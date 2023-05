Lihtsad uudised 5. mail

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Sotsiaalministeerium saatis abieluvõrdsuse eelnõu kooskõlastusringile

Tallinna perekonnaseisuamet. Source: Siim Lõvi /ERR

Sotsiaalministeeriumis valmis eelnõu, mille kohaselt on abielu liit kahe täiskasvanud inimese vahel, olenemata nende soost. Ministeeriumid ja asutused saavad eelnõule tagasisidet anda 9. maini.

Samasooliste abielu ei ole Eestis praegu seadustatud.

Muudatusega asendatakse Perekonnaseaduses abielu mõiste juures sõnad "mehe ja naise vahel" sõnadega "kahe füüsilise isiku vahel".

Samasoolised paarid on 2014. aastast saanud sõlmida kooselulepingu, kuid see ei ole päris sama mis abielu.

Samuti ei ole vastu võetud Kooseluseaduse rakendusakte. See on põhjustanud samasoolistele paaridele ka seaduslikke probleeme.

Ülikoolide rektorid soovivad Venemaalt pärit tudengeid edasi õpetada

Tartu ülikooli peahoone Source: Priit Mürk/ERR

Eesti ülikoolide rektorid saatsid valitsusele palve lubada umbes 350 vene üliõpilasel oma õpingud Eestis lõpetada.

Peale Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse otsustas Eesti valitsus mitte pikendada siin viibivate Venemaa kodanike elamislube.

Rektorid leiavad, et üliõpilastel peaks olema võimalik oma õpingud lõpule viia, astuda magistriõppesse või jääda Eestisse tööle.

Rektorid kirjutavad, et need noored inimesed jagavad meie demokraatlikke väärtusi ja soovivad siduda end Eestiga.

Dokument saadeti sise-, haridus- ja välisministrile.

E-eksamite ettevalmistamine võtab vähemalt kaks aastat

Eksami tegemine. Source: Olev Kenk/ERR

Haridusministeeriumi kinnitusel toimuvad riigieksamid Eestis vähemalt kahel järgmisel aastal endiselt paberil, kuni jätkub elektrooniliste eksamite väljatöötamine.

Üleminek e-eksamitele toimub mõne aasta pärast ja puudutab esmajoones eesti keele, eesti keele teise keelena ja inglise keele eksameid.

Ministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Ülle Matsin ütles ERR-ile, et e-eksamite arendus on pikaajaline protsess ja projekti esmane tähtaeg on 2025. aasta.

Matsini sõnul tuleb esmalt lahendada rida korralduslikke küsimusi. E-eksamite esimesed avalikud katsetused on plaanis läbi viia tuleval aastal.

Rootsi kuningas ja kuninganna külastasid Eestit

Rootsi kuningapaar Kadriorus. Source: Ken Mürk/ERR

Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia külastasid sel nädalal Eestit.

Visiit algas kohtumisega president Alar Karise ja proua Sirje Karisega Tallinnas.

Neljapäeval sõitis kuningapaar rongiga Tartusse, kus külastati Eesti Rahva Muuseumi, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tammistu Perekeskust.

See oli kuningas Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia kolmas Eesti visiit.

Esimest korda käis kuningapaar Eestis 1992. aastal, varsti peale Eesti taasiseseisvumist, ja teine 2002. aasta mais.

Eesti esindaja Alika sõitis Eurovisiooni lauluvõistlusele Liverpooli

"Alika. Võimsalt helisev hääl" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Eestit sel aastal Eurovisioonil esindav Alika Milova ja tema meeskond lendasid esmaspäeval Liverpooli, et valmistuda võistluse poolfinaaliks.

Milova võitis Eesti Laulu võistluse oma looga "Bridges"

Eurovisioon toimub sel aastal Liverpoolis, kuna Suurbritannia nõustus võistluse korraldamisega Ukraina asemel.

Finaal toimub 13. mail ja poolfinaalid mõni päev varem.

Eelmisel aastal võidutses Ukraina kollektiiv Kalush Orchestra, keda näeb Eestis tasuta esinemas 8. mail.

--

--

