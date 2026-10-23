12 Eesti Laul finalists set for 2027 showdown
Eesti Laul has revealed its 12 finalists for 2027, featuring contest newcomers and veterans alike set to face off in January's final concert.
Hosted by Koit Toome and Eda-Ines Etti, the final will feature 12 original songs selected by a 40-member jury and set to be released late next month.
This year's lineup includes two former Eurovision contestants, returning favorites and fresh faces all hoping to make their mark at Tallinn's Unibet Arena on January 30.
The finalists for Eesti Laul 2027 are:
Daniel Levi, "Dust"
credits: Daniel Levi, Clifford Goilo
Jaagup Tuisk and Wanda, "Kesk öö musta merd"
credits: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep, Lauri Räpp
Johanna Elise, "Getaway Car"
credits: Gevin Niglas, Anna Graceman
Kerli Kivilaan, "When the World is Over"
credits: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas
Laura, "Metsapiiga"
credits: Vahur Valgmaa
M Els x J-Run, "HUSH HUSH"
credits: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper
Ollie, "Sad Every Day"
credits: Oliver Mazurtšak
Pale Alison x Minimal Wind, "Superhuman"
credits: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova
Panørama, Vemka and Hans Markus, "Reflection"
credits: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner, Laura Prits
Rita Ray, "Don't You Agree"
credits: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann
Zetod feat. Hellika, "Kipõ-kipõ"
credits: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus
Traffic, "Laava"
credits: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb, Fred Krieger
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Editor: Annika Remmel, Aili Vahtla