegemist on teadliku katsega kustutada ajalugu ja vaigistada miljonite kannatanute mälestus 1940. aastate Nõukogude okupatsiooni ajal.

Ta lisas, et ajaloo moonutamine ja mälestuspaikade hävitamine ei muuda minevikku olematuks.

Eesti soovib, et mälestusmärgid taastataks ning Venemaa lõpetaks ajaloomälu tahtliku hävitamise.

75th anniversary of the March deportations by the USSR. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eestisse rajab suure laskemoona tehase Türgi ettevõte

Türgi taustaga ettevõte ARCA Baltics Operations rajab 300 miljonit eurot maksva 155 mm suurtükimürskude tehase Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki.

Tehases hakatakse tootma 155 mm suurtükimürske, eri kaliibriga miinipildujamoona ning 122 mm rakette.

Tehas valmib 2028. aastal ning loob kuni 1000 töökohta.

Ettevõte investeerib 300 miljonit eurot, et rajada vajalik tootmistaristu, sealhulgas seadmed ja laoruumid.

Lepingu ametlik allkirjastamine toimub mai alguses Türgis.

The EDF's Caesar self-propelled howitzers use 155 mm artillery shells. Source: EDF

Eesti sooline palgalõhe vähenes rekordmadalale tasemele

Sooline palgalõhe Eestis langes eelmisel aastal rekordmadalale tasemele, 12,2 protsendini. See on ühe protsendipunkti võrra vähem kui aasta varem.

Statistikaameti juhtivanalüütik Krista Vaikmets ütles, et meeste keskmine brutotunnipalk oli 13 eurot ja naistel 11,40 eurot. See tähendab, et naiste palk oli 12,2 protsenti madalam.

Viimase 15 aasta jooksul on palgalõhe vähenenud üle 10 protsendipunkti ning jõudnud nüüd madalaimale tasemele.

Samas on käärid meeste ja naiste palkade vahel mõnes sektoris endiselt suured.

Money. Source: Ken Mürk/ERR

Tartu Ülikool alustas ahistamise ja kiusamise uuringut

Tartu Ülikool alustas ulatuslikku uuringut seksuaalse ahistamise, töökiusamise ja diskrimineerimise kohta.

Uuringut viib läbi ülikooli teadusgrupp koostöös personaliosakonna ja võrdse kohtlemise strateegia komisjoniga.

Uuring keskendub soolisele ja seksuaalsele ahistamisele, kuid käsitleb ka töökiusamist, diskrimineerimist, riskitegureid ning teadlikkust abi saamise võimalustest.

Senini on töötajate hoiakute kohta seksuaalse ahistamise suhtes kogutud vähe andmeid.

Uuringugrupi juht, naistearst ja kaasprofessor Kai Part ütles, et uuringu eesmärk on koguda usaldusväärseid andmeid.

The main building of the University of Tartu (TÜ). Source: Vladislava Snurnikova/ERR

--

Follow ERR News on Facebook and Twitter and never miss an update!