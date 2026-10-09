Lihtsad uudised 9. oktoobril

Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks

Laupäeva õhtul Helsingis laevateelt leitud silindrikujuline metallese, mis peatas Helsingi-Tallinna laevaliikluse, oli tõenäoliselt vana laevavraki osa, mitte lõhkekeha, kinnitasid Soome merevägi ja politsei.

Eseme leidmise tõttu hilines Viking Line'i Viking XPRS, mis pidi laupäeval kell 20 Tallinna poole teele asuma, kuid väljus alles pühapäeval kell 2 öösel.

Helsingi-Tallinna laevaliiklust häirinud ese. Source: Soome politsei

Tallinnas jäi laps üksi trammipeatusesse maha

Nädalavahetusel jäi Tallinnas üks laps üksi trammipeatusesse, kui lapsevankriga isa ei jõudnud enne uste sulgumist ise trammist välja. Sotsiaalmeedias levinud lugu tõi esile teisi sarnaseid juhtumeid ning tõstatas küsimusi juhtide hoolivuse kohta.

Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatuse liige Kaido Padar ütles, et sellised juhtumid on haruldased, kuid lubas, et TLT vaatab eksimused videosalvestiste abil üle.

Raudteelaste ametiühingu ametnik Regina Peegel ütles, et trammijuhid jälgivad uksi kaameratest või peeglitest ning sulgevad need alles siis, kui seal liikumist ei toimu. Ta tuletas meelde, et sõitjad peaksid samuti olema valmis oma peatuses maha tulema.

Tallinna tramm. Source: Ken Mürk/ERR

4 miljonit eurot maksva korteri müük näitab Tallinna kinnisvaraturu muutusi

Tallinnas Kalamajas müüdi suvel 340-ruutmeetrine korter koos pea sama suure mere- ja vanalinnavaatega terrassiga rekordilise ligi 4 miljoni euro eest.

Kuigi nii kallid tehingud on endiselt pigem erandlikud, otsivad kinnisvaraekspertide sõnul üha rohkem ostjaid just kvaliteetseid kodusid, sealhulgas hea õhuvahetuse, roheluse ja jalakäijasõbraliku ümbrusega piirkondades.

Samal ajal kasvab arendajate müümata kodude varu ning kuna rahvastikukasv aeglustub ja keskmise palga teenijad otsivad pigem väiksemaid ja soodsamaid kodusid Mustamäel, Lasnamäel ja Tallinna äärelinnades, tekib küsimus, kellele on vaja neid tuhandeid praegu ehitatavaid uusi kodusid.

Moodsad kortermajad Tallinnas. Source: Siim Lõvi/ERR

Eesti koolide lähedusse ilmuvad QR-koodid suunavad narkopoodi

Politsei sõnul on mitmes Eesti linnas koolide lähedusse ilmunud QR-koodidega kleepsud, mis suunavad veebis narkootikume müüvale lehele, tekitades muret alaealiste juurdepääsu pärast.

2025. aasta lõpus loodud lehel on väljas narkootikumid, hinnad, maksevõimalused ja klientide arvustused. QR-koodid võivad suunata ka Telegrami gruppidesse, kus narkootikume müüakse.

Politsei hinnangul paigaldatakse kleepsud sihilikult laste kooliteedele ning nende kaudu värvatakse ka narkokullereid, sealhulgas alaealisi, kes raha eest peidavad narkopakid ja edastavad müüjatele nende asukohad.

Politsei hoiatas, et sellises tegevuses osalemise eest võib järgneda kriminaalkaristus, sealhulgas teenitud raha konfiskeerimine ja vangistus.

Narkootikumite veebimüük. Source: kuvatõmmis veebilehest

Minister hoiatab Ukrainat varustavate kaitseettevõtete avalikustamise eest

Eesti kaitsetööstuse liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi leiab, et riigilt Ukraina abistamiseks raha saavad Eesti kaitseettevõtted peaksid olema avalikud, kuid kaitseminister Martin Herem hoiatab, et see võiks muuta need Vene eriteenistuste sihtmärgiks.

Eesti on 2025. ja 2026. aastal ostnud Ukrainale 200 miljoni euro väärtuses Eesti kaitsetööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ütles septembris, et rahalist toetust saanud ettevõtteid ei avaldata julgeolekukaalutlustel.

Veskmägi leiab, et info avalikustamine soodustaks arutelu selle üle, kuidas Ukraina toetamine omakorda Eesti kaitsetööstuste arengule kaasa aitab.

Herem ütles, et kui need ettevõtted on ise avalikustamisega nõus, võib seda kaaluda.

Kaitseminister Martin Herem. Source: Ken Mürk/ERR

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