Lihtsad uudised 26. mail

"Lihtsad uudised," meaning easy or simple news, is for anyone who wants to improve their Estonian language skills. Listen and read a selection of this week's top news stories below.

Keskkonnaamet alustas Suur-Sõjamäe tänava põlengu uurimist

Suur-Sõjamäe tänava põlengu tagajärjed. Source: Ken Mürk/ERR

Keskkonnaamet algatas kriminaaluurimise, et tuvastada Suur-Sõjamäe tänava jäätmekäitlusjaama tulekahju põhjuseid.

Põlengu tagajärjel tekkis mürgise suitsu pilv.

Kohalikud elanikud said riigilt SMS teavituse, milles soovitati uksed ja aknad kinni hoida.

Mõned inimesed pöördusid suitsu tõttu halva enesetundega haiglasse.

Jäätmejaamas algasid nüüd koristustööd ja Keskkonnaamet analüüsib põlengu järgse reostuse ulatust.

Tegemist oli teise suure tulekahjuga Tallinnas viimase kahe päeva jooksul. Esmaspäeval põles ladu Maardus, mis asub Tallinna idapoolse külje all.

Eesti ja Läti hangivad Iris-T keskmaa õhukaitsesüsteemid

Iris-T õhutõrjesüsteem. Source: SCANPIX/Christoph Schmidt/dpa

Eesti ja Läti otsustasid ühiselt hankida Saksamaal toodetavad Iris-T keskmaa õhukaitsesüsteemid. Läbirääkimised tootja Diehl Defence ja Kaitseministeeriumi vahel on alanud.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Eesti loodab lepingu sõlmida sel suvel. Esimesed Iris-T õhutõrjesüsteemid võiksid Eestisse jõuda tuleval aastal.

Eesti ja Läti sõlmisid kokkuleppe ühiseks keskmaa õhutõrje hankeks tänavusel NATO Madridi tippkohtumisel.

Pevkur ütles, et ühishange aitab tagada mõlema riigi kaitse ja seda parema hinnaga. Kaitseministri sõnul on Eesti hankeks ette näinud 400 miljonit eurot, millest rohkem ei tohiks süsteemid maksma minna.

Iris-T keskmaa õhutõrjesüsteem on tõhus lennukite, kopterite, droonide ja rakettide tõrjumisel ning seda kasutatakse edukalt ka Ukraina sõjas.

Tallinnas hakkasid sõitma ööbussid

Tallinnas hakkasid sõitma ööbussid. Source: Ken Mürk/ERR

Eelmisel reedel läksid Tallinnas käiku ööbussid, mis ühendavad kesklinna ümberkaudsete linnaosadega.

Bussid väljuvad Balti jaamast nädalavahetusel iga poole tunni tagant, keskööst hommikul kella viieni.

Reisijaid sõidutatakse kesklinna ja tagasi Mustamäelt, Lasnamäelt ja Põhja-Tallinnast.

Tallinna linnavalitsuse teatel võidakse lisada uusi marsruute, kui ööbussid peaksid populaarseks osutuma.

600 aktivisti saatsid avaliku kirja abieluvõrdsuse toetuseks

Toomas Hendrik Ilves ja Kersti Kaljulaid. Source: Rene Suurkaev / ERR

Kuussada Eesti avaliku elu tegelast saatsid riigikogule kirja avaldamaks toetust samasooliste abielu seadustamisele.

Kiri rõhutab, et Eesti põhiseaduse silmis on kõik seaduse ees võrdsed.

Allakirjutanute seas on endised Eesti presidendid Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Ilves. Viimane hoiatas "Nõukogude mentaliteedi" eest, mida Eestis ka 30 aastat peale iseseisvumist veel kohtab.

Teiste allakirjutanute seas on kunstnikke, kultuuritegelasi, haritlasi, äriinimesi ja ka kirikutegelasi.

Nn. abieluvõrdsuse eelnõu järgi tohiksid Eestis abielluda kaks täiskasvanud inimest, seda sõltumata nende soost.

Varem on riigikogule kirjutanud konservatiivne mõttekoda PESA, mille 59 allkirjaga avalik kiri toetab abielu säilitamist mehe ja naise vahelise liiduna.

Rein Sikust sai Eesti saunaminister

Rein Sikk. Source: Sven Arbet

Ajakirjanik Rein Sikk krooniti eelmisel laupäeval Jõhvis Eesti saunaministriks.

Sikk on Eesti ajakirjanik, saunaekspert ja saunakultuuri propageerija. See, et 2023. aasta on Eestis kuulutatud sauna aastaks oli algselt Rein Siku idee, seega leiti, et Sikk on ministrikohale ainuõige kandidaat.

Kuid ka peale saunaministri valimist jääb kehtima Eesti vanasõna, et "saunas on kõik võrdsed".

