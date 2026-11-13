Lihtsad uudised 13. novembril

Tallinnas leiti korterist surnud välismaalane ja kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

Tallinna korterist leiti laupäeval surnud 21-aastane Pakistani kodanik. Samas korteris viibis veel kaheksa ebaseaduslikult Eestis viibivat välismaalast, kes olid enda sõnul saabunud Lätist.

Kella 16 paiku kutsusid Tehnika tänava korteris viibinud välismaalased ühele oma kaaslasele kiirabi. Meedikud tuvastasid 21-aastase mehe surma ja teavitasid politseid. Politsei ei leidnud surnukehal väliseid vägivalla tundemärke.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Inna Toater ütles, et ülejäänud kaheksa välismaalast viibisid Eestis ebaseaduslikult. Esialgsetel andmetel saabusid mehed Lätist. Nende sõnul olid nad eelmisel ööl Lätis sattunud liiklusõnnetusse.

Kolm meest viidi tervisekontrolliks haiglasse ja ülejäänud viis kinnipidamiskeskusesse. Mehed on pärit Afganistanist, Marokost ja Etioopiast.

Hukkunud mehe surnukeha saadeti lahangule, et selgitada välja surma põhjus.

Politseiauto. Source: Ken Mürk/ERR

Pärast suvist pausi saabus Eestisse uus USA sõjaväelaste üksus

USA saatkonna pressiesindaja kinnitas, et Eestisse saabus USA maaväe 4. ratsaväerügemendi 5. eskadroni Apache üksus. Tegemist on tavapärase üheksakuulise rotatsiooniga.

Kaitseminister Martin Heremi sõnul on üksuse eelgrupp ja varustus olnud Eestis juba üle nädala.

Eelmine USA sõjaväelaste üksus lahkus Eestist suvel. Siis ei olnud veel täpselt teada, millal järgmine üksus saabub.

Toonane kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et paus oli seotud Pentagoni sooviga vaadata üle USA vägede paiknemine Euroopas.

USA sõjaväelased. Source: EDF headquarters.

Raamatupidajad alustasid uue maksudeklaratsioonide süsteemi tõttu hoiatusstreiki

Raamatupidajad korraldasid 10.–11. novembrini hoiatusstreigi, et juhtida tähelepanu probleemidele uue maksudeklaratsioonide esitamise süsteemiga.

Raamatupidajate sõnul on uus süsteem liiga keeruline, selles esineb tehnilisi tõrkeid ja see suurendab nende töökoormust.

Muudatused puudutavad igakuist tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni. Selle kaudu esitavad tööandjad andmeid tulu- ja sotsiaalmaksu, pensionimaksete ning töötuskindlustusmaksete kohta.

Arvestusabi OÜ juht Riin Pajula ütles, et alates uue süsteemi kasutuselevõtust oktoobri alguses on enamikul raamatupidajatest olnud raske oma tööd mõistliku ajaga ära teha.

Pajula kritiseeris ka seda, et enne muudatuste tegemist ei arutatud neid piisavalt raamatupidajatega.

Raamatupidajate Kogu esimees Margus Tammeraja ütles, et raamatupidajad toetavad digitaliseerimist, kuid muudatused peaksid töökoormust vähendama, mitte käsitsi tehtavat tööd juurde tekitama.

Raamatupidamine. Source: Steve Buissinne/Pixabay

Rootsi vangide allumatus tõi Tartu vanglas kaasa rangema korra

Tartu vanglas viibivate Rootsi vangide protestide ja korraldustele mitteallumise tõttu on vanglas kehtestatud rangem kord, teatas Rootsi rahvusringhääling SVT.

Probleemid algasid pärast seda, kui vangla rakendas 30. oktoobril ühe Rootsi vangi suhtes julgeolekumeetmeid. Seejärel keeldusid teised vangid korraldusi täitmast ning mõned ähvardasid alustada näljastreiki.

Vangla otsustas ühes osakonnas lühendada hommikust vaba liikumise aega seadusega lubatud miinimumini.

Varem said vangid hommikuti vabalt liikuda kella 6.30-st kuni 8-ni. Vangla põhjendas piirangut vangide sobimatu käitumisega.

Tartu vangla direktor Merle Ulst eitas SVT-le saadetud kirjas, nagu oleks vanglas toimunud ulatuslik näljastreik. Tema sõnul on mõned vangid jätnud üksikuid söögikordi vahele, kuid suurt streiki vanglas ei ole.

Osa vange on keeldunud ka vanglas töötamast ja tegevustes osalemast. Mõned vangid ei ole korralduse peale oma kambritesse tagasi läinud.

Tartu vangla Source: Airika Harrik/ERR

Mardi- ja kadripäeva traditsioonide UNESCO nimekirja pääsemine selgub detsembris

Eesti sajanditevanused mardi- ja kadripäeva kombed on esitatud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.

Esmaspäeval oli mardilaupäev ning Tallinnas vanalinnas käisid maskeeritud mardisandid ukselt uksele, et tutvustada traditsiooni ja toetada selle pääsemist UNESCO nimekirja.

Mardisandid külastasid ka Toompeal asuvat Stenbocki maja, kus nad laulsid, esitasid mõistatusi ja tegid peaminister Kristen Michali ees hundirattaid.

Samuti soovisid nad peaministrile õnne ja head tervist.

Kas Eesti mardi- ja kadripäeva kombed pääsevad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja, selgub detsembri alguses Hiinas toimuval komitee istungil.

Traditsioonide nimekirja kandmise taotlust veab Eesti Folkloorinõukogu.

Mardisandid. Source: Brett Hiiob

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