Lihtsad uudised 6. novembril
"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Read a selection of this week's news stories below.
Pikaajaline minister Hanno Pevkur lahkub poliitikast
Kokku veerand sajandit poliitikas tegutsenud Hanno Pevkur otsustas, et ei kandideeri järgmise aasta riigikogu valimistel.
Pevkur on karjääri jooksul olnud nii sotsiaalminister, justiitsminister, siseminister kui ka kaitseminister. Aastatel 2017- 2018 oli ta mõnda aega ka Reformierakonna esimees. Peaministri kohale Pevkur siiski ei tõusnud.
Intervjuus ERRile viitas Pevkur otsuse ühe tagamaana ka terviseprobleemidele.
Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo leidis, et mitme Reformierakonna poliitiku taandumine enne valimisi ei ole partei kampaania seisukohalt hea uudis.
Teismelised võivad saada õiguse meeleavaldusi korraldada
Eestis praegu kehtiva seaduse järgi peab avaliku koosoleku korraldaja olema täisealine ehk vähemalt 18 aastat vana. Justiitsministeeriumis valminud eelnõu lubaks koosolekuid korraldada aga 14-aastaseks saamisest alates.
Eelnõu leiab, et nii nagu täiskasvanutel, on ka lastel õigustatud õigused ja huvid. Rahumeelse kogunemise vabadus annab neile võimaluse väljendada oma seisukohti ja panustada ühiskonnaellu.
Plaani järgi tuleb alaealiste korraldatud koosolekust alati politseile ette teada anda.
Veebruaris jõuavad Tartu liinile uued elektrirongid
Järgmise aasta jaanuari keskpaigast saab Tallinnast Tartusse sõita vähem kui kahe tunniga. Alates 1. veebruarist on aga loota, et Elron suunab Tallinna-Tartu liinile uued Škoda elektrirongid.
Juba tänavu novembris lüheneb ka Tallinna ja Narva vahelise raudteeliini sõiduaeg ja järgmisel suvel saab pealinnast Narva rongiga veelgi rutem.
Eesti Raudtee uuendab Eestis rongitaristut Euroopa Liidu rahastuse abil.
Tallinna loomaaias saab näha vööthüäänikutsikaid.
Hüäänikutsikad sündisid augustis ja nüüd saavad loomaaia külastajad neid juba näha. Väikesed kiskjad on nunnud ja kasvavad oma ema hoole all.
Ema nimi on Taia ning ta toodi Eestisse Prantsusmaalt 2023. aastal. Kutsikatel nimesid veel ei ole.
Vööthüäänid elavad Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias. Neid tuleb aga eristada tähnikhüäänidest, kes elavad suurtes karjades. Vööthüäänid elavad rohkem üksinda ja on pigem tagasihoidlikumad loomad.
Piusa koopas elab üks väga eakas nahkhiir
Teadlased leidsid Lõuna-Eestist Piusalt nahkhiire, täpsemalt tõmmulendlase, kes rõngastati aastakümneid tagasi. Nahkhiir on vähemalt 36 aastat ja seitse kuud vana.
Nooremteadur Oliver Kalda sõnul võivad nahkhiirlased küll elada erakordselt kaua, kuid uuringute järgi on nahkhiire oodatav eluiga pigem viis kuni kümme aastat.
Piusa koobastest on aastakümnete jooksul korduvalt leitud samu nahkhiiri, kes naasevad sinna talvituma.
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Editor: Argo Ideon, Marcus Turovski, Johannes Voltri