Listen: Ukraine's Eurovision-winning song 'Stefania' performed in Estonian

Ukraine's Eurovision-winning song "Stefania" has been translated into Estonian and reimagined by Ott Lepland and rapper Genka.

The Kalush Orchestra's winning song was translated by Marek Sadam and Genka. The rapper praised "Stefania" and said it inspires feelings of hope during this dark time.

Singer Ott said the chorus is easy to remember and said the song was a great fit for Eurovision.

The artists performed the song on Ringvaade on Monday evening. You can listen to the song below.

Eurovision's winning song is translated into Estonian every year.

Stefania

Emakene-hellakene, Stefania,

lase enda unelaulul mured viia.

Hoia meie maad, kui ta on suures ohus,

sinu hääles ongi minu kallis kodu.

Minu hälli kiigutaja,

eluteele liigutaja,

õpetaja, hellitaja,

mu tahtejõuga kindlustaja.

Sinu, kalli, tarkustega

kedagi ma'i karda enam.

Elutormid, mured, rõõmud

sinu najal üle elan.

Ja kui kaovad kontuurid,

su laulusõnu kannan.

Lennaku need droonid või kuulid

ja laulan täiel rinnal.

Pika tee ma läbinuna

su sooje käsi juba

mäletan, kui hällis kiigutasid mind sa väsinuna.

Laula, laula, laula veel…

Emakene-hellakene, Stefania,

lase enda unelaulul mured viia.

Hoia meie maad, kui ta on suures ohus,

sinu hääles ongi minu kallis kodu.

Emad jäävad emadeks

ja meie neile titeks,

nendeks habemega beebideks-kalliteks.

Oled noor, ema, igavesti, jah, sa oled noor,

a aega raiskad pablamisteks!

Tegelt arusaadav, et veidi nagu kipud sa

võtma mind kui sipukais pikutaks hällis ma

ja sikutaks pisaraid kui tibutaks.

Palun, et sa puhkaks nüüd…

Sest armastan Sind!

