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Lihtsad uudised 6. novembril

Lihtsad uudised
Photo: Tallinn Zoo/ERR
Lihtsad uudised

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Read a selection of this week's news stories below.

Pikaajaline minister Hanno Pevkur lahkub poliitikast

Kokku veerand sajandit poliitikas tegutsenud Hanno Pevkur otsustas, et ei kandideeri järgmise aasta riigikogu valimistel.

Pevkur on karjääri jooksul olnud nii sotsiaalminister, justiitsminister, siseminister kui ka kaitseminister. Aastatel 2017- 2018 oli ta mõnda aega ka Reformierakonna esimees. Peaministri kohale Pevkur siiski ei tõusnud.

Intervjuus ERRile viitas Pevkur otsuse ühe tagamaana ka terviseprobleemidele.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo leidis, et mitme Reformierakonna poliitiku taandumine enne valimisi ei ole partei kampaania seisukohalt hea uudis.

Hanno Pevkur. Source: Siim Lõvi / ERR

Teismelised võivad saada õiguse meeleavaldusi korraldada

Eestis praegu kehtiva seaduse järgi peab avaliku koosoleku korraldaja olema täisealine ehk vähemalt 18 aastat vana. Justiitsministeeriumis valminud eelnõu lubaks koosolekuid korraldada aga 14-aastaseks saamisest alates.

Eelnõu leiab, et nii nagu täiskasvanutel, on ka lastel õigustatud õigused ja huvid. Rahumeelse kogunemise vabadus annab neile võimaluse väljendada oma seisukohti ja panustada ühiskonnaellu.

Plaani järgi tuleb alaealiste korraldatud koosolekust alati politseile ette teada anda.

Õpilased Tallinnas Toompeal kliimamuutuste vastu meelt avaldamas (pilt on tehtud aastal 2019). Source: Vladislava Snurnikova/ERR

Veebruaris jõuavad Tartu liinile uued elektrirongid

Järgmise aasta jaanuari keskpaigast saab Tallinnast Tartusse sõita vähem kui kahe tunniga. Alates 1. veebruarist on aga loota, et Elron suunab Tallinna-Tartu liinile uued Škoda elektrirongid.

Juba tänavu novembris lüheneb ka Tallinna ja Narva vahelise raudteeliini sõiduaeg ja järgmisel suvel saab pealinnast Narva rongiga veelgi rutem.

Eesti Raudtee uuendab Eestis rongitaristut Euroopa Liidu rahastuse abil.

Elroni uued Škoda elektrirongid Tallinnas. Source: Ken Mürk/ERR

Tallinna loomaaias saab näha vööthüäänikutsikaid.

Hüäänikutsikad sündisid augustis ja nüüd saavad loomaaia külastajad neid juba näha. Väikesed kiskjad on nunnud ja kasvavad oma ema hoole all.

Ema nimi on Taia ning ta toodi Eestisse Prantsusmaalt 2023. aastal. Kutsikatel nimesid veel ei ole.

Vööthüäänid elavad Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias. Neid tuleb aga eristada tähnikhüäänidest, kes elavad suurtes karjades. Vööthüäänid elavad rohkem üksinda ja on pigem tagasihoidlikumad loomad.

Vööthüääni kutsikad ema Taiaga. Source: Tallinna loomaaed

Piusa koopas elab üks väga eakas nahkhiir

Teadlased leidsid Lõuna-Eestist Piusalt nahkhiire, täpsemalt tõmmulendlase, kes rõngastati aastakümneid tagasi. Nahkhiir on vähemalt 36 aastat ja seitse kuud vana.

Nooremteadur Oliver Kalda sõnul võivad nahkhiirlased küll elada erakordselt kaua, kuid uuringute järgi on nahkhiire oodatav eluiga pigem viis kuni kümme aastat.

Piusa koobastest on aastakümnete jooksul korduvalt leitud samu nahkhiiri, kes naasevad sinna talvituma.

Piusa koopast leitud tõmmulendlane on maailmas vanim teadaolev oma liigi esindaja.. Source: Erakogu

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Editor: Argo Ideon, Marcus Turovski, Johannes Voltri

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