Sotsiaalminister teatas tagasiastumisest

Sotsiaalminister Karmen Joller teatas esmaspäeval parlamendis, et astub ametist tagasi. Joller tunnistas, et on rikkunud seadust, jäädes ministrina endale kuuluva ettevõtte juhatuse liikmeks.

Vaid mõni tund varem oli Joller öelnud sotsiaalmeedias, et kavatseb jääda ametisse.

Opositsiooniparteid kogusid samal ajal allkirju, et algatada Jolleri tagandamiseks parlamendis umbusaldusavaldus, sest minister oli seadusevastaselt hoidnud alles perearstina talle kuulunud patsientide nimekirja.

Karmen Joller. Source: Siim Lõvi /ERR

Kaitseministri sõnul ei kasuta Ukraina Eesti õhuruumi Venemaa ründamiseks

Kaitseminister Martin Herem ütles riigikogus, et Ukraina droonid ei kasuta Eesti õhuruumi Venemaa ründamiseks. Minister selgitas, et Eestisse on sattunud Ukraina droonid tehnilistel põhjustel või Venemaa elektroonilise vastutegevuse tõttu.

Riigikogu liige Varro Vooglaid väitis, et ukrainlased kasutavad Eesti õhuruumi Venemaa-vastasteks droonirünnakuteks ning arvas, et ühel hetkel võib Venemaa sellele valusalt vastata.

Herem vastas, et Eesti ei ole andnud oma õhuruumi Ukrainale kasutuseks. Ta sõnas, et Ukraina ei ole seda kunagi ka küsinud. Ühtlasi on ka Eesti öelnud Ukrainale, et see hoiduks meie õhuruumi kasutamisest.

Heremi sõnul ei ole Eesti kuidagi süüdi selles, et droonid siia satuvad.

Martin Herem. Source: Riigikantselei

Tuulepargi ümbruse elanikele lubatakse odavat elektrit

Põhja-Pärnumaale kavandatava tuulepargi arendaja andis kohalikele inimestele lubaduse müüa neile kümme aastat soodsa hinnaga elektrit. Selline soodsa elektri kokkulepe on Eestis esmakordne.

Põhja-Pärnumaa vald leppis Sunly ja Elengeriga kokku, et Maima tuulepargi lähiümbruse elanikud saavad kümneks aastaks soodsa fikseeritud elektrihinna.

Põhja-Pärnumaa vallavanema Kaarel Oja sõnul on tuulepargi arendaja valmis pakkuma 4,9 sendise elektrihinnaga lepinguid 1500 inimesele, mis on viiendik vallast. Oja sõnul on see neli korda odavam kui tavalised elektrihinnad.

Elektri ülekandeliinid. Source: Ken Mürk/ERR

Eesti Energia koondab 343 töötajat

Eesti Energia kontsernis saab esmaspäeval tehtud otsuse järgi koondamisteate 343 inimest.

Koondamine puudutab grupis erinevaid firmasid. Nii emaettevõtet Eesti Energiat kui ka peamiselt Ida-Virumaal tegutsevad tütarettevõtteid Enefit Industry ja Enefit Power.

Algselt plaaniti koondada 47 ametikohta rohkem, kuid Eesti Energia leidis võimalusi tööd ka muul viisil paremini korraldada.

Eesti Energia. Source: Ken Mürk/ERR

Kogudus saatis jõulusõnumid Hong Kongist, sest nii tuli odavam

Läänemaa Risti koguduse õpetaja Annika Laats pani üle 300 jõulueelse sõnumi teele Hong Kongist, kus Eestisse kirja saatmine maksis 67 senti. Eestis on ühe riigisisese kirja saatmise hind pärast Omniva oktoobrikuist hinnatõusu kaks eurot ja 10 senti.

Omniva esindaja kinnitas, et et rahvusvaheliselt sisenevatelt kirjadelt teenib ettevõte kahjumit. Ühe välismaalt saabuva kirja pealt saab ettevõte umbes 25 senti.

Eestis on kirjade saatmine vähenenud. Omnival on järgmisel aastal kavas kirjade saatmise hinda veelgi tõsta.

Hong Kongi vaade. Source: Argo Ideon / ERR

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